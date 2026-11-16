Dialogue et évangélisation: faut-il choisir ?

Le dialogue interreligieux et l'annonce de Jésus-Christ sont-ils deux démarches concurrentes ? Faut-il choisir entre fraternité et évangélisation ? Le magistère de l'Église propose depuis plusieurs décennies une réponse claire, rappellent Alex et Maud Lauriot Prévost, laïcs engagés dans l’évangélisation : ces deux dimensions de la mission chrétienne sont distinctes, mais indissociables.

Copier le lien Archiver l'article Écouter cet article Imprimer l'article Partager sur :

Dans un monde traversé par les tensions religieuses, les replis identitaires et les conflits, le dialogue interreligieux apparaît plus que jamais nécessaire. La rencontre, l'écoute, la fraternité et la recherche de la paix sont des exigences profondément évangéliques. Mais une question demeure : le dialogue suffit-il à accomplir la mission que Jésus a confié à l'Église ? La fraternité entre croyants de différentes religions peut-elle tenir lieu, voire remplacer aujourd’hui, l’annonce de Jésus-Christ et la proposition de la foi ?

La question mérite d'être posée sans caricaturer les différentes sensibilités missionnaires. D'un côté, l'Église ne peut ignorer les contextes culturels, politiques ou religieux dans lesquels elle est appelée à vivre et témoigner : dans certains pays, notamment là où les chrétiens sont très minoritaires et ne jouissent pas d'une pleine liberté religieuse, la présence fraternelle, le service et le témoignage de vie constituent des modalités essentielles de sa mission. De l'autre, les contraintes sociales et civiles actuelles ne sauraient conduire à oublier que le Christ a confié à ses disciples la mission d'annoncer l'Évangile à toutes les nations, que le développement missionnaire du christianisme depuis 2000 ans s’est régulièrement déroulé dans une certaine adversité religieuse ou civile à son encontre.

Deux dimensions distinctes et complémentaires

Depuis Jean Paul II, puis avec Benoît XVI, François et aujourd'hui Léon XIV, le magistère catholique est particulièrement clair : il n'y a pas opposition, mais articulation et complémentarité entre dialogue et évangélisation. Jean Paul II affirme dans Redemptoris missio que "le dialogue interreligieux fait partie de la mission évangélisatrice de l'Église" tout en ajoutant que "le dialogue ne dispense pas de l'évangélisation". Selon lui, ces deux démarches "restent intimement liées et en même temps distinctes" : elles ne doivent selon lui être confondues et considérées comme interchangeables. Pour sa part, Benoît XVI encourage les chrétiens à dialoguer avec les croyants d'autres religions, tout en leur rappelant qu'ils sont appelés à proposer, et non à imposer, la foi en Jésus-Christ, "le chemin, la vérité et la vie".

Le pape François a lui aussi souligné la nécessité d'être ouvert à l'identité religieuse de l'autre, de chercher à le comprendre et de reconnaître les richesses dont sa tradition est porteuse. Mais il précise clairement dans Evangelii gaudium que "l'évangélisation et le dialogue interreligieux, loin de s'opposer, se soutiennent et s'alimentent réciproquement". Léon XIV s'inscrit dans cette même perspective : construire des ponts, favoriser la fraternité et contribuer à la paix n'implique nullement de renoncer à la vérité de la foi chrétienne ni à la mission de l'annoncer, avec estime, écoute et charité.

Ainsi, le magistère catholique contemporain ne souffre d’aucune ambiguïté : l’Église ne peut choisir entre le dialogue et l’évangélisation, elle doit nécessairement mener les deux de front. Choisir l'un et rejeter l'autre n’est pas catholique aujourd'hui.

Le risque du relativisme

L'ouverture au dialogue suppose de reconnaître ce qu'il y a de vrai et de saint dans les autres traditions religieuses, comme l'enseigne la déclaration conciliaire Nostra ætate. Cette reconnaissance n'efface cependant pas la singularité incontournable et centrale de la foi chrétienne : l'Église annonce le Christ comme "Le Chemin, La Vérité et La Vie", et ne peut considérer les autres religions comme des chemins équivalents vers le salut ou héritière de la Révélation divine fait en totalité en Jésus Christ. Le dialogue perdrait une part essentielle de son sens s'il conduisait progressivement les chrétiens à taire leur foi, à relativiser la vérité du Christ ou à considérer que souhaiter faire connaître celui-ci à son interlocuteur serait en soi une forme d'irrespect. Le magistère met précisément en garde contre ce glissement : la reconnaissance de l'action de Dieu au-delà des frontières visibles de l'Église ne rend nullement inutile l'annonce et la proposition de l'Évangile.

Il faut ici distinguer clairement deux réalités trop souvent confondues : le prosélytisme, qui cherche à obtenir une adhésion par la pression, la manipulation ou le mépris de la liberté, et l'évangélisation, qui témoigne du Christ et propose librement de le rencontrer. De même, désirer que l'autre découvre le Christ n'est pas nier sa liberté ou mépriser sa religion : c'est croire que la rencontre avec Jésus peut être pour lui une source de vie, de vérité et de salut. Encore faut-il que ce désir s'exprime dans le respect, la patience et l'amour.

Offrir ce que nous avons de plus cher

Un témoignage du cardinal Jean-Paul Vesco, archevêque d’Alger, dans son livre l’Amitié paru en 2017 (Bayard), mérite d’être rapporté ici pour éclairer notre réflexion. Ardent promoteur du dialogue et de la fraternité interreligieuse, il rapporte ce qu’un ami musulman lui a dit un jour : "Tu es quelqu'un de bien, tu devrais te convertir à l'islam." Pour le cardinal, c’était "le plus beau compliment qu'il pouvait me faire. Il voulait me donner ce qu'il a de plus cher". Mgr Vesco ne s’est donc nullement senti agressé ou non respecté par la proposition de son ami ; au contraire, il s’est visiblement senti honoré. Ce qu’il reconnaît de légitime et comme un cadeau de la part de son ami musulman, c’est bien ce que l’Église propose aux baptisés dans leurs relations interreligieuses : discuter, échanger, aimer en amitié... mais aussi, en temps voulu, faire la proposition ce que nous avons de plus cher, la foi, et pouvoir partager les raisons profondes de notre espérance chrétienne.