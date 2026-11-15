Saint Toribio de Mogrovejo, l’évêque missionnaire qui inspire Léon XIV

Saint Toribio de Mogrovejo est un archevêque espagnol, grande figure de l’évangélisation de l’Amérique latine au XVIe siècle. Canonisé il y a 300 ans en 1726, il a profondément inspiré Léon XIV, notamment lorsqu’il était missionnaire au Pérou.

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On le surnomme l’"Apôtre du Pérou". Saint Toribio de Mogrovejo (1538-1606) était un archevêque espagnol, missionnaire au Pérou et deuxième évêque de Lima – territoire qui à l’époque englobait le nord du Pérou dont Chiclayo. Un prédécesseur, en quelque sort, de Mgr Robert Prevost ! En fin d’après-midi, le 14 novembre, Léon XIV a retrouvé la communauté catholique de son ancien diocèse de Chiclayo, au sanctuaire de Santo Toribio de Mogrovejo, à Zaña. En ce lieu où mourut saint Toribio, le Pape s’est recueilli devant son ancienne tombe - désormais vide puisque sa dépouille repose dans la cathédrale de Lima. Léon XIV a ensuite participé à la clôture de l’année jubilaire marquant le troisième centenaire de la canonisation du missionnaire espagnol.

"Apôtre du Pérou" et "défenseur des Indiens"

Né à Mayorga, en Espagne, saint Toribio étudie le droit et devient un juriste réputé, professeur à l’université de Salamanque. Alors qu’il est encore laïc, le roi Philippe II le désigne pour devenir archevêque de Lima. Il accepte cette mission et rejoint le Pérou en 1581. Profondément attaché à la dignité des populations indigènes, il prend leur défense face aux abus des colonisateurs espagnols. Il parcourt à trois reprises l'immense territoire de son diocèse, souvent à pied, pour aller à la rencontre des communautés les plus isolées. Il apprend notamment le quechua et l’aymara afin de pouvoir annoncer l’Évangile dans les langues locales. Il contribue également à la formation du clergé et à la fondation du premier séminaire d’Amérique. Il meurt le 23 mars 1606, au cours d’une visite pastorale. Canonisé par le pape Benoît XIII en 1726, il est proclamé par saint Jean Paul II patron de l’épiscopat latino-américain en 1983.

Surnommé l’"Apôtre du Pérou" ou "défenseur des Indiens", celui qui parcourut à pied son territoire par monts et par vaux, allant à la rencontre des populations indigènes, est une figure d’inspiration du pape Léon XIV qui fut lui aussi missionnaire sur les mêmes terres. "Sa vie nous rappelle que l’amour d’un pasteur se mesure aussi aux distances, physiques et existentielles, qu’il est prêt à parcourir pour annoncer Jésus-Christ", a affirmé Léon XIV dans son discours au sanctuaire de Santo Toribio de Mogrovejo, à Zaña, ce 14 novembre.

La "nuit de prière" de Robert Prevost

Au début de son allocution, Léon XIV a confié un épisode particulier, celui de la nuit précédant le début de son ministère d’évêque de Chiclayo, diocèse où il fut envoyé en 2014 en tant qu’administrateur apostolique. "Je me souviens l’avoir passée en prière, demandant au Seigneur, par l’intercession de saint Toribio, de m’accorder la grâce d’être un pasteur selon son cœur", a-t-il déclaré. "Je ne savais pas alors tout ce qui m’attendait, ni tout ce que j’allais recevoir de votre part."

Pope Leo XIV speaks during a prayer meeting marking the closing of the Jubilee Year at the Santo Toribio de Mogrovejo shrine, in Zana, province of Chiclayo, Peru, on November 14, 2026. Pope Leo XIV returned on the eve to his adopted hometown of Chiclayo, where half a million people braved desert heat to welcome their former bishop as he recovers from cancer. (Photo by Tiziana FABI / AFP) TIZIANA FABI | AFP