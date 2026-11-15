Les rues de Chiclayo vibrent de la « Léonmania »

À Chiclayo, dans ce contexte de visite papale, difficile d'échapper au visage de Léon XIV. Cette ville autrefois méconnue du reste du monde voit ses habitants affirmer avec joie et fierté leur lien avec leur ancien évêque qui a marqué de son empreinte l’histoire de cette localité.

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Sur les murs, les façades des commerces, les affiches publicitaires et jusque sur les enseignes des restaurants, le Pape est partout. Des fresques monumentales racontent son histoire dans la région, des boutiques proposent des souvenirs à son effigie et certains établissements n'hésitent pas à utiliser son portrait pour promouvoir leurs spécialités. À quelques mètres de la cathédrale, un restaurant rappelle même que le futur pape y avait ses habitudes. Dans cette ville qui l'a vu exercer son ministère d'évêque pendant huit ans, le retour de Robert Prevost a des allures de retrouvailles familiales.

« Nous sommes tous très heureux de cette visite. C'est quelque chose qui n'arrive pas souvent ! », confie Ricardo, serveur. Originaire de Chiclayo, il voit dans cet événement une occasion de faire découvrir « la ville de l'amitié » aux visiteurs venus désormais du monde entier. « Les gens sont généralement très accueillants avec ceux qui ne sont pas d'ici. On essaie de leur faire connaître tout ce qui nous appartient », explique-t-il.

Cyprien Viet | iMedia | Aleteia

Mais derrière la fête et l'effervescence populaire et commerciale, c'est surtout une histoire d'attachement qui se raconte. Fernando, venu de Piura, une ville située à trois heures de route, explique être « venu pour voir le pape Léon, mais surtout pour écouter son message. Le voir directement m'importe moins que d'entendre la parole qu'il nous apporte. », explique-t-il « Même s'il est né aux États-Unis, aujourd'hui, c'est un Péruvien. Nous le ressentons comme l'un des nôtres. Cela nous remplit non seulement de joie, mais aussi de fierté », insiste-t-il.

Fernando ne l'a jamais personnellement rencontré lorsqu'il était évêque de Chiclayo, mais son attachement repose sur la mémoire de son engagement auprès des plus fragiles. Catholique pratiquant, il évoque aussi sa sœur, religieuse carmélite déchaussée, qui a eu la chance de rencontrer le pape à Lima.

Le souvenir d’un homme généreux

À Chiclayo, les souvenirs de l'ancien évêque ne se limitent pas aux célébrations liturgiques. Un restaurateur du centre-ville se rappelle notamment sa générosité pendant la pandémie de Covid-19. Alors que les habitants manquaient cruellement d'oxygène, Robert Prevost avait mobilisé ses relations aux États-Unis pour réunir les fonds nécessaires à l'installation de deux unités de production d’oxygène. Il se souvient aussi de le voir célébrer la Fête-Dieu malgré les restrictions sanitaires, ou chausser ses bottes pour aller porter de la nourriture aux victimes des inondations provoquées par El Niño.

Eduard Montoya, restaurateur dont l'établissement était fréquenté par le futur pape, garde quant à lui le souvenir d'un homme attaché aux plaisirs simples de la table. « Quand Prevost voulait se faire plaisir, il venait manger ici. Son plat préféré était le cabrito », raconte-t-il, en évoquant cette spécialité locale de chevreau mijoté. Le restaurant est devenu, presque naturellement, « le restaurant du pape ».

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Ces souvenirs disent beaucoup de la popularité de Léon XIV dans cette région. Pour Ricardo, son retour est aussi une invitation à faire connaître Chiclayo au-delà des frontières péruviennes. Pour Fernando, il rappelle surtout qu'au milieu des difficultés, la foi demeure une force. « La pauvreté nous a plutôt poussés à vivre notre foi avec davantage de force. Les gens ont ce désir de rencontrer Dieu, cette faim de Dieu », explique-t-il. Cet agent du service public explique aussi que l’esprit communautaire qui continue à régir la vie de la population dans cette région du Pérou permet d’éviter les situations d’isolement et de misère extrême aperçues dans d’autres étapes de ce voyage pontifical en Amérique latine, notamment à Buenos Aires, une ville pourtant très riche en apparence.