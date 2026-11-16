La croisière éternelle ou le retour de la nef des fous

L’image est saisissante. Quand la croisière du bonheur devient la nef des fous errant sans but, nous avons le résumé du monde irresponsable assoiffé de plaisir, qui vogue vers le naufrage. Dans les flots tumultueux du réel, la barque de Pierre est plus sûre, juge la philosophe Marianne Durano. Entre le pèlerinage et la croisière, il faut choisir.

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L’anecdote est une métaphore tellement parfaite de notre époque, que j’ai dû vérifier plusieurs fois sa véracité. Ils étaient plus de deux cents, des retraités pour la plupart, des "nomades numériques" pour les autres, embarqués à bord du MV Odyssey, un énorme paquebot américain parti pour tourner en boucle autour du monde pendant les quinze prochaines années : une croisière à vie sur laquelle certains avaient misé toutes leurs économies. Le rêve s’est malheureusement achevé brutalement le 27 octobre dernier, lorsque le projet a fait faillite à cause de la flambée du prix des carburants. Le coût d’une cabine est ainsi passé en quelques mois de 1800 euros à environ 8000. Depuis, nos éternels touristes sont en attente dans un hôtel de Sihanoukville, au Cambodge, dans l’espoir de trouver un accord financier avec la compagnie Villa Vie responsable de ce fiasco.

Un voyage absurde et polluant

Il faut dire que ça commençait à sentir le roussi depuis septembre, lorsque les passagers ont dû participer à une collecte d’un million de dollars pour pouvoir quitter la baie d’Ha Long, au Vietnam : "Si nous ne parvenons pas à réunir cette somme, le bateau ne pourra naviguer que pendant environ quatre jours encore. Après quoi, les lumières s’éteindront et la climatisation cessera de fonctionner", les aurait ainsi prévenus l’équipage.

Nous avons cru aux promesses de marchands de bonheur, qui spéculent sans crainte de gaspiller les ressources de la planète, ni les économies d’une vie.

Tout comme les pauvres passagers du MV Odyssey, nous sommes embarqués à bord d’un voyage absurde et polluant, condamnés à tourner en rond sans aucun but en vue, enfermés dans un univers artificiel, consacré au plaisir et à la consommation. Comme eux, nous avons cru aux promesses de marchands de bonheur, qui spéculent sans crainte de gaspiller les ressources de la planète, ni les économies d’une vie. Comme sur le MV Odyssey, notre mode de vie est à la merci des aléas climatiques et géopolitiques : dénués de résilience, nous ne pouvons survivre quatre jours sans perfusion ni secours.

Business hors-sol et consumérisme irresponsable

Dans cette fuite insensée hors du réel, notre monde, comme la coupable compagnie Villa Vie, ignore délibérément la réalité énergétique dont nous dépendons tous : sans pétrole, la croisière ne s’amusera pas très longtemps. Si nous ne prenons pas garde, nous risquons bien de finir nous aussi en rade, faute de carburant. Il est évidemment tentant de filer la métaphore en s’intéressant au profil sociologique des passagers de l’Odyssey, retraités des classes moyennes décidés à jouir jusqu’au bout de l’existence, sans se préoccuper de leur bilan carbone. Mais le paquebot n’abritait pas seulement des baby-boomers : à son bord se trouvaient également plusieurs actifs nomades, rêvant de s’émanciper de toute contrainte géographique grâce au numérique, apatrides 2.0 brutalement rattrapés par l’épaisseur du réel. Le bateau intégrait ainsi un centre d’affaires et une connexion Internet par satellite Starlink pensée pour le télétravail en mer. Ce qui s’est échoué sur les rives du Cambodge, c’est donc bien l’alliance monstrueuse du business hors-sol et du consumérisme irresponsable : j’avoue avoir du mal à compatir.

La Nef des fous

L’image du navire, métaphore de notre monde, n’est pas neuve : de l’arche de Noé au Titanic réputé insubmersible, chaque époque semble avoir son modèle attitré. Dans le cas de l’Odyssey, j’y vois surtout une réécriture contemporaine de la Nef des fous, ce rafiot branlant dans laquelle les passagers se noient dans le plaisir pendant que la barque prend l’eau. On connaît surtout l’image grâce au tableau de Jérôme Bosh, lequel, illustrant la folie de la débauche et de l’excès devait faire pendant à La Mort de l’Avare, allégorie dénonçant, à l’inverse, le péché d’avarice. À la même époque, le poème satirique du même nom rédigé par le strasbourgeois Sébastien Brant sera un best-seller, deuxième livre le plus vendu après la Bible. Sous la plume de Brant et le pinceau de Bosh, la nef des fous devient une métaphore de notre monde qui erre sans but à force de ne chercher que le plaisir.

Le philosophe Michel Foucault rappelle cependant dans L’Histoire de la folie à l’âge classique, que la nef des fous est bien davantage qu’une métaphore : au XVe siècle, il n’était pas rare que des municipalités confient leurs fous à des mariniers afin de s’en débarrasser. Errant de barque en barque, les malheureux étaient condamnés à une errance sans but, quand ils n’échouaient pas massivement dans des lieux de pèlerinage, où l’on priait pour leur rédemption : "Et il se peut que ces nefs de fous, qui ont hanté l’imagination de la toute première Renaissance, aient été des navires de pèlerinage, des navires hautement symboliques d’insensés en quête de leur raison" (Michel Foucault, Histoire de la folie à l’âge classique). Des insensés en quête de leur raison : voilà une belle description de nos errances !

La barque de Pierre

Mais le thème de la nef des fous prend ses racines bien plus loin, dans une longue tradition iconographique et littéraire qui voit dans la barque l’image de l’Église, embarquée sur les flots tumultueux du monde. L’origine de la métaphore est souvent située dans le chapitre 8 de l’Évangile selon saint Luc, où le Christ et ses disciples se trouvent en pleine tempête sur un lac de Galilée. Reproduisant le geste de Moïse écartant les eaux de la mer Rouge, Jésus apaise les éléments sous les yeux ébahis des apôtres, qui semblent enfin réaliser Qui est embarqué avec eux. La barque, alors, devient synecdoque de l’Église, le contenant symbolisant le contenu, la "nef" de l’église reproduisant dans la pierre la barque renversée de saint Pierre, tandis que la voûte en imite la carène.