Léon XIV, explorateur des contrastes du Pérou

Ce dimanche aura été l’une des journées les plus intenses du voyage de Léon XIV au Pérou. Trois vols et plus de 2.000 kilomètres parcourus ont conduit le pape des sommets andins de Cusco aux portes de l’Amazonie, à Pucallpa. Deux territoires, deux univers, mais une même ferveur populaire et un même désir d’être entendus.

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Après un départ matinal sous une pluie inhabituelle à Chiclayo, ville au climat généralement très sec, le pape a rejoint Cusco, ancienne capitale de l’Empire inca, où une foule immense s’était rassemblée. Selon les autorités, près de 500.000 personnes ont suivi son parcours, soit l’équivalent de la population totale de la ville, tandis que 100.000 autres assistaient à la rencontre organisée au parc archéologique de Saqsayhuamán, avec les représentants des traditions locales.

Dans son intervention, Léon XIV a rappelé la singularité du message chrétien, sans céder à la tentation du syncrétisme. Évoquant implicitement les premières heures de l’évangélisation du Pérou, le pape a souligné le renversement que la foi chrétienne propose par rapport aux antiques traditions incas : alors que les anciens « montaient à la recherche du divin », en réalité pour l’Église, « c’est Dieu qui descend à la recherche de ses fils et de ses filles ».

This handout picture released by Vatican Media shows Pope Leo XIV greeting children as he arrives at the Cusco Alejandro Velasco Astete International Airport in Cusco, Peru, on November 15, 2026. Pope Leo XIV will travel high into the Andes to Cusco on November 15, before plunging into the Amazon basin, testing his post-cancer stamina as he wraps up his South America tour. (Photo by Simone Risoluti / VATICAN MEDIA / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE – MANDATORY CREDIT “AFP PHOTO / VATICAN MEDIA / SIMONE RISOLUTI” – NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS – DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS SIMONE RISOLUTI | AFP

Dans la foule fervente et enthousiaste malgré la pluie et la fraîcheur inhérente à l’altitude de 3.400 mètres, Antonieta, native de Cusco, vit cette visite avec une émotion particulière. Elle se souvient de la venue de Jean Paul II, sans avoir alors pu le rencontrer. « C'est donc le deuxième pape, mais le premier que je peux voir ici. Dieu a fait en sorte que cela soit possible. J'ai envie de pleurer », confie-t-elle. Touchée par la simplicité de Léon XIV et son attachement au Pérou, elle espère que sa visite apportera « santé, intelligence et sagesse » au pays. Chez les jeunes aussi, l'émotion était palpable. « C'est la première fois que je vois un pape. C'est impossible à décrire », témoigne sa nièce Carmen, étudiante.

De la cordillère à la forêt amazonienne

À la mi-journée, changement de décor : un second vol conduit Léon XIV à Pucallpa, ville de plus de 300.000 habitants au cœur de l'Amazonie péruvienne. sous une chaleur étouffante, il y rencontre quelque 5.000 missionnaires et représentants des peuples amazoniens, notamment de la communauté Shipibo-Konibo. Les représentants des populations autochtones profitent de cette rencontre pour dénoncer les discriminations, les atteintes à leurs territoires, les pressions économiques et l'emprise du narcotrafic. Autant de blessures qui menacent leurs communautés, leurs langues et leur environnement.

Pope Leo XIV waves alongside Bishop of Pucallpa Augusto Martin Quijano (L) and his private secretary, Edgard Ivan Rimaycuna, during a meeting with missionaries and representatives of Amazonian communities at the Malecon Puerto Callao in Pucallpa, Peru, on November 15, 2026. Pope Leo faced his toughest physical test since undergoing lung cancer surgery, visiting high-altitude Cusco before plunging into the Amazon basin on the final full day of his South America tour. (Photo by Tiziana FABI / AFP) TIZIANA FABI | AFP

Le pape se déplace ensuite sur un terrain de sport de la ville pour la célébration d’une messe, en présence de 100.000 participants. Pour Alejandro, ingénieur civil originaire de la région, la venue du pape est une occasion précieuse de donner une visibilité à ces réalités. « Le pape a choisi Pucallpa comme ville représentative de l'Amazonie. Nous sommes très heureux qu'il soit venu ici, cela renouvelle et fortifie notre foi », assure-t-il.

Alors que le pays traverse de graves difficultés, notamment en matière de criminalité et d'inégalités, Alejandro espère que cette étape permettra aux peuples amazoniens d'être davantage écoutés et respectés. « De nombreux endroits de notre Amazonie ont été fragilisés par des entreprises qui font passer leurs intérêts économiques avant le respect du territoire et des personnes qui vivent ici, au cœur de cette Amazonie si ancienne », explique-t-il « Nous voyons dans cette visite une petite fenêtre qui nous permet de nous exprimer et de nous faire connaître », insiste Alejandro. Un espoir partagé par son ami Tracy, originaire d’une ville toute proche, qui résume simplement ce qu'elle attend de cette rencontre : « Il vient nous apporter un message d'amour, de paix et d'unité pour notre pays. »

A young girl wearing a floral headpiece looks on among faithful holding up mobile phones during Pope Leo XIV’s meeting with missionaries and representatives of Amazonian communities at the Malecon Puerto Callao in Pucallpa, Peru, on November 15, 2026. (Photo by Tiziana FABI / AFP) TIZIANA FABI | AFP