À l’occasion du voyage de Léon XIV au Pérou, du 11 au 17 novembre, la chaîne de restauration rapide Papa Johns a temporairement retiré "Papa" de son nom, en hommage au Pape.

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La venue de Léon XIV au Pérou ne laisse décidément personne indifférent, pas même les chaînes de restauration rapide ! À l’occasion de la visite du Pape dans le pays, du 11 au 17 novembre, l’enseigne de pizzerias Papa Johns a temporairement retiré le premier mot de son nom dans plusieurs restaurants de Lima, rappelant avec humour qu’il n’y a de place que pour un seul "Papa".

L'initiative repose sur un amusant jeu de mots. En espagnol, le mot "papa" possède plusieurs significations, dont celle de pape. L'enseigne internationale a donc décidé de profiter de cette particularité linguistique pour imaginer une campagne pleine d'autodérision. Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, la marque explique sa démarche avec humour. "Quand celui qui est clairement le personnage principal de la semaine arrive, il faut savoir rester à sa place. Sa Sainteté le pape Léon XIV est désormais au Pérou et, honnêtement, ce pays n'a pas la place pour deux "papas" en même temps."

"Puisqu'il parle à Celui qui est là-haut et que nous sommes simplement experts dans la préparation des meilleures pizzas, nous avons décidé de nous effacer."

Une plaisanterie que la franchise américaine a décidé de prendre au pied de la lettre. "Puisqu'il parle à Celui qui est là-haut et que nous sommes simplement experts dans la préparation des meilleures pizzas, nous avons décidé de nous effacer", poursuit la chaîne. Ainsi, Papa Johns a fait disparaître physiquement le mot "Papa" de huit de ses restaurants à Lima, en recouvrant temporairement une partie de ses enseignes.

Au-delà du clin d'œil publicitaire, la marque de restauration rapide a également voulu donner une dimension bien réelle à son initiative. Le nom "Johns" a ainsi remplacé "Papa Johns" sur l'ensemble de ses supports de communication, des réseaux sociaux aux devantures de ses restaurants. Une façon amusante de jouer le jeu jusqu'au bout, tout en laissant au souverain pontife l'exclusivité de son surnom.

Un retour très attendu