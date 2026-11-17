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Depuis plus de dix ans, sœur Paola Clerico Medina partage le combat des familles mexicaines à la recherche de leurs disparus. Religieuse de la congrégation de Jésus-Marie, cette Mexicaine de 62 ans accompagne notamment les madres buscadoras, ces mères qui parcourent le pays à la recherche de leurs enfants, parfois au péril de leur vie. Ce 17 novembre 2026, à l'occasion de la Red Week, la Semaine rouge organisée par l'Aide à l'Église en détresse (AED), elle a témoigné de leur combat lors d'une conférence. Dans un pays où plus de 130.000 personnes sont officiellement portées disparues, la religieuse rappelle l'urgence de soutenir ces familles et de faire entendre leur voix.

Un drame qui ne cesse de s'étendre

Quarante. C'est le nombre moyen de personnes qui disparaissent chaque jour au Mexique. Au 17 novembre 2026, le pays comptait précisément 130.772 personnes officiellement portées disparues. Un chiffre déjà vertigineux, qui ne refléterait pourtant qu'une partie de la réalité. En effet, selon les estimations rapportées par sœur Paola, pour chaque disparition déclarée, trois à quatre autres ne seraient pas signalées.

À l'ampleur des disparitions s'ajoute celle des restes humains retrouvés à travers le pays. Plus de 70.000 attendent encore d'être identifiés, empêchant de nombreuses familles de connaître le sort réservé à leurs proches. Derrière ces chiffres se trouvent des enfants, des adolescents, des adultes et des personnes âgées. "Il n'existe pas de profil particulier. Les disparitions touchent toutes les catégories de la population", souligne la religieuse.

"La personne disparue perd ses droits, son identité et son projet de vie. Quant à ses proches, leur existence bascule complètement."

Si le phénomène s'est considérablement aggravé depuis 2006, année du lancement de la guerre contre le narcotrafic, ses causes sont multiples. Recrutement forcé de jeunes par les groupes criminels, trafic sexuel, adoptions illégales, corruption des forces de police et des autorités… Les disparitions s'inscrivent dans un système de violence et d'impunité profondément enraciné.

"Je ne sais pas s'il est vivant, s'il a froid ou s'il mange"

Pour les proches, le cauchemar ne s'arrête pas à la disparition. Il commence même souvent à cet instant. Car vivre dans l’incertitude, signifie rester suspendu entre l'espoir et le deuil, sans jamais pouvoir faire véritablement ses adieux. "La disparition touche toutes les dimensions de la personne et de la famille", explique sœur Paola. "La personne disparue perd ses droits, son identité et son projet de vie. Quant à l'entourage, leur existence bascule complètement", ajoute-t-elle. Certaines familles perdent leur travail, dépensent toutes leurs économies pour mener des recherches ou sont contraintes de fuir leur domicile après avoir reçu des menaces. D'autres se déchirent sous le poids de la douleur et de l'épuisement. Les mères, en particulier, se retrouvent souvent seules à poursuivre les recherches, tandis que les liens familiaux se fragilisent, raconte la religieuse.

Les familles doivent aussi affronter les préjugés d'une partie de la société. Au Mexique, les personnes disparues sont encore trop souvent soupçonnées d'avoir fréquenté de mauvaises personnes ou d'avoir été impliquées dans des activités criminelles. "On leur dit qu'ils ont forcément fait quelque chose. Mais ils étaient simplement en train de vivre leur vie. Ils étudiaient la psychologie, travaillaient, sortaient, étaient jeunes…", déplore sœur Paola.

Ainsi, certaines questions ne trouvent jamais de réponse. "Les familles me disent qu'elles ne savent pas si leur proche est vivant ou mort, s'il mange, s'il a froid. Une mère me racontait que son fils était parti sans son pull et se demandait s'il n'avait pas froid." Une inquiétude permanente qui empêche les familles de disparus de retrouver une vie normale.

Sœur Paola, une vocation au service des familles meurtries

Rien ne prédestinait sœur Paola à consacrer une grande partie de sa vie à l'accompagnement des familles de disparus au Mexique. Entrée dans la vie religieuse en 1988, à Huixquilucan, dans l'État de Mexico situé au centre du pays, elle prononce ses vœux perpétuels en 1993. Après près de vingt ans de mission à Cuba, sœur Paola revient au Mexique en 2010 et devient supérieure provinciale de sa congrégation.

C'est à son retour que la religieuse prend progressivement conscience de l'ampleur du drame. "Je dois reconnaître que je connaissais très mal le sujet", confie-t-elle. Le tournant survient en 2014, avec la disparition des 43 étudiants d'Ayotzinapa, dans l'État de Guerrero dans le sud-ouest du Mexique. Alors qu'elle participe à une manifestation organisée en leur mémoire, sœur Paola découvre que ces 43 jeunes ne sont malheureusement pas des cas isolés.

"Cet engagement a donné un sens encore plus profond à ma vie de religieuse."

Elle rencontre alors María Herrera, une mère dont les quatre fils ont disparu. Bouleversée par son histoire, sœur Paola décide de rester à ses côtés. "Cette rencontre m'a profondément marquée. À partir de là, je n'ai plus réussi à me détacher de cette mission." Lorsqu'elle est libérée de ses responsabilités de supérieure provinciale, la missionnaire demande à sa congrégation de pouvoir poursuivre cet engagement.

Pour sœur Paola, cette mission devient donc une vocation au cœur même de sa vocation vie religieuse. "C'est un don, même si c'est extrêmement difficile. Cet engagement a donné un sens encore plus profond à ma vie de religieuse", confie-t-elle. À ses yeux, l'Église ne peut rester à distance de cette tragédie et doit prendre toute sa place auprès des familles. "Je pense que l'Église a l'obligation d'être proche de ceux qui souffrent le plus aujourd'hui. Aujourd'hui, nous demandons où sont les disparus. Mais dans cinquante ans, nous demanderons où était l'Église, où était la société pendant qu'ils disparaissaient", ajoute sœur Paola.

Auprès des mères de disparus, une solidarité à toute épreuve

Aux côtés des mères qui refusent de renoncer, sœur Paola accompagne leur combat au quotidien. Ces madres buscadoras, comme on les appelle au Mexique, mènent elles-mêmes les recherches pour retrouver leurs proches. Elles fouillent les fosses clandestines, se rendent dans les morgues, diffusent des avis de recherche et sillonnent les campagnes à la recherche du moindre indice. Elles tentent également d'identifier les restes humains retrouvés. Un travail éprouvant, qui les expose à de nombreux dangers. Plus de quarante personnes auraient été assassinées pour avoir cherché à retrouver un membre de leur famille, rapporte sœur Paola.

"Je pleure beaucoup. Je me dis que le jour où je ne pleurerai plus, je devrai quitter cet endroit."

La religieuse se souvient notamment de ses premières recherches dans un ranch transformé en véritable lieu d'extermination et de recrutement par des groupes criminels. "Quand on entrait, on voyait des empreintes de mains ensanglantées sur les murs, comme autant de traces de torture. Partout, il y avait des fragments d'os calcinés et des vêtements d'enfants comme d'adultes." D'autres scènes restent profondément ancrées dans sa mémoire, notamment les fouilles menées dans un canal d'évacuation des eaux usées. "Ce qui me fait particulièrement mal, c'est de voir des mères chercher leurs proches jusque dans les ordures, dans les déchets", confie-t-elle.

Ces scènes particulièrement éprouvantes ont profondément marqué sœur Paola. Pourtant, malgré la violence de ce qu'elle découvre à leurs côtés, la religieuse insiste sur une réalité qui pourrait surprendre. Ce ne sont pas seulement les familles qui reçoivent son soutien. Bien souvent, ce sont elles qui la soutiennent à leur tour. "Je les admire profondément. La relation que j'ai avec ces familles est faite de tendresse et d'affection. Il leur arrive de me consoler, moi. Elles viennent toutes ensemble m'enlacer."

Face à ces scènes, sœur Paola peine à contenir son émotion. Elle le reconnaît volontiers, elle pleure souvent au cours de ces recherches. "Je pleure beaucoup. Je me dis que le jour où je ne pleurerai plus, je devrai quitter cet endroit. Si je ne souffre plus avec elles, je ne pourrai plus continuer", admet avec humilité la religieuse.

Malgré les menaces, l'épuisement et l'absence de réponses, les familles continuent de se battre pour retrouver les leurs. "Les mères ne cherchent pas à se venger. Elles veulent simplement retrouver ceux qu'elles aiment", souligne sœur Paola, profondément admirative de leur détermination. La religieuse voit ainsi dans leur combat bien plus qu'une quête individuelle. En refusant de céder à la peur et à la violence, ces femmes portent aussi un message à l'ensemble de la société mexicaine. "Ces familles sont en train de construire un meilleur Mexique. Elles disent à toute la société que cela suffit, qu'elles ne veulent plus de cette violence." Pour la Mexicaine, leur courage et leur espérance sont une véritable force de changement pour le pays.

Où est Dieu ?

Dans cette mission, la foi occupe une place essentielle. Pour sœur Paola, il serait impossible de tenir sans Dieu. "Dans les lieux où la souffrance est la plus grande, Dieu se révèle d'une manière particulièrement forte. À chaque recherche, je rencontre un Dieu qui vient lui-même à notre rencontre. J'ai appris à le découvrir sous un autre visage, celui d'un Dieu qui pleure", confie-t-elle. Une présence qu'elle trouve au cœur même de la détresse des familles et qui nourrit sa détermination à rester à leurs côtés.

De fait, au fil des recherches et des rencontres, certaines familles finissent par lui poser la même question, douloureuse et sans réponse évidente : "où était Dieu lorsque leur proche a disparu" ? Sœur Paola ne cherche pas à leur apporter de grandes explications. Elle leur dit simplement que "Dieu pleure avec nous". La consacrée ne cherche pas non plus à justifier l'injustice, mais rappelle que Dieu a laissé à l'homme sa liberté, même lorsque celui-ci s'en sert pour détruire la vie des autres. "Dieu est bouleversé par le mal que nous sommes capables de nous faire les uns aux autres. Il ne nous retire pas notre liberté. Mais il fait naître des personnes fortes, ces mères, ces pères et ces frères capables de dire au Mexique que cela suffit."

Sœur Paola souhaite surtout que la voix de ces familles dépasse les frontières mexicaines. Car derrière chaque nom inscrit sur un avis de recherche, il y a une personne aimée, une famille qui attend et une vie qui reste suspendue. Et tant que les disparus ne seront pas retrouvés, sœur Paola entend rester à leurs côtés. "Même lorsque je serai très vieille, je pourrai toujours envoyer des avis de recherche depuis mon ordinateur et suivre les recherches. Je ne pense pas pouvoir un jour me détacher de cette mission."