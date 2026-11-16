Diagnostiqué d'un cancer incurable à 7 ans, Francisco Fredrickson est mort le 5 décembre 2024, après dix-huit mois de lutte contre la maladie. Pour Aleteia, sa mère, Laura, raconte comment ce petit garçon américain a traversé cette épreuve avec une foi et une espérance qui ont profondément transformé sa famille.

Copier le lien Archiver l'article Écouter cet article Imprimer l'article Partager sur :

Francisco Fredrickson était de ces enfants dont la joie de vivre illumine une pièce. Débordant d'énergie, espiègle et profondément attachant, il croquait la vie à pleines dents. Néanmoins, à 7 ans, son quotidien et celui de sa famille établie en Virginie (États-Unis) basculent lorsqu'il est diagnostiqué d'un gliome pontique intrinsèque diffus (DIPG), une tumeur cérébrale pédiatrique particulièrement agressive et incurable. Malgré la maladie et les souffrances qu'elle entraîne, le petit garçon conserve jusqu'au bout son humour, son sourire et une foi désarmante. Francisco s'éteint le 5 décembre 2024, à seulement 9 ans, après dix-huit mois de combat. Aujourd'hui, sa mère, Laura Fredrickson, revient sur le parcours de son fils et témoigne de la foi profonde et de l'espérance qui ont habité Francisco jusqu'à ses derniers jours.

Rieur et profondément attachant, Francisco croquait la vie à pleines dents. Laura Fredrickson

Aleteia : Comment décririez-vous Francisco à quelqu'un qui ne l'a jamais rencontré ?

Laura : Francisco était une véritable petite boule de joie. C'était sans doute le petit garçon le plus joyeux que l'on puisse rencontrer, débordant d'énergie et toujours en mouvement. Le genre d'enfant qui saute partout, plaisante sans cesse et illumine une pièce par sa présence. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a conservé cette joie jusqu'au bout, même lorsqu'il a été confronté à la maladie en phase terminale. Il faisait aussi preuve d'une grande sagesse pour son âge. Je ne sais pas vraiment d'où ça lui venait... Puis Francisco affectionnait particulièrement l’art. Il adorait dessiner et colorier, et était passionné par tout ce qui touchait à l'espace, à la NASA et aux fusées. Le dessin a d'ailleurs été l'une des premières activités qu'il a dû abandonner à cause de son cancer, lorsqu'il a perdu l'usage de son bras droit. Il s'est alors lancé dans le piano. De fait, il n'en avait jamais joué auparavant, mais il a appris à en jouer uniquement de la main gauche. Il avait un cours chaque semaine et adorait cet instrument. Il cherchait même à apprendre des morceaux assez complexes et on se demandait comment il parvenait à les jouer ainsi. C'était incroyable ! Mais ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était sa famille. Il était particulièrement attaché à ses frères et sœurs et était très fier d'être l'aîné de la fratrie.

Quelle relation Francisco entretenait-il avec ses frères et sœurs ?

Mon mari et moi avons malheureusement connu trois fausses couches précoces. Francisco était donc l'aîné de trois enfants ici-bas, mais aussi de trois autres qui l'attendaient déjà au ciel. Et, je me souviens de son enthousiasme lorsqu'il a compris que, sur terre, il avait la chance de prendre soin de ses petits frères jumeaux et de sa petite sœur, mais qu'une fois arrivé au ciel, il serait également le premier à rencontrer ses trois autres frères et sœurs. Il était heureux de pouvoir prendre soin d'eux là-haut avant nous. Francisco était un enfant très attentionné, doté d'une grande sensibilité. Il était doux avec nous, ses parents, mais aussi très prévenant envers ses amis. Après son décès, j'ai d'ailleurs entendu plusieurs témoignages racontant combien il prenait soin des autres. Même alors qu'il luttait déjà contre le cancer, il trouvait le temps de réconforter ses amis lorsqu'ils traversaient des moments difficiles.

Francisco entouré de ses parents et de ses frères et sœurs. Laura Fredrickson

Comment Francisco a-t-il vécu l'annonce de sa maladie ?

Nous avons toujours été très transparents avec Francisco au sujet de son diagnostic, dès le début. Bien sûr, nous avons adapté nos explications à son âge et expliqué les choses progressivement. Je me souviens notamment d'une conversation au cours de laquelle nous parlions de ses rêves, de ce qu'il souhaitait devenir et accomplir dans la vie. Nous avons alors essayé de réfléchir ensemble à la manière dont il pourrait réaliser tous ces rêves, puisqu'il savait qu'il allait partir au ciel. Il en avait trois principaux : il voulait devenir papa, prêtre et astronaute. Ces deux premières vocations le laissaient d'ailleurs perplexe. Il ne savait pas laquelle choisir. Nous avons donc essayé de trouver une manière de réaliser chacun de ses souhaits. Pour son rêve de devenir père, je lui ai expliqué qu'il ne pourrait certes pas avoir ses propres enfants sur terre, mais qu'il était déjà un merveilleux grand frère. Il était donc d’accord pour le "cocher" de sa liste. Restait alors la question de devenir prêtre. À ce moment-là, je ne lui en avais pas encore parlé, mais j'avais pris contact avec notre curé pour lui raconter que Francisco évoquait souvent son désir de devenir prêtre. Il m'avait alors expliqué que Francisco ne pouvait pas encore être enfant de chœur dans notre paroisse, car la formation ne commençait qu'en classe de CM2, et lui était encore en CE1. Francisco regrettait beaucoup de ne pas pouvoir être enfant de chœur et disait qu'il aurait aimé être un "mini-prêtre". Et puis, finalement, il a bel et bien pu devenir enfant de chœur ! Enfin, pour son rêve d'astronaute, nous avons aussi trouvé une solution. Grâce à un voyage organisé par la fondation Make-A-Wish, il a pu se rendre à Cap Canaveral et participer à une formation d'astronaute. À travers ces expériences, Francisco a pu réaliser une partie de ses rêves, mais il avait toujours le projet bien précis en tête de devenir prêtre-astronaute. Il était convaincu qu'une fois arrivé là-haut, il pourrait devenir tout ce qu'il voulait. Cette idée est devenue son grand projet pour le jour où il rejoindrait le ciel.

La foi et l’espérance de Francisco ont profondément marqué sa famille. Laura Fredrickson

Quelle place occupait la foi dans le quotidien de Francisco ?

Nous étions déjà une famille catholique pratiquante avant son diagnostic, mais nous étions encore une jeune famille, qui apprenait à vivre sa foi avec des enfants. Aller à la messe relevait parfois du véritable défi, et on se demandait comment trouver du temps pour prier au milieu de tout cela. Puis, lorsque Francisco a été diagnostiqué, il s'est produit comme une véritable explosion de foi au sein de notre famille. C'est lui qui en a été le moteur, sans même en avoir conscience. Sa foi était d'ailleurs déjà très profonde. Je me souviens notamment de notre vie à Lima, au Pérou, où nous habitions avant de déménager aux États-Unis. Il y a beaucoup de représentations catholiques dans les rues, dont des statues de la Vierge Marie. Et alors qu'il n'avait que deux ans et demi, Francisco courait spontanément vers ces statues. Je me souviens aussi du décès de mon grand-père, au Pérou, pendant la pandémie de Covid-19. Nous avions déjà déménagé et, en raison des restrictions sanitaires, on ne pouvait pas s'y rendre. C'était une nouvelle difficile à annoncer à Francisco, qui n'avait que cinq ans et était très proche de lui. Nous avons hésité à lui expliquer que son arrière-grand-père était mort et qu'il était désormais au ciel, et qu'il ne pourrait plus le revoir. Je me souviens parfaitement de ce jour-là.

«C'est magnifique de voir combien son désir de servir a inspiré ses camarades !»

Francisco était assis par terre en train de jouer avec ses petites voitures, il s'est tourné vers nous et nous a simplement répondu : "Mais vous venez de dire qu'il était parti au ciel. Alors, on va le revoir !" Puis il a repris tranquillement son jeu, tout joyeux. Avec mon mari, nous nous sommes regardés, étonnés. On s'est demandé d'où lui venait une telle réflexion. À mesure qu'il grandissait, puis qu'il affrontait son cancer, cette foi joyeuse est devenue véritablement ardente. Il parlait sans cesse du ciel, de ce qu'il y ferait et des projets qu'il y avait déjà imaginés. D'ailleurs, avant de partir au ciel, Francisco a voulu recevoir les sacrements. Il a donc reçu sa première communion et sa confirmation quelques mois après son diagnostic, et avant ses camarades étant donné qu'on ne savait pas combien de temps il lui restait. Lorsque ses camarades de classe ont préparé leur première communion, au printemps 2024, il aurait pu se joindre à eux pour célébrer cette étape, mais notre curé lui avait proposé de devenir servant d'autel. Il a alors décidé de garder sa préparation secrète pour surprendre ses amis le jour de leur première communion. Je me souviens qu'il me répétait sans cesse : "Maman, je veux servir !" J'aurais aimé le voir défiler avec ses camarades, mais lui avait une autre priorité : servir le Christ. Récemment, j'ai appris que pour la première fois dans l'histoire de notre paroisse, plus de la moitié des élèves de CM2 se sont inscrits pour devenir servants d'autel. Plusieurs d'entre eux ont confié vouloir suivre l'exemple de Francisco. C'est magnifique de voir combien son désir de servir a inspiré ses camarades !

Francisco en tenue de servant d’autel, un rôle qu’il tenait particulièrement à cœur. Laura Fredrickson

Qu'avez-vous découvert de la foi à travers votre fils ?

Francisco entretenait aussi une relation particulière avec les saints. Il en connaissait beaucoup et avait noué avec eux une véritable amitié. Il m'a réellement appris ce que signifiait être ami avec les saints. En tant que catholiques, nous connaissons les saints, nous savons ce qu'a été leur vie. Nous les considérons comme des figures magnifiques et inspirantes, qui vivent auprès de Dieu, intercèdent pour nous et dont nous cherchons à suivre l'exemple. Mais Francisco, lui, était véritablement leur ami. Il parlait de Carlo Acutis, de saint Paul ou encore de saint Francisco Marto avec la même spontanéité que lorsqu'il évoquait ses camarades d'école. Il les considérait comme des amis à part entière. Il y avait tant d'aspects de notre foi que Francisco semblait vivre naturellement, sans même qu'on ait besoin de les lui enseigner ou de l'y encourager. C'était vraiment une grâce du Ciel.

«Le point commun le plus frappant, c'était cette joie profonde qu'ils éprouvaient à l'idée du paradis.»

D'ailleurs, lorsque j'ai commencé à lire les mémoires d'Antonia Salzano Acutis, la mère de saint Carlo, je n'arrêtais pas de poser le livre, tant j'étais bouleversée. À chaque page, je retrouvais des événements qui étaient arrivés à ma propre famille, presque à l'identique. C'en était parfois troublant ! Quand Francisco a été diagnostiqué, nous n'avions jamais entendu parler de saint Carlo, ce sont des amis qui m'ont encouragée à me renseigner sur cet adolescent italien. Il y avait tant de similitudes entre leurs deux parcours. Le point commun le plus frappant, c'était cette joie profonde qu'ils éprouvaient à l'idée du paradis. C'étaient des garçons comme les autres, qui vivaient leur vie, passaient du temps avec leurs amis, jouaient aux jeux vidéo… Mais ils avaient aussi cette foi profonde et cette conviction que seule l'éternité compte vraiment. Je me souviens avec beaucoup d'émotion du jour où une amie a organisé la venue d'une relique de saint Carlo. Francisco était fou de joie ! C'était comme si l'un de ses meilleurs amis venait lui rendre visite. Il serrait la relique contre lui et lui disait : "Carlo, il faut absolument que je te montre mes fusées ! Je vais te faire visiter ma chambre et la salle de jeux !" Il y avait aussi une autre similitude assez incroyable entre leurs histoires. Après sa mort, Carlo serait apparu en rêve à sa mère et lui aurait annoncé qu'elle aurait des jumeaux, qui sont effectivement nés quatre ans jour pour jour après son décès. Or, plusieurs mois avant même que nous concevions les nôtres, Francisco nous répétait : "Les prochains bébés seront des jumeaux. J'en suis sûr !" Je lui répondais que j'adorerais cela, mais que c'était absolument impossible. Et... nous avons eu des jumeaux. Deux garçons, comme il nous l'avait dit.

Francisco, heureux, même à l'hôpital. Laura Fredrickson

Comment avez-vous trouvé la force, en tant que mère, de l'accompagner dans cette épreuve ?

Cela a été extrêmement difficile. C'est, comme on le dit souvent, le pire cauchemar de tout parent. Lorsque nous avons appris le diagnostic de Francisco, j'ai ressenti le chagrin le plus profond de toute ma vie. D'autant que je venais d'apprendre, cinq jours auparavant, que j'attendais des jumeaux. Mais le Saint-Esprit nous a également accordé une grâce immense, à mon mari et à moi, qui nous a permis de changer notre regard sur ce que nous vivions. Deux jours après son diagnostic, nous avons assisté à la messe de son école. Ce vendredi-là, sa classe était chargée d'apporter les offrandes à l'autel et Francisco faisait partie des enfants qui s'avançaient dans l'allée. Alors que je le filmais, j'ai soudain vu toute la lumière de l'église se transformer en une magnifique lumière dorée, comme si Francisco illuminait le chemin jusqu'à l'autel. À cet instant, j'ai reçu intérieurement un message très clair qui me disait "c'est à toi de l'accompagner jusqu'aux portes dorées du ciel". Tout au long de cette épreuve, je suis revenue à cet instant pour trouver la force de continuer à accompagner Francisco.

"Par la manière dont il a vécu cette maladie et par son impatience joyeuse de rejoindre le ciel, Francisco nous a appris que l'essentiel se trouvait dans la vie éternelle."