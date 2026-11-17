Jésuite américain, consulteur auprès du Dicastère pour la communication du Saint-Siège et très présent dans les médias, le père James Martin a une tendresse particulière pour la France. Il raconte à Aleteia pourquoi la petite Thérèse est sa sainte préférée.

Copier le lien Archiver l'article Écouter cet article Imprimer l'article Partager sur :

James Martin est une figure et une voix de l’Église catholique aux États-Unis, mais il est peu ou mal connu en France, un pays qu’il connaît bien et dont il vient de rentrer de pèlerinage. De nombreux saints français l’inspirent particulièrement, notamment Bernadette de Lourdes et Thérèse de Lisieux. "Je ne savais absolument rien d’elle, mais la lecture d’Histoire d’une âme en a fait ma sainte préférée", confie-t-il à Aleteia. Entretien.

Aleteia : Que pouvez-vous dire aux catholiques français de votre engagement au service de la justice sociale et des missions que vous exercez auprès du Saint-Siège ?

James Martin : Avant toute chose, je voudrais dire à quel point j’aime la France. Ma mère, décédée en février dernier, était professeur de français, et j’ai moi-même étudié cette langue pendant une dizaine d’années, au lycée puis à l’université. J’ai donc été ravi de revenir en France pour un pèlerinage la semaine dernière. Pour me présenter, je dirais que ma vocation première est bien sûr celle de prêtre jésuite. Dans le cadre de cette vocation, je travaille comme rédacteur pour la revue America, à New York. Au sein de cette revue, je participe également à Outreach, un apostolat destiné aux catholiques LGBTQ. Outreach organise des conférences et des retraites spirituelles, et anime un site Internet très actif, Outreach.faith, qui propose toutes sortes d’essais et d’articles. Quant à mes activités auprès du Saint-Siège, elles sont plutôt limitées. J’ai été membre du Synode des évêques de 2023 à 2024, ce qui a été un grand honneur. Je suis également consulteur auprès du Dicastère pour la communication du Vatican, et j’achève actuellement mon deuxième mandat de cinq ans.

Vous êtes surtout connu du grand public pour votre présence dans les médias américains et en ligne, ainsi que pour vos écrits. À travers deux médias aussi différents que la revue America et le podcast The Spiritual Life, quel message cherchez-vous à transmettre ?

Tout ce que je fais — tout ce que fait chaque jésuite — vise à rapprocher les personnes de Dieu. À la revue America, nous poursuivons cet objectif non seulement à travers des articles, des essais et des vidéos, mais aussi, depuis quelque temps, grâce aux podcasts. Dans The Spiritual Life, nous interrogeons des personnes sur la manière dont elles font l’expérience de Dieu dans leur prière et dans leur vie quotidienne. Nous essayons d’inviter des personnalités très diverses : des cardinaux, des évêques, des prêtres et des religieuses, mais aussi des accompagnateurs spirituels, des écrivains, des artistes, et même des personnalités connues comme Martin Scorsese, Stephen Colbert, Whoopi Goldberg ou Andrew Garfield, entre autres. L’idée est de rappeler que nous rencontrons tous Dieu de façon différente. Écouter des personnes aussi diverses, raconter leur expérience de Dieu peut nous donner confiance et nous aider à comprendre qu’il existe une multitude de chemins pour aller à Sa rencontre.

«Je ne savais absolument rien d’elle, mais la lecture d’Histoire d’une âme en a fait ma sainte préférée. Et elle l’est toujours. »

Vous avez une longue relation avec la spiritualité française. Vous avez notamment publié un Lourdes Diary ("Journal de Lourdes"). Quelle place le pèlerinage à Lourdes occupe-t-il dans votre cheminement spirituel ? Outre Bernadette Soubirous, avez-vous une dévotion particulière envers d’autres saints français ?

Comme je l’ai dit, j’ai toujours été francophile, sans doute grâce à ma mère. Dans mon enfance, je crois que je connaissais mieux la langue et la culture françaises que le catholicisme, car nous n’étions pas une famille catholique particulièrement pratiquante. Mais la première sainte que j’ai véritablement "rencontrée" — grâce au film Thérèse, réalisé par Alain Cavalier en 1986 — a été sainte Thérèse de Lisieux. Je ne savais absolument rien d’elle, mais la lecture d’Histoire d’une âme en a fait ma sainte préférée. Et elle l’est toujours. Ma visite à Lisieux, il y a quelques semaines, a donc été un moment extrêmement fort. J’ai ressenti une paix profonde, une paix immense, en célébrant la messe dans la chapelle de la crypte qui, ironie du sort, porte le nom de "chapelle de la famille Martin" ! Quelques années après avoir découvert Thérèse, j’ai lu l’histoire de sainte Bernadette Soubirous et des apparitions de Lourdes. J’ai pu à mon tour me rendre en pèlerinage à Lourdes. Ma visite de la semaine dernière était probablement mon quatrième ou cinquième séjour dans ce lieu saint. Quant aux autres saints français que j’admire et que je prie, ils sont nombreux ! Si je devais n’en citer que quelques-uns, je choisirais sainte Jeanne d’Arc, saint Vincent de Paul et saint Jean-Marie Vianney, le Curé d’Ars. Ce sont ceux qui m’inspirent le plus.

En tant que jésuite, quelle expérience avez-vous du mouvement ignatien en France ? Diriez-vous que la spiritualité ignatienne, telle qu’elle est vécue ici, possède une coloration spécifiquement française ? Nos attentes, nos préoccupations ou nos aspirations sont-elles différentes ?

C’est une question très intéressante. Je dois reconnaître que, n’ayant jamais étudié en France, ma perception de la spécificité française de la spiritualité ignatienne reste assez impressionniste. Je dirais peut-être que la culture française étant un peu moins ouvertement religieuse que la culture américaine, l’Église en France — tout comme mes frères jésuites — doit être à l’aise avec l’idée d’exercer son ministère dans un environnement sans doute davantage sécularisé. Mais, encore une fois, ce n’est qu’une impression.

«La visite extraordinaire du Pape en France montre qu’il existe chez tout être humain un désir profond de Dieu. »