Xi Jinping, Donald Trump et Vladimir Poutine doivent se retrouver le 19 novembre à Shenzhen, en marge du sommet de l'Apec (Coopération économique pour l'Asie-Pacifique), pour évoquer la stabilité mondiale et le désarmement nucléaire.

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La Chine a déclaré lundi 16 novembre que le président Xi Jinping et ses homologues américain et russe, Donald Trump et Vladimir Poutine, aborderaient le thème de la "paix mondiale" lors de leur première rencontre trilatérale prévue ce jeudi en marge du sommet de l'Apec à Shenzhen.

Les trois dirigeants procéderont à "des échanges approfondis sur la préservation de la paix mondiale et la promotion de la stabilité stratégique dans les relations entre grandes puissances, ce qui revêtira une importance historique", a indiqué lors d'un point presse la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning. Le Kremlin et la Maison Blanche avaient tous deux déjà confirmé cette rencontre tripartite, avant Pékin lundi matin.

Réduction des armes nucléaires

Le sommet de la coopération économique Asie-Pacifique (Apec), qui inclut 21 pays membres, débute mercredi. Selon des responsables américains, Donald Trump souhaite aborder la question de la réduction du nombre d'armes nucléaires dans le monde, et la guerre déclenchée fin février par des frappes israélo-américaines contre l'Iran, mais pas la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et le président allemand, Frank-Walter Steinmeier, a pour sa part indiqué que, lors d'une récente rencontre avec Xi Jinping, le dirigeant chinois avait manifesté une certaine "irritation" à l'idée que les discussions trilatérales puissent évoquer l'Ukraine.

"Il a explicitement souligné qu'il s'agissait d'un conflit européen dans lequel les Européens doivent également être présents à la table des négociations", a déclaré le chef d'État allemand à la chaîne ARD. En matière de désarmement nucléaire, la Chine insiste depuis longtemps pour que les États-Unis et la Russie réduisent leurs propres arsenaux nucléaires avant qu'elle n'accepte de faire de même.

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