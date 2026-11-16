En conclusion de sa tournée de douze jours en Amérique du Sud, Léon XIV a célébré une dernière messe à Lima, ce 16 novembre 2026. Depuis la capitale du Pérou, il a donné sa feuille de route aux catholiques, en dessinant les contours d’une Église qui ne cherche pas à imposer sa puissance, mais à témoigner par la "douceur". Après avoir visité la Maison d'accueil des Hermanitas de los Ancianos Desamparados, (petites sœurs des personnes âgées abandonnées), le pape a parcouru 24 kilomètres en voiture pour rejoindre la base aérienne de Las Palmas où l’attendaient 1,5 million de personnes pour l’ultime célébration du voyage. Sur ce terrain sableux de l'armée de l'air péruvienne, quelque 70 hectares avaient été aménagés pour cette rencontre avec le pape initiée par un long tour en papamobile.

Léon XIV a célébré une dernière messe à Lima, ce 16 novembre, pour conclure son voyage de douze jours en Amérique du Sud. "Oui, le peuple péruvien est aussi mon peuple !", a-t-il lancé, suscitant les applaudissements de la foule qui s'étendait à perte de vue.

"Je vous porterai toujours dans mon cœur", a promis Léon XIV à l’issue de sa visite de six jours qui l’a mené dans six villes du pays. "Oui, le peuple péruvien est aussi mon peuple !", a-t-il lancé, suscitant les applaudissements de la foule qui s'étendait à perte de vue. Il a souhaité que son passage laisse "de bons fruits dans tout le Pérou" et a encouragé les catholiques à se mobiliser : "Mon voyage touche à sa fin, mais le temps de la mission continue !".

La douceur face à l’arrogance du monde

Dans ce monde "meurtri par l’arrogance", le Pape a expliqué que l’Église avait pour mission de "poursuivre l’œuvre de Jésus-Christ, avec sa puissance, si différente des puissances du monde". Cette "nouvelle sorte de force" n’est autre que "la puissance de l’amour crucifié", a-t-il précisé. Il a recommandé aux fidèles de cultiver "une grande liberté d’esprit et une attitude d’écoute patiente".

Le Pape s’est une nouvelle fois inspiré dans sa méditation d’une figure qui l’a accompagné pendant tout son séjour et ses années au Pérou : saint Toribio de Mogrovejo (1538-1606), missionnaire espagnol qui fut le deuxième archevêque de Lima. Cet "Apôtre du Pérou" est connu pour avoir arpenté inlassablement le territoire à pied afin de se rapprocher des populations les plus reculées, en particulier les autochtones.

TIZIANA FABI | AFP

Contrastant avec d’autres méthodes plus coercitives, Toribio de Mogrovejo avait la "conviction que la douceur était la seule manière d’annoncer la ‘vraie religion’", a souligné Léon XIV. Au milieu des communautés indigènes, il voulait que l’abandon de leurs croyances ancestrales pour adhérer au christianisme "résulte de leur libre arbitre, sans aucune contrainte".

Un évêque qui ne craignait pas de déplaire aux puissants

Le 267e pape a mis en avant les efforts de Toribio de Mogrovejo pour connaître intimement les autochtones, apprenant leur langue, leurs croyances, et se battant « pour l’ordination d’indigènes et de métis, encore méprisés par de nombreux membres du clergé ». Il a aussi vanté son intégrité : "Il n’acceptait aucun cadeau, même le plus modeste, de la part de qui que ce soit".

Si l’évêque du XVIe siècle n’excluait "personne", il entretenait une prédilection pour les plus démunis car "les seuls qui ne peuvent attendre, ce sont les pauvres". Après chaque visite pastorale, a noté le Pape, "il emportait avec lui des fascicules contenant des […] dénonciations et des réclamations concernant la population indigène, adressées au roi, dans le but de mettre fin aux injustices". Tout autant d’attitudes qui lui valurent "des oppositions et des calomnies, y compris de la part des autorités".