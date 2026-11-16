Route du Rhum : une route du cœur, assurément

Les premiers d’entre eux ont déjà franchi la ligne d’arrivée d’arrivée à Pointe-à-Pitre et ils seront suivis dans les prochains jours par leurs concurrents. Mais derrière ces victoires des navigateurs de la Route du Rhum 2026 qu’il convient de célébrer se vivent aussi de belles histoires, celles de la solidarité entre gens de mer.

Copier le lien Archiver l'article Écouter cet article Imprimer l'article Partager sur :

Achille Nebout, Damien Seguin, Tom Laperche… De nombreux navigateurs ont à présent franchi la ligne d’arrivée d’arrivée à Pointe-à-Pitre, établissant de nouveaux records lors de cette treizième Route du Rhum qui a réuni cent quinze bateaux sur la ligne de départ pour l'une des plus belles aventures de la voile océanique. Certains d’entre eux ont porté haut sur leurs voiles les projets solidaires dont ils se sont fait les porte-paroles, sans cesser pour autant de caresser l’espoir d’arriver au bout de ce championnat avec un classement à la hauteur de leurs ambitions. Et pourtant, tout au long de la course, plusieurs d’entre eux ont dû faire face à des événements inattendus, des avaries, voire des accidents qui les ont mis en péril. Combien dans ces moments-là il a été touchant de voir leurs concurrents quitter la course pour venir leur porter assistance, quitte parfois à être freinés dans leur propre avancée. Cette Route du Rhum a définitivement été une nouvelle occasion d’être témoin de la beauté de la solidarité entre gens de mer.

Prenons l’exemple de Benoît Sineau. Le skippeur de 55 ans, qui vivait sa première Route du Rhum à la barre d’Ekinox-Rhétores, a déclenché sa balise de détresse le 7 novembre. Alors que son bateau prenait l’eau de toutes parts, plusieurs concurrents, dont Robin Marais (bateau Respire-Ma Chance à Moi) et Jules Bonnier (Plastic Odyssey) se sont déroutés pour venir à son aide. C’est finalement le second, qui se trouvait à 1 mille de là, qui l’a tiré d’affaire après des manœuvres fastidieuses menées de nuit au milieu d’une mer déchaînée.

“Je tiens à dire un immense merci d'abord à Jules, qui a dérouté sa course et géré des manœuvres qui n'étaient vraiment pas faciles, et qui m'a sauvé la vie”, a lancé avec gratitude le navigateur après son sauvetage. Rivaux quelques heures auparavant, les deux hommes se sont retrouvés dans le même bateau pour les jours à venir. Après avoir prévenu la direction de course, Jules Bonnier a donné vêtements et nourriture à Benoît Sineau. “La responsabilité d'être le seul qui soit le plus proche, tu la ressens très rapidement. C'est quand même lourd à porter”, a-t-il témoigné plus tard. “Mais on va aller au bout. On a de l’eau, on n'a pas beaucoup de nourriture, mais ça va le faire.” En accord avec la direction de course, décision a en effet été prise de laisser le navigateur échoué à bord jusqu’en Guadeloupe car Jules Bonnier souhaitait poursuivre sa course. “Ma Route du Rhum ne sera pas celle que j’avais imaginée. Il a fallu trouver un nouvel objectif : arriver tous les deux sur le ponton de Pointe-à-Pitre”.

Une solidarité réelle

On pense également à Willy Bissainte, échoué sur l’île Rouzic, qui a été secouru par la SNSM de Ploumanac’h et le bateau-école Lynx, ou encore à Armel Le Cléac’h, pris en charge par un cargo dérouté pour venir à son secours alors qu’il avait chaviré au large des Açores. Ces interventions témoignent de l’esprit d’entraide qui règne sur la Route du Rhum.