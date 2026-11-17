La solution à la délinquance et à la spirale de la violence passe-t-elle par un recours plus systématique à l’emprisonnement ? On peut se le demander, déplore l’écrivain Xavier Patier, quand on constate que la prison est devenue une fabrique de criminels.

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La justice humaine ignore les transformations intérieures. Bossuet raconte que le grand Condé lui avait confié qu’au moment de la Fronde, la prison l’avait profondément changé, et pas en bien : il y était entré "le plus innocent de tous les hommes" et en était sorti "le plus coupable". Libéré de sa geôle, le héros de Rocroi ne songeait plus qu’à régler ses comptes. Pour Jacques Fesh, ce fut l’inverse : la justice avait mis en prison un assassin et c’est à un saint que, quelques mois plus tard, elle trancha la tête. Les bourreaux ne connaissent pas les conversions du cœur : Jacques Fresch décapité nous précède au Paradis comme le bon larron crucifié. Les publicains et les prostituées aussi vont plus vite que nous, honnêtes citoyens et paroissiens rangés. Ils reçoivent un coupe-fil pour le Royaume de Dieu quand nous en sommes encore à récriminer contre nos voisins dans la file d’attente.

Un drame national

Je ne suis pas capable de faire le compte, mais il me semble que dans nos prisons on trouve davantage de Condé que de Fesch. Nos maisons d’arrêt sont surpeuplées et criminogènes. On y fait dormir par terre de jeunes égarés ; quelques semaines plus tard, des révoltés endurcis se lèvent pour en sortir. Ce gâchis est un drame national, car nous n’avons jamais eu autant de prisonniers en France : 90.000 détenus pour 63.000 places. La population carcérale, et donc la surpopulation carcérale, ne cessent de battre de nouveaux records.

C’est dans ce contexte que les candidats les plus modérés à la présidence de la République proposent, comme solution miracle aux violences, l’envoi en prison de davantage de délinquants. Comment faire et quel serait le résultat de cette politique ? En l’état de notre système, les cellules collectives enseignent aux jeunes comment passer du statut de délinquant de base à celui, tellement plus grisant, de criminel. Avant de durcir notre politique pénale, il serait bien de nous expliquer comment on s’y prendra pour construire les 40.000 places de prisons qui nous manquent, et comment on emploiera le temps de rétention à autre chose qu’à forger des caractères désespérés et des recrues pour les réseaux de narcotrafic.

Un projet de paix civile

Nos prisonniers sont souvent des étrangers : un quart d’entre eux n’a pas la nationalité française, selon la chancellerie. Cette statistique ne dit rien, cependant, de la diversité des origines des détenus, que constate quiconque franchit les portes d’une prison française. « J’étais étranger… j’étais prisonnier… » : les deux figures se rejoignent dans nos maisons d’arrêt. C’est vrai aussi dans l’Évangile.