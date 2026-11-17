Un peu de mémoire et d’histoire peut aider à prendre la mesure des tourments contemporains, analyse l’essayiste Jean Duchesne. Si les peurs et les épreuves n’ont jamais manqué au siècle passé, les leçons de l’histoire sont une véritable ressource… dès lors qu’elle n’est pas manipulée.

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On entend dire et répéter à l’envi que tout va mal et que le pire est proche, qu’une inexorable décadence est déjà enclenchée et conduit, sinon à la disparition de l’humanité, au moins à la ruine de notre civilisation, engagée dans une voie suicidaire par ceux qui en profitent le plus. L’impression prévaut ainsi qu’un paroxysme apocalyptique est imminent, au sens premier de crise révélatrice — cependant non pas de la Vérité ni de quoi que ce soit d’espérable pour l’avenir, et seulement de la scandaleuse injustice du système actuel. Un peu de mémoire fait néanmoins saisir qu’il n’y a là au fond rien que d’assez habituel, si ce n’est banal — bien qu’il ne soit pas pour autant question de rester indifférent ni barricadé dans un optimisme aveugle.

Il y a 70 ans : Suez et Budapest

Puisqu’aujourd’hui ce sont les lycéens qui manifestent en réclamant d’être mieux traités, les baby-boomers (nés peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale) peuvent se rappeler leurs années dans l’enseignement secondaire : le monde n’était pas moins anxiogène que maintenant. On a dit après coup que les "Trente Glorieuses" (1945-1975) avaient été heureuses. C’est une simplification abusive, même s’il s’avère avec le recul que la croissance a permis une élévation sensible du niveau de vie. D’aucuns auront peut-être gardé le souvenir du progrès et même du luxe alors peu à peu généralisé de l’eau courante et de la salle de bain, de l’électricité et du chauffage central, du téléphone (fixe), de la télévision (en noir et blanc) et de l’automobile.

En ce temps-là, l’emprise culturelle du marxisme donne à l’URSS d’incarner un idéal aussi crédible que celui du "monde libre". En témoigne son avance dans la conquête de l’espace. À Paris, le gouvernement tombe tous les trois mois. La France est humiliée à Diên Biên Phu en 1954, et encore à l’automne 1956, quand l’expédition réussie avec les Britanniques et les Israéliens, pour récupérer le canal de Suez nationalisé par Nasser, doit battre en retraite sous la pression des États-Unis, soucieux d’éviter une guerre avec les Russes qui soutiennent le maître de l’Égypte. Mais ce n’est que l’amorce de la révolte au Moyen Orient contre la suprématie occidentale et de la précarité de l’approvisionnement de l’Europe en pétrole extrait dans cette région. Simultanément, Moscou envoie des chars rétablir l’ordre stalinien à Budapest et veille à ce que le patriotisme de Gomulka n’empêche pas la Pologne de rester fermement communiste.

La Guerre d’Algérie

Sitôt l’Indochine perdue, la "guerre d’Algérie" commence. Elle apporte pendant huit ans son lot d’horreurs : terrorisme des indépendantistes, guérilla, répression, putsch et attentats de militaires rebelles quand il apparaît que le général de Gaulle, rappelé en 1958 pour remédier à la "chienlit", est conscient qu’à l’ère de la décolonisation, la métropole ne peut pas annexer ce pays, même si un million de ceux qui y vivent sont d’origine européenne (les pieds-noirs) et si le pétrole du Sahara aurait été un atout géopolitique majeur. La fin du conflit est traumatisante.

En effet, le 17 octobre retenu dans l’histoire n’est sans doute pas celui des déprédations d’émeutiers cette année, mais celui de 1961 : une "ratonnade" (massacre par la police d’immigrés algériens) fait plusieurs dizaines de morts. En symétrie, cinq mois après, le 26 mars 1962, rue de l’Isly à Alger, l’armée tire sur une foule de pieds-noirs révoltés par les accords, récemment signés à Évian, donnant à l’Algérie son indépendance. Ensuite, le rapatriement de ces "coloniaux" enracinés là-bas est douloureux, et non moins celui des harkis (musulmans fidèles à la Fance) — quand ils ne sont pas abandonnés à la vindicte des "libérateurs"...

Le patriotisme manichéen mis à mal

Les lycéens de l’époque n’en perdent rien : chez eux, on écoute la radio et les journaux sont encore vendus dans la rue à la criée, de sorte que nul n’échappe aux gros titres. Mais surtout, les garçons se savent directement visés : il leur faut le bac pour entreprendre des études leur évitant d’être expédiés en Algérie pour une guerre qui ne motive guère la plupart d’entre eux.

Le patriotisme manichéen qui leur a été inculqué depuis le primaire et qui exalte les poilus de 14-18 et la Résistance de 40-44 est d’ailleurs ébranlé (du moins chez certains) à la nouvelle que Georges Bidault, le successeur de Jean Moulin, l’homme à la droite du général de Gaulle sur les Champs Élysées le 26 août 1944, condamne le renoncement à l’Algérie et doit s’exiler.

La Guerre froide et le péril nucléaire

L’inquiétude la plus lancinante demeure toutefois l’équilibre précaire de la Guerre froide, avec la menace d’un conflit nucléaire. Après la mort de Staline en 1953, Khrouchtchev lance la "coexistence pacifique", mais l’étreinte soviétique ne se relâche pas en Europe de l’Est (le Mur de Berlin est édifié en 1961), ni son appui pavlovien à toute contestation de l’impérialisme occidental (si lointaine soit-elle : Indochine, Afrique, Amérique latine). Le jeu est néanmoins compliqué par la rupture entre Moscou et Pékin en 1960 : le maoïsme va devenir un nouveau pôle subversif, prônant la révolution permanente — culturelle et pas simplement prolétarienne.

En tout cas, les crises entre les deux superpuissances ne manquent pas. De 1958 à 1963, Moscou essaie à nouveau (après le blocus de 1948) d’absorber Berlin-Ouest dans l’Allemagne de l’Est communiste. La tension s’exacerbe en 1960, quand un avion espion américain est abattu au-dessus de l’URSS. Deux ans plus tard, John F. Kennedy, qui a succédé à Eisenhower, engage un bras de fer avec Khrouchtchev pour faire retirer de Cuba des missiles nucléaires pointés vers les États-Unis. Pendant près de quinze jours (fin octobre 1962), on se demande ce qui peut empêcher la troisième guerre mondiale et un désastre atomique. L’appel à la paix de Jean XXIII, repris dans la Pravda, contribue à l’acceptation de compromis des deux côtés. Mais c’est alors que les Américains s’engagent à leur tour au Vietnam — où ils s’enliseront...

Quand l’urgence du présent occulte le passé et vide l’avenir

Les décennies suivantes ont-elles été plus sereines ? Et les angoisses d’aujourd’hui sont-elles mieux fondées que celles d’autour de 1960 ? Ceux qui étaient lycéens dans ces années-là ont pu depuis et peuvent encore avoir des inquiétudes non moins (sinon plus) pressantes. Mais ils peuvent également se rappeler les souvenirs cuisants de l’Occupation ou de la sanglante manifestation antiparlementaire du 6 février 1934 qui parfois hantaient leurs parents. Certains peuvent même n’avoir pas oublié le récit par leurs grands-parents des épreuves infligées par la Grande Guerre... L’intensité de ces ressentis-là ne se compare pas, car elle ne se mesure pas.

Qu’on le veuille ou non, les états d’esprit sont façonnés par le discours le plus envahissant du moment, c’est-à-dire le plus repris, même si ce n’est que pour le contester ou seulement le commenter. Et l’information qui se propage le mieux est celle qui déstabilise le plus. Son urgence occulte aussi bien le futur que le passé, et les aspirations que la rationalité. En période de troubles, l’avenir paraît encore plus incertain — si ce n’est vide — qu’il ne l’est par nature.

La leçon de George Orwell