Léon XIV a célébré une dernière messe à Lima, ce 16 novembre, pour conclure son voyage de douze jours en Amérique du Sud. "Oui, le peuple péruvien est aussi mon peuple !", a-t-il lancé, suscitant les applaudissements de la foule qui s'étendait à perte de vue.
En conclusion de sa tournée de douze jours en Amérique du Sud, Léon XIV a célébré une dernière messe à Lima, ce 16 novembre 2026. Depuis la capitale du Pérou, il a donné sa feuille de route aux catholiques, en dessinant les contours d’une Église qui ne cherche pas à imposer sa puissance, mais à témoigner par la "douceur". Après avoir visité la Maison d'accueil des Hermanitas de los Ancianos Desamparados, (petites sœurs des personnes âgées abandonnées), le pape a parcouru 24 kilomètres en voiture pour rejoindre la base aérienne de Las Palmas où l’attendaient 1,5 million de personnes pour l’ultime célébration du voyage. Sur ce terrain sableux de l'armée de l'air péruvienne, quelque 70 hectares avaient été aménagés pour cette rencontre avec le pape initiée par un long tour en papamobile.