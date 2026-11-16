Foule record à la Marche pour la vie à La Haye : « Le combat est loin d’être terminé »

Plus de 15.000 Hollandais ont participé ce 14 novembre à la Marche pour la vie qui s’est déroulée à La Haye. Alors que les avancées scientifiques se multiplient dans un des pays les plus libéraux d’Europe, les défenseurs de la cause pro-vie perçoivent encore une lueur d’espoir malgré les obstacles.

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Sous un ciel bleu azur, des milliers de manifestants pro-vie ont défilé dans le centre-ville de La Haye le 14 novembre. Les organisateurs ont mentionné la participation record de 15.000 personnes. Une foule qui semblait nettement plus importante que l’année passée.

La marche s’est élancée de Malieveld, un grand parc situé à quinze minutes à pied du Parlement néerlandais. Avant le départ du cortège vers le centre-ville, plusieurs personnalités et figures publiques du mouvement pro-vie ont pris la parole. Des banderoles bleues, noires et jaunes furent élevées dans les rues : "Pour une société sans avortement", "Les droits humains commencent dans le ventre de la mère" et "Chaque personne est une merveille de la création".

Marilyn Hansum

Les Pays-Bas font, depuis longtemps, figure de précurseurs en matière de bioéthique occidentale. Ayant légalisé l'avortement jusqu'à 24 semaines en 1984, puis dépénalisé la gestation pour autrui en 1994, il est devenu le premier pays à légaliser l'euthanasie en 2002.

Les récentes avancées ont accentué les inquiétudes des défenseurs du droit à la vie. Premier cas d'euthanasie enregistré d'un enfant de moins de 12 ans, nombre annuel d’avortements approchant les 40.000, suivi de l’annonce faite en octobre dernier par le Premier ministre Rob Jetten, selon laquelle il attendrait un enfant par gestation pour autrui, tant d'éléments qui ont entrainé un soulèvement massif de la population néerlandaise cette année.

Un message au-delà des frontières

Les organisateurs estiment que cette forte mobilisation envoie un message qui dépasse largement les frontières néerlandaises. "Si c'est possible aux Pays-Bas, l'un des pays les plus laïques et libéraux d'Europe, c'est possible ailleurs aussi", a déclaré Arthur Alderliesten, directeur de Cri pour la vie, l’organisation à l’origine de la marche, a-t-il déclaré à Aleteia.

Alderliesten a reconnu les obstacles législatifs rencontrés par le mouvement, mais a affirmé qu'ils n'empêcheront pas le changement. "Même dans une société laïque, il y a de l'espoir", a-t-il déclaré. Cet espoir, a-t-il expliqué, se veut se traduire par un dialogue sincère et non pas une confrontation agressive. Il a souligné l'importance d'un véritable dialogue avec les personnes favorables à l'avortement, associé à une aide concrète pour les femmes confrontées à une grossesse non désirée, notamment celles qui envisagent un avortement pour des raisons financières.

Marilyn Hansum

Interrogé sur ce qui le motive à mener une marche que son organisation coordonne depuis 34 ans, il a évoqué sa foi, déclarant : "La résurrection du Christ", soulignant que la victoire du Christ sur la mort lui donne "le courage de défendre la vie à naître". Il ajoute que Jésus lui-même a commencé sa vie comme "un embryon vulnérable, un fœtus dépendant et un enfant à naître dans le ventre de sa mère".

Une marche pacifique, une contre-manifestation bruyante

Tout au long de la procession, l'atmosphère fut calme. On pouvait entendre quelques participants réciter le chapelet à voix haute tandis que d'autres chantaient le Salve Regina, provoquant des harmonies spontanées parmi les marcheurs voisins, le reste de la foule poursuivant son chemin en silence. Des familles poussaient des poussettes et certains parents portaient leurs enfants sur leurs épaules. Des religieuses, des prêtres et des moines étaient également présents.

Survinrent alors 80 manifestants, tentant d’entraver le cortège à l'aide de mégaphones et d'instruments de musique. D’autres portaient des robes cramoisies arrivant aux chevilles ainsi que des bonnets blancs popularisés par La Servante écarlate, brandissant des pancartes où l'on pouvait lire : "Nous ne sommes pas des machines à procréer" et "Votre Dieu n'est pas mon gynécologue". En réponse, des manifestants brandirent le drapeau jaune et blanc de la Cité du Vatican, orné des clés croisées de saint Pierre sous la tiare papale, en direction des protestants, tandis que d'autres récitaient le chapelet pour eux. Une démarcation physique nette entre les deux groupes mais aucun affrontement physique.

Au-delà des stéréotypes

Frouzan Moshaver, artiste locale et militante pro-vie, s'est dite impressionnée par l'ampleur et la diversité de la foule, parmi laquelle figuraient des participants vêtus de tenues alternatives et rock, défiant ainsi les stéréotypes associés au mouvement. "C'était très encourageant de voir autant de monde, et la diversité des personnes présentes était magnifique", a-t-elle déclaré à Aleteia.

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Lorsqu'une femme a crié sa colère vis-à-vis du cortège depuis une voiture, Moshaver a perçu de la souffrance plutôt que de l'hostilité. Derrière une telle colère, a-t-elle expliqué, se cache souvent une blessure plus profonde qui appelle compassion et guérison.

Semer des graines à travers l'Europe

Aleteia s'est également entretenue avec Maria Czernin, présidente de ProLife Europe, dont les groupes d'étudiants présents dans sept pays européens encouragent des conversations pacifiques sur l'avortement sur les campus universitaires et dans les espaces publics. "Ce qui me donne espoir, c’est de voir une génération choisir l’intégrité et défendre la vérité", a-t-elle déclaré, en évoquant les étudiants et les jeunes adultes qui organisent des actions de sensibilisation et s’expriment en faveur de la protection de l’enfant à naître, malgré les conséquences sociales. Mme Czernin a ajouté qu’elle constatait "de plus en plus de rejets de l’idée que la vie humaine soit un produit à utiliser et à jeter", et elle est convaincue que la jeunesse actuelle s’efforce de bâtir une culture qui reflète cette vision.

Elle a toutefois insisté sur la nécessité de faire preuve de patience. "Le jour où l’on sème des graines de vie dans le cœur de quelqu’un n’est pas celui où les fruits sont mûrs", a-t-elle déclaré. "Le changement prend du temps."

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Pendant ce temps, pour Irmgard Averesch, coordinatrice de Centre néerlandais pour la réforme bioéthique, "cette marche est avant tout une source d’unité. Elle me rappelle qu’en tant que militants, nous ne sommes pas seuls à nous élever contre cette grande injustice", a-t-elle déclaré à Aleteia.