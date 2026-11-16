Du crush à la relation amoureuse: pourquoi est-il devenu si difficile de s’engager ?

Primat du Moi, difficulté à entrer en relation, besoin de garanties… Autant de raisons qui expliquent pourquoi il est devenu si difficile aujourd’hui de s’engager et de construire un couple qui dure. Néanmoins, les jeunes adultes qui s’engagent semblent plus lucides et plus matures que ceux des générations précédentes. Une belle raison d’espérer !

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Les jeunes adultes ont de plus en plus de réticences à l’idée de s’engager. La preuve la plus flagrante est sans doute l’émergence d’un vocabulaire très précis qui décrit les différentes étapes qui précèdent la relation amoureuse. Cette période s’allonge et les relations se complexifient. Alors qu’il y a quelques années, on passait assez simplement du flirt à la déclaration, aujourd’hui, on peut multiplier les échanges, les rendez-vous et les signes d'attirance sans jamais franchir le pas de la déclaration ou de la mise en couple. "Le process de mise en couple est assez complexe aujourd’hui", remarque Marie-Claire de Laforcade, conseillère conjugale et familiale au cabinet Raphaël à Paris. "Il existe une douzaine d’étapes avant de se mettre en couple, du "crush", qui désigne l’attirance pour une personne, à la "relation exclusive", qui induit la notion de fidélité mais sans engagement, en passant par le "bail" – on se fréquente, mais la nature de la relation reste floue, – pour ne citer qu’elles. Pendant ce temps-là, on se garde des portes de sortie qui permettent de s’échapper ou de mettre fin à la relation au moindre ressenti négatif", analyse la conseillère. Une zone grise, parfois savamment entretenue à coups de ghostings répétés, cette manière de mettre fin à une relation sans donner de raison. Un flou qui peut rassurer certains, mais aussi générer incertitude et frustration chez ceux qui aspirent à une relation plus clairement définie.

Cécile, 56 ans, conseillère conjugale, mariée et mère de trois filles qui ont entre 25 et 32 ans, s’en désole : "Nos filles ont des potes, des copains, des colocs, mais pas d’amoureux. Il m’arrive de m’en étonner devant elles, leur réaction diffère, l’une est angoissée à l’idée de trouver la bonne personne, une autre "ne veut pas s’embêter" et la dernière ne se sent pas concernée", confie Cécile. "Leur vie est remplie à ras bord mais je pense que la rencontre amoureuse nécessite au contraire du vide, de l’espace, une certaine disponibilité de cœur et d’esprit. J’ai la sensation que cette génération est moins dans l’ouverture, dans l’accueil de l’autre, de l’inattendu. Il y a une volonté de tout contrôler, de cacher ses faiblesses, de se montrer sous son meilleur jour, or une rencontre ne se fait pas sur la meilleure version de soi mais plutôt lorsqu’on ose dévoiler une part de fragilité, de vulnérabilité."

Primat du Moi

La sociologue Eva Illouz explique ce désinvestissement des relations amoureuses durables par le primat donné aujourd’hui à la liberté individuelle. Elle décrit une nouvelle économie des relations affectives, qu’elle appelle les "relations négatives" et les "choix négatifs". Dans son livre La Fin de l’amour (Seuil, 2020), la sociologue écrit : "Le choix négatif consiste au nom de la liberté et de la réalisation personnelle, à refuser ou à éviter tout engagement, toute attache ou toute relation ou à s’en retirer".

Marie-Claire de Laforcade souligne l’ambivalence propre à cette nouvelle génération. "Ces jeunes gens aspirent à aimer et être aimés, ils ont envie de fonder une famille, les idéaux sont là, mais renoncer à sa vie de célibataire, faire une promesse exclusive, c’est hyper compliqué pour eux", observe la conseillère. "Sans compter que la société ne valorise pas l’engagement, on est davantage dans une culture du zapping, du plaisir individuel et du développement personnel : si une relation amoureuse me fait du bien, d’accord, mais si elle implique un effort et une gratuité alors pourquoi continuer ?"

Damir Khabirov I Shutterstock

Baptiste Detombe, 26 ans, essayiste, fait partie de cette génération qui favorise le Moi. "Il y a un paradigme aujourd’hui qui pousse à être extrêmement prudent dans son investissement affectif : le temps donné à autrui, à une personne aimée, est un temps qu'on ne pourra pas dépenser dans une carrière professionnelle, ni investir dans un sport, bref, dans soi-même", confiait-il récemment à Aleteia. "Dans ce monde où tout est un peu sujet à rentabilité, à une forme de retour sur investissement affectif, on se demande : "Est-ce que ça vaut vraiment le coup de m'engager ?""

Difficulté à entrer en relation

Un constat partagé également par Jérôme Fourquet et Ruben Rabinovitch dans leur livre Homo Occidentalis (Seuil) qui dépeint de manière percutante le nouvel homme en train d’advenir à l’heure du "narcissisme de masse". Ils y évoquent "la grande liquéfaction des liens amoureux". "Dans le cabinet du psychologue et du psychanalyste, nombreux sont les patients qui viennent consulter car ils ne parviennent pas à "sauter le pas", à s’engager dans une relation amoureuse", écrivent Fourquet et Rabinovitch, lui-même psychologue et psychanalyste. Les jeunes gens expriment leurs difficultés à se marier, à avoir des enfants, mais également à emménager ensemble et désormais, "de façon de plus en plus fréquente et massive", assurent les spécialistes, "d’entrer simplement en relation".

Aurait-on déjà atteint la sombre perspective que brosse Baptiste Detombe dans son dernier livre La révolution affective (Albin Michel) où l’homme, à cause de l’omniprésence du numérique, survit dans un désert affectif ? "Je suis d’un monde où le lien n’est plus une garantie, où la relation est un privilège, où l’écran est un compagnon de tous les instants", constate-t-il, en alertant sur la fragilité des comportements sociaux. Car à force de se cacher derrière les écrans, "nous ne savons plus comment sourire, comment soutenir un regard, nos sens inusités sont devenus désuets, nos interactions maladroites".

«Là où avant, le contact avec le réel était plutôt naturel, cela devient désormais un apprentissage.»

Or la relation amoureuse oblige, à un moment ou à un autre, à se confronter au réel. Dans un monde où le numérique fait progressivement disparaître les liens, se confronter au réel n’est pas évident. "Le fait de rougir, de trembler, dit quelque chose de soi qu'il est important de vivre et d'assumer dans la réalité de la relation à l'autre", explique Laurence Sédille, conseillère conjugale et familiale au cabinet Mots croisés à Paris. "Là où avant, le contact avec le réel était plutôt naturel, cela devient désormais un apprentissage", constate-t-elle.

La sensibilisation, essentielle, au consentement a également fait évoluer les codes de la rencontre amoureuse. Une vigilance qui peut rendre les premiers pas plus intimidants. Comment manifester son attirance sans risquer d’être intrusif ? Comment savoir si l’intérêt est partagé sans mal interpréter un signe ? Craignant de mal faire, certains peuvent hésiter à exprimer leurs sentiments ou à prendre des initiatives. L’entrée en relation devient un terrain d’incertitude, où la peur de franchir une limite l’emporte sur la prise d'initiative. Dans ce contexte, Laurence Sédille invite à envoyer des signaux clairs lorsque naît le sentiment amoureux. Une manière de faciliter l’entrée en relation.

Besoin de garanties

"Le désir de réussir leur couple, de vivre quelque chose de beau, place parfois les jeunes gens dans une posture où ils aimeraient savoir, avant même de s’engager plus avant, si c’est bien la bonne personne", observe également Laurence Sédille. Elle décrit des personnes célibataires, qui éprouvent un fort sentiment amoureux, une réelle attirance physique et ont une projection positive de ce qu'elles pourraient construire ensemble, mais qui restent dans une posture passive : "Je ne peux pas sortir avec lui/ elle, si je ne suis pas sûr que ce soit le bon/ la bonne personne..." "Mais comment répondre à cette interrogation sans initier une relation plus particulière pour mieux connaître l’autre ?", interroge la conseillère, invitant les amoureux à passer du temps à deux pour mieux se connaître l’un l’autre.

fizkes / Shutterstock

Un besoin de garantie particulièrement présent chez les femmes. Selon Fourquet et Rabinovitch, de nombreuses femmes cherchent à s’assurer dès le premier rendez-vous du "sérieux" de l’engagement à venir, "avant même que la rencontre ait eu le temps de se faire et la relation de se tisser", soulignent-ils. La difficulté tient sans doute au fait qu’aujourd’hui, "la boussole relationnelle est désorientée", selon l’expression de Baptiste Detombe. Aller plus loin dans la relation ouvre la voie à une multitude de possibles. "On ne sait plus vraiment ce qui est normal de faire ou pas dans le champ amoureux. Est-ce qu'un garçon doit tenir la porte à une femme ? Est-ce qu'il doit payer l’addition ? Chacun a ses propres référentiels. Il y a plusieurs types de relations, une aventure éphémère, une relation exclusive, une relation homosexuelle…"

Dans la nébuleuse amoureuse, il y a donc un ajustement à faire sur ce que signifie "aller plus loin". "Aller plus loin" ne signifie pas répondre à toutes les attentes de l’autre, souligne Laurence Sédille. "Souvent, les femmes appréhendent l’idée d’aller plus loin dans la relation amoureuse car elles imaginent qu’elles vont devoir répondre aux sollicitations de relations sexuelles de leur partenaire. C’est une appréhension légitime. Aller plus loin dans la relation ne signifie pas dire oui à tout. Il est bon de définir ses propres limites", engage la conseillère. "Aller plus loin, pour toi, c’est quoi ?"

Des jeunes adultes plus matures

Malgré leur appréhension face à l’engagement, à laquelle se mêlent aussi une peur de l’abandon et l’impossible quête de la personne parfaite, – deux autres freins moins "nouveaux" et qu’il serait trop long de développer ici, – les jeunes adultes ont un profil parfois plus mature et plus conscient de leurs blessures que ceux des générations précédentes. Une connaissance de soi qui pourrait rendre leur engagement, certes plus tardif mais plus solide. Les deux conseillères conjugales se font l’écho de ce changement des mentalités. Laurence Sédille reçoit de plus en plus de jeunes âgés de 20-30 ans qui viennent à deux pour questionner leur relation amoureuse et la suite qu’ils aimeraient y donner ou pas. "Avant, je recevais des couples déjà engagés, désormais, certains viennent avant d’avoir pris la décision de s’engager. J’observe chez eux un profond désir de réussir", confie Laurence Sédille.

«Quelque chose se réinvente dans la relation homme / femme. Il y a une forme d’exigence.»