À 35 ou 40 ans, on a parfois construit tout ce dont on rêvait à 15 ans. Après avoir consacré tant d'énergie à bâtir sa vie, que reste-t-il à faire ? Le véritable enjeu, pour Caroline Lefévère, conseillère conjugale et familiale, est de passer de la réussite à la fécondité.

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Des diplômes, un mariage, des enfants, une maison, un travail… À 35 ou 40 ans, les grandes étapes dont on rêvait plus jeune sont peut-être déjà franchies. Après des années d'efforts, de choix courageux et de rebondissements, on se trouve enfin là où l’on espérait être. Mais quelle est la suite ? Que fait-on quand on a fini la liste des cases à cocher ? Faut-il déjà chercher d’autres sommets à atteindre ?

"À 35 ans, on peut avoir le sentiment d'avoir déjà beaucoup accompli, d'avoir coché les cases d'une grille imaginaire qui serait la grille du bonheur", explique Caroline Lefévère, conseillère conjugale et familiale pour le Réseau Mots Croisés. "Se marier, trouver un travail… Toute cette logique-là est rassurante parce qu'elle donne des objectifs qui sont visibles et mesurables. Mais une vie humaine est bien plus qu'une liste de réalisations à atteindre."

Passer de la réussite à la fécondité

"La personne humaine ne se réduit pas à ce qu'elle possède, à ce qu'elle produit ou à ce qu'elle accomplit pour les autres. Sa dignité est intrinsèque. Elle ne dépend pas de ses performances", poursuit Caroline Lefévère. "Donc, la question pour moi c'est: nous avons appris à construire notre vie, mais qu’est-ce qui la rend profondément vivante ?"

Le véritable enjeu pour la conseillère est de passer de la réussite à la fécondité. Si la réussite consiste à atteindre des objectifs, la fécondité invite à se demander ce que l’on veut faire grandir en soi, dans ses relations, chez les autres et dans le monde. Elle consiste à contempler ce que l’on a déjà, à en prendre soin et à le laisser porter du fruit. Après avoir consacré tant d’énergie à franchir des étapes, vient peut-être le temps donc de contempler et de faire grandir ce qui a déjà été bâti. Pour ce faire, voici quatre attitudes qu’il peut être utile de cultiver :

1 S’émerveiller de ce que l’on a déjà

Tant d’énergie a été consacrée à construire sa vie qu’on en oublie parfois de contempler le chemin parcouru. Le bonheur est pourtant tout autour : la présence du conjoint, les rires des enfants, un travail qui plaît, une maison dans une ville agréable… Et si l’on prenait le temps de s’émerveiller de ces petits bonheurs trop souvent considérés comme acquis ? Chaque soir, pourquoi ne pas prendre quelques minutes pour repérer trois, cinq, voire dix merveilles de la journée et en remercier le Seigneur ? L’émerveillement s’apprend. Il ne s’agit pas de fermer les yeux sur les difficultés, mais d’apprendre à voir aussi tout ce qui est déjà là.

2 Faire grandir son couple

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En devenant parent, on découvre de nouvelles responsabilités : l’éducation des enfants, les activités, les horaires, les contraintes financières… Les enfants demandent beaucoup de temps, de soin et d’attention, "mais ils ne sont pas la seule raison d’être du couple", affirme la conseillère conjugale et familiale. "Il reste une histoire à écrire à deux, une intimité à approfondir, une manière de continuer à se choisir. Le couple ne doit pas être considéré comme une structure acquise, mais comme une relation vivante à cultiver." Qu’est-ce qui vous fait rêver ensemble ? Qu’a-t-on envie de partager et de redécouvrir à deux ? Se poser ces questions en couple permet de continuer à écrire cette histoire, qui n’a pas fini de se déployer.

3 Faire grandir ses talents et ses passions

La lecture, la musique, le sport, une langue étrangère, une activité créative… Combien de passions ont été mises de côté ? Et les amitiés de longue date que l’on aimerait retrouver, mais que les années ont peu à peu éloignées ? On oublie parfois de faire une place à ce qui vous nourrit personnellement. Pourtant, prendre soin de sa créativité, de son corps, de son intelligence, de sa vie spirituelle ou de ses amitiés n’a rien d’égoïste : c’est aussi une façon de se ressourcer pour mieux aimer son entourage. Les talents sont des dons à faire fructifier et à partager. Un talent enfoui ne porte pas de fruit : il est fécond lorsqu’il est cultivé, puis partagé. Caroline Lefévère suggère de se poser une question toute simple : « Quelle place est-ce que je veux faire à ce qui compte vraiment pour moi ? Quel petit changement puis-je apporter à mon quotidien pour retrouver un nouvel élan ? »

4 Apprendre à mieux aimer

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Voilà un apprentissage qui ne s’achève jamais ! On peut avoir fondé une famille, avoir des enfants et un travail, et pourtant avoir encore beaucoup à apprendre de l’amour, du pardon, de la patience, de la douceur… Et si l’on mettait un peu plus d’amour et d’intention dans les gestes les plus ordinaires ? Écouter vraiment son conjoint, prendre le temps de jouer avec ses enfants, se montrer plus attentif à un collègue… Il ne s’agit pas d’en faire davantage, mais d’aimer mieux. La prière peut aider à renouveler son regard et à se remplir de l’amour de Dieu pour le transmettre à son tour. Et pourquoi ne pas choisir, cette semaine, une personne de son entourage à aimer un peu mieux qu’hier ?

Le meilleur est peut-être devant soi