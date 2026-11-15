Saint Charbel a désormais une adresse à Paris !

Une statue de saint Charbel a été installée et bénie dans la paroisse Saint-Pierre-de-Chaillot, dans le 16e arrondissement de Paris, ce dimanche 15 novembre. "Désormais, quand un Libanais de Paris n'aura plus de forces, il saura où aller. Quand un Parisien voudra prier pour un pays qu'il n'a jamais vu, il saura devant qui s'asseoir", a fait valoir Mgr Maroun Ammar, archevêque maronite de Sidon au Liban, dans son homélie.

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Un nouveau lieu en France dédié à saint Charbel Makhlouf. Dimanche 15 novembre, une statue de saint Charbel a été installée et bénie dans la paroisse Saint-Pierre-de-Chaillot, dans le 16e arrondissement de Paris, en présence de Mgr Maroun Ammar, archevêque maronite de Sidon au Liban. Un temps fort de la "tournée" en France des reliques du saint libanais du 8 au 17 novembre, au cours de laquelle onze églises, de Vallet à la basilique de Saint-Denis, en passant par Douai, Aniche, Paris, et Saint-Étienne-du-Rouvray, ont prié pour la paix par l'intercession de saint Charbel.

"Ce matin, nous avons eu la grande joie de recevoir Mgr Maroun Ammar qui a présidé la messe en rite maronite et béni une statue de saint Charbel", se réjouit Mgr Bruno Lefevre Pontalis, curé de la paroisse Saint-Pierre-de-Chaillot. "Nous avions déjà une image de saint Charbel mais je souhaitais quelque chose de plus digne", confie-t-il à Aleteia. La statue, offerte par l'association Phœnix – Semeurs de Paix fondée par Fouad Hassoun après l'explosion du port de Beyrouth, est l'œuvre de Bertrand Chevallier-Chantepie, qui a déjà sculpté des statues du saint libanais pour les paroisses de Saint-Germain-en-Laye et Saint-Martin d'Aniche. "Les Libanais sont assez nombreux dans le quartier mais c'est aussi une manière de marquer les liens forts et historiques entre notre pays et les chrétiens du Liban. Le Liban a besoin d'être porté dans la prière", souligne le prêtre, se disant très "sensible à la Terre Sainte". "J'ai découvert saint Charbel et son action dans le cœur de beaucoup de personnes, j'ai été témoin de guérisons spirituelles et physiques, il était thaumaturge et continue de l'être", assure-t-il.

Une adresse à Paris

"Cette église reçoit ce matin Charbel, qui entre dans Paris pour y rester", a souligné Mgr Maroun Ammar dans son homélie. "Monseigneur", a-t-il dit en s'adressant à Mgr Lefèvre Pontalis, "vous lui donnez une adresse". "Désormais, quand un Libanais de Paris n'aura plus de forces, il saura où aller. Quand un Parisien voudra prier pour un pays qu'il n'a jamais vu, il saura devant qui s'asseoir."

Installation et bénédiction d'une statue de saint Charbel dans l'église Saint-Pierre de Chaillot (Paris 16), 15 novembre 2026. Anne Dumortier

De son côté, Fouad Hassoun, un des artisans de la dévotion grandissante de la France envers saint Charbel, a été touché par la ferveur de la célébration de la messe en rite maronite. "L'église était pleine. La présence de Mgr Maroun Ammar, qui vient du Sud-Liban, une région où les chrétiens vivent sous la menace et choisissent de rester, nous a rappelé que l'Église là-bas est une Église blessée qui espère encore et qui nous demande à tous de devenir des semeurs de paix", confie-t-il. "Dans un pays déchiré, saint Charbel rassemble. C'est un saint de la paix. Cette statue est un lieu ouvert à Paris où chacun peut venir confier une intention pour la paix. Elle dit aussi aux chrétiens du Liban qu'ils ne sont pas oubliés."

Une dévotion grandissante en Occident

Saint Charbel (1828-1898) est un moine et ermite maronite libanais, figure majeure de la spiritualité orientale. Canonisé par le pape Paul VI en 1977, il est aujourd’hui particulièrement vénéré au Liban et dans le monde entier. De nombreux fidèles lui attribuent des guérisons et des grâces obtenues par son intercession. En quelques décennies, saint Charbel est passé d’une dévotion locale à un rayonnement assez fulgurant dans le monde occidental, encouragé par les papes successifs. Béatifié en 1965 puis canonisé en 1977, saint Charbel possède une mosaïque à son effigie installée en janvier 2024 dans les grottes du Vatican. En 2025, le pape Léon XIV s'est recueilli sur son tombeau au sanctuaire d’Annaya lors de son voyage au Liban, tandis qu'était inauguré en France, à Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne), le premier monastère de l’Ordre libanais maronite (OLM) français.

Prière à saint Charbel