Lors de la dernière messe célébrée à l’église Notre-Dame-des-Trente-Trois, en Uruguay, dimanche 8 novembre, le pape Léon XIV a adressé un vibrant hommage aux femmes pour leur mission de transmission de la foi aux jeunes générations.

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La visite du pape Léon XIV en Uruguay, première étape de son voyage apostolique en Amérique du Sud, s’est achevée le 8 novembre par une messe célébrée en plein air, sur le parvis de l’église Notre-Dame-des-Trente-Trois, sainte patronne du pays. Dans son homélie, le Pape a eu une attention particulière pour les familles et les défis auxquels elles sont confrontées. À l’heure où les sociétés sont de plus en plus sécularisées, Léon XIV a mis en lumière l’empreinte laissée par la femme dans l’histoire et dans la transmission de la foi. Voici l'extrait de l'homélie :

Je sais que beaucoup d’entre vous portent une peine bien concrète. Vous avez appris à vos enfants à prier et, aujourd’hui, ces enfants ne prient plus. Vous alliez ensemble à la messe et cela fait des années qu’ils n’ont pas mis les pieds dans une église. Vous avez parlé de Dieu à vos petits-enfants et, aujourd’hui, vous ne savez pas si ces paroles ont laissé une trace. Parfois, vous vous demandez si vous avez commis une erreur ou si tout cela s’est finalement perdu. Permettez-moi de rappeler ici sainte Monique. Elle connaissait bien cette douleur. Elle a prié pendant des années pour un fils qui semblait s’éloigner de plus en plus de Dieu, et elle n’a cessé de faire confiance à la grâce. C’est pourquoi, ne considérez pas comme perdu ce que vous avez semé. Le Seigneur lui-même nous a enseigné que la graine peut pousser sans que le semeur sache comment (cf. Mc 4, 27).