Léon XIV a répondu pendant une quarantaine de minutes aux questions des journalistes lors de son vol de retour de Lima à Rome ce 16 novembre. Parmi les sujets abordés, la délicate question de "Traditionis custodes".

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Léon XIV n'a pas échappé à la traditionnelle conférence de presse de retour de voyage. Le 16 novembre 2026, au début de son long vol de retour de Lima à Rome, le Pape a consacré environ 45 minutes à un échange avec les journalistes. S’exprimant avec énergie en anglais, en espagnol et en italien, le pontife de 71 ans n’a montré aucun signe apparent de fatigue. Il s’est notamment confié sur la manière dont il a traversé sa récente opération du poumon, sa joie d’être revenu en Amérique latine, sur ses anciennes terres de mission, les abus spirituels et la délicate question de Traditionis custodes.

Concernant la question de la liturgie traditionaliste, il a indiqué ne pas envisager de remise en question de Traditionis custodes – le document du pape François qui avait réduit drastiquement la possibilité de célébrer en rite préconciliaire (tridentin). "Il s’agit d’une décision du pape François et nous continuerons à la suivre", a-t-il indiqué, précisant que ce texte prévoit déjà des possibilités de dispense ou d’autorisation pour permettre la célébration de la messe selon le rite antérieur. "Dans un souci d’unité de l’Église, il faut rappeler que la grande majorité des catholiques dans le monde célèbre selon le rite issu du concile Vatican II, et nous continuerons à le faire", a insisté le Pape.

Une opération du poumon traversée avec sérénité

Interrogé par un journaliste uruguayen sur sa résistance physique, le Pape a répondu que, malgré "l’opération un peu significative" subie au poumon le 13 octobre, le voyage n’avait jamais été remis en question. "Depuis le début, j’avais à l’esprit que le voyage était programmé et je voulais l’accomplir", a-t-il assuré, évoquant parmi les raisons de son rétablissement "une certaine détermination" inscrite dans son caractère, mais aussi "l’aide des médecins" et "la force de la prière", qui s’est manifestée à travers les nombreux messages reçus du monde entier durant son hospitalisation. "Je dois dire que je ne suis pas ‘à 100%’, mais je vais plutôt bien et la résistance est l’un des dons que le Seigneur m’a donnés."

Léon XIV est revenu avec précision sur la découverte de son cancer, qu’il a vécue comme une surprise, puisqu’il ne présentait "aucun symptôme" et se sentait bien. La tumeur a été détectée à l’occasion d’un bilan médical annuel de routine : "Au départ, il s’agissait d’une sorte d’ombre", a-t-il expliqué, avant que des examens complémentaires ne confirment sa présence.

Le Pape a indiqué avoir abordé la situation avec sérénité, faisant confiance aux médecins et suivant leur recommandation de se faire rapidement opérer : "J’étais serein. J’ai senti qu’il fallait agir et je me suis dit : faisons-le." Il a confirmé que la tumeur avait été entièrement retirée et qu’elle était restée localisée, sans nécessiter d’autre traitement à ce stade. Seuls des contrôles médicaux réguliers restent nécessaires.

Définir le cadre canonique des abus spirituels

Interrogé sur l’hypothèse d’un document du Vatican consacré à la question des "abus spirituels", le Pape a reconnu qu’il s’agissait d’une "question très sérieuse dans l’Église". Il a toutefois souligné que cette notion "reste encore assez vague, même si nous sommes probablement tous capables de décrire des cas précis ou des situations dans lesquelles de tels abus se sont produits". Le pape François avait lancé en 2024 un groupe de travail conjoint du dicastère pour la Doctrine de la foi (DDF) et du dicastère pour les Textes législatifs, afin de définir un nouveau "délit d’abus spirituel" dans le code de Droit canonique.