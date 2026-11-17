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Trente-quatre comédiens, trois voix pour un seul personnage et près de quatre mois de travail. Chérubins, une application d'histoires audio aux valeurs chrétiennes, n'a pas fait les choses à moitié pour raconter la vie de Carlo Acutis. Après Jeanne d'Arc, saint Martin ou encore sainte Rita, la plateforme pour enfants s'attaque à l'une des figures les plus populaires de l'Église contemporaine. Et pour l'occasion, ses fondateurs, Thibaut Despierres et Thibault Quétier, ont décidé de mettre les petits plats dans les grands. Avec un budget de 15.000 euros, cette histoire sonore en cinq épisodes, d'une durée totale d'une heure et demie, constitue la production la plus ambitieuse de la jeune entreprise depuis son lancement en décembre 2024. Et pour raconter la vie de ce passionné d'informatique, Chérubins a eu une idée pour le moins originale : confier la voix de la narration à… un ordinateur ! Un clin d'œil amusant à la passion de Carlo Acutis pour les nouvelles technologies, qui apporte une touche de fantaisie à cette aventure sonore.

"On nous demandait l'histoire de Carlo depuis notre lancement", confie à Aleteia Thibaut Despierres, cofondateur de Chérubins. Et si son associé Thibault Quétier et lui ont mis un peu de temps à lancer ce podcast, alors même que l'histoire avait été écrite depuis longtemps, c'est qu'ils tenaient à faire les choses bien, et en grand. Un investissement à la hauteur des attentes suscitées par Carlo Acutis, canonisé en 2025.

Un casting digne d'une grande fiction sonore

Pour cette nouvelle production, Chérubins a considérablement renforcé ses moyens artistiques : 34 comédiens ont participé à cette histoire sur Carlo Acutis. "On a presque doublé le nombre de voix sur cette production", souligne Thibault Quétier, directeur artistique, qui avait déjà relevé un important défi de production avec Jeanne d'Arc. Le projet a également nécessité près de trois mois et demi de travail, de l'écriture à la livraison des épisodes. "La fabrication d'une grande histoire sonore commence par l'écriture du scénario. Nous sommes cinq auteurs permanents à écrire les histoires. Viennent ensuite les relectures, la validation du texte, le casting, puis les séances d'enregistrement en studio", raconte Thibault Quétier. Pour cette production, il a fallu compter en moyenne une douzaine de jours d'enregistrement, sans oublier le travail des ingénieurs du son et la création d'un univers sonore immersif.

"L'un des principaux défis de cette nouvelle histoire a été de donner une voix crédible à Carlo Acutis tout au long de sa courte vie. On commence avec un Carlo qui a 3 ans et on termine avec un adolescent de 15 ans", raconte encore le directeur artistique. Il fallait donc trouver trois voix différentes, mais suffisamment proches pour accompagner le personnage de l'enfance à l'adolescence. Si, dans le milieu de la voix off, les enfants sont généralement interprétés par des femmes adultes, Thibault Quétier souhaitait éviter ce procédé pour ne pas "tomber dans quelque chose de caricatural". La solution s'est révélée presque providentielle. Pour incarner Carlo à 3 ans, Thibault Quétier a fait appel à un petit comédien de 5 ans, issu d'une famille d'artistes. Quant à Carlo plus âgé, son choix s'est porté sur deux frères, Louis et Jules Courtin, âgés de 13 et 15 ans, dont les voix présentent naturellement des similitudes.

«La sainteté peut nous atteindre tous si on fait l'effort de vouloir avancer chaque jour de nos vies avec le Seigneur près de nous.»

Au départ, seul Jules avait été sollicité pour passer un essai. Le jeune garçon possédait déjà une expérience artistique et avait notamment participé à un mini-podcast de Chérubins consacré aux anges. Mais au moment de préparer son audition, Jules a demandé à son petit frère Louis de lui donner la réplique. Une initiative qui allait changer la donne. En entendant la voix de Louis, Thibault Quétier a une révélation : le garçon serait parfait pour incarner Carlo Acutis enfant !

Caroline Courtin, la mère des deux garçons ne cache pas sa fierté : "Je suis émue de retrouver mes deux enfants jouer un saint, et un saint de notre époque en plus." Pour elle, Carlo Acutis rappelle surtout que "la sainteté peut nous atteindre tous si on fait l'effort de vouloir avancer chaque jour de nos vies avec le Seigneur près de nous". Un détail qui donne à cette expérience une résonance particulière : quelques semaines avant l'enregistrement, la famille s'était rendue à Lourdes, où elle avait pu découvrir les reliques de Carlo Acutis au Village des Jeunes. "Pour moi, c'est un beau clin Dieu !", souligne Caroline Courtin.

Carlo Acutis, un saint proche des jeunes

Si Chérubins a choisi de consacrer autant de moyens à Carlo Acutis, ce n'est pas un hasard. Depuis plusieurs années, le jeune Italien suscite un engouement particulier auprès des nouvelles générations. Passionné d'informatique, amateur de jeux vidéo et profondément attaché à l'Eucharistie, il offre aux adolescents une figure de sainteté étonnamment proche de leur quotidien. Thibault Quétier en a lui-même fait l'expérience avec ses enfants. Dans leur coin prière, comme dans celui de plusieurs de leurs amis, une statuette ou une image de Carlo Acutis a trouvé sa place. Mais c'est surtout une visite devant la châsse du jeune saint qui l'a marqué. "Mes enfants ont bloqué devant la vitre, devant le visage de Carlo", se souvient-il. Selon lui, cette fascination s'explique en partie par la facilité avec laquelle les enfants peuvent s'identifier au jeune Italien. Une proximité confirmé par Jules Courtin. "Je trouve que c'est un saint qui nous parle beaucoup. Il avait à peu près les mêmes moyens que nous pour pouvoir évangéliser, vivre sa vie et vivre sa sainteté", explique-t-il. Pour ce lycéen qui pratique le théâtre et a participé aux camps de comédie musicale Révélateur, incarner Carlo a représenté bien plus qu'une simple expérience artistique : "C'était un honneur !". Son petit frère Louis, 13 ans, a lui aussi été marqué par cette découverte. "Ça m'a fait penser que Carlo Acutis, il était pareil que nous, au final", explique-t-il.

Jules Courtin, 15 ans, prête sa voix à Carlo Acutis dans le podcast Chérubins. Chérubins

L'histoire du jeune saint a également touché Marie Rambaud, 33 ans, comédienne formée à l'école Claude Mathieu à Paris, qui interprète Antonia Salzano, la mère de Carlo. Si elle connaissait déjà les grandes lignes de sa vie, cette production lui a permis de redécouvrir la profondeur de son témoignage. Enceinte au moment de l'enregistrement, elle a été particulièrement sensible à la relation entre Carlo et sa mère. "Souvent, on a l'image d'une mère qui apporte beaucoup à son enfant, qui l'éduque. Dans le cas de Carlo, c'est lui qui a fait grandir sa mère, surtout spirituellement", explique-t-elle. La comédienne a également été touchée par la charité du jeune Italien. "Son histoire m'a vraiment touchée ! J'ai été frappée par son détachement des biens matériels, ce dont je suis peu capable, et sa sérénité face à la mort", confie-t-elle, fière d'avoir pris part à ce projet et impatiente de le faire découvrir à sa fille.

Une nouvelle étape pour Chérubins

Au-delà de l'histoire de Carlo Acutis, cette production témoigne du chemin parcouru par Chérubins depuis sa création. Lancée en décembre 2024, la plateforme a su, depuis, se faire une place dans l'univers des contenus audio chrétiens destinés aux enfants. Si, à ses débuts, son modèle économique reposait sur l'achat de crédits permettant d'écouter les histoires, elle fonctionne désormais comme une plateforme de streaming classique, avec un abonnement illimité proposé à 7,99 euros par mois ou 79,99 euros par an. "C'est un modèle qui est bien plus simple que celui qu'on avait avant", reconnaît Thibaut Despierres, qui précise que cette évolution a aussi imposé un défi de taille : enrichir rapidement le catalogue pour donner aux familles l'envie de s'abonner. "Un abonnement illimité veut dire que les familles ont accès à toutes les histoires, donc il fallait avoir un large catalogue à proposer."

Aujourd'hui, c'est chose faite. Chérubins revendique plus de 100 heures de contenus audio et publie une nouvelle histoire chaque mercredi. Une régularité qui a permis d'installer un rendez-vous dans le quotidien des familles. Pour répondre aux différents usages, la plateforme a également développé trois formats : les "Chérubins originaux", de grandes fictions immersives d'une heure et demie à trois heures, qui mobilisent de nombreux comédiens et un important travail de création sonore ; les "petites histoires Chérubins", d'une durée de six à huit minutes, pensées pour les trajets du matin et du soir ; et enfin, les "Chérubins classiques", qui proposent de redécouvrir les contes de Perrault, Grimm ou Andersen. Une offre variée, rendue possible notamment grâce aux nombreux partenariats noués avec plusieurs acteurs du secteur, parmi lesquels les éditions Mame et Diffusia, producteur de contenus audio qui a notamment réalisé des adaptations de la comtesse de Ségur, ou encore Biblus. "L'idée, c'est que les parents n'aient pas à jongler entre plusieurs plateformes différentes pour trouver tout le contenu dont ils ont besoin", explique Thibaut Despierres. Une stratégie qui semble commencer à porter ses fruits. Après une première année essentiellement consacrée à la constitution du catalogue, Chérubins a intensifié ses efforts de communication et d'acquisition de nouveaux utilisateurs. La plateforme revendique désormais 1.000 utilisateurs et affirme avoir doublé son activité durant l'été 2026.