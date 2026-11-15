L’éblouissement du « Magnificat »

Le 8 décembre prochain, les conférences épiscopales de langue française proposeront aux fidèles une nouvelle traduction du Magnificat qui nous fera réentendre le chant de Marie devant l’éblouissement de ce qui est. Comme l’adolescente de Nazareth, écrit le père Benoist de Sinety, apprenons à contempler comme au premier jour.

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« Ouiiiiiiiii ! » Le cri s’étire tout au long du quai de la gare de Lille ce matin. Une petite fille qui court en trottinant, entraînant dans sa joie sa petite valise pailletée d’or. Elle se retourne devant ses parents qui la suivent à grands pas : « C’est vrai, on va le prendre ce train ? » en désignant les longues voitures métalliques qui s’étendent à sa gauche. Sa mère lui confirme du chef. « C’est trop bien, on prend le train, on prend le train ! » chante-t-elle à tue-tête.

L’inouï de la première fois

L’extraordinaire jaillit dans l’ordinaire du temps. En contemplant cet échange, le temps de quelques secondes, je me vois, il y a quarante ans, jeune homme, arrivant un matin avec l’équipage de scouts marins dans lequel j’étais assistant, dans le grand hall d’alors de la gare Saint-Lazare. Nous partions en banlieue parisienne, vers un petit lac pour y faire un peu de voile. Soudain l’un de nôtres se mit à dire à voix forte : « On va vraiment prendre le train ? » Il avait douze ans, d’une famille très modeste et n’avait encore jamais eu la chance de quitter la capitale. Les autres scouts le regardaient, incrédules : « Ben oui, y a rien d’exceptionnel à ça » grommela l’un. Le gamin d’un coup, se mit à avancer, comme en dansant, ouvrant des yeux immenses devant les wagons peu amènes du chemin de fer de banlieue que nous devions emprunter.

L’inouï de la première fois, comme il s’efface vite en nous, tant nous semble rapidement naturel les choses les plus invraisemblables. Qu’est-il devenu quarante ans plus tard, ce jeune garçon ébloui ? Que sera-t-elle cette enfant, d’ici quelques mois, quelques années, quand se déplacer aussi vite et aussi confortablement lui paraîtra aller de soi ?

Contempler ce qui est

Il en est ainsi de nos vies : le doux silence qui, en nous, respire et donne à nos corps et nos esprits de vivre, quand y songeons-nous ? Il nous faut peut-être tenir la main de l’être aimé lorsqu’il expire pour la dernière fois pour nous rendre compte de la valeur immense de ce mince filet d’air qui rend tout possible et sans lequel plus rien ne se peut ?

«Hymne d’une enfant qui s’enchante de ce qu’elle est puisqu’elle y accueille l’acte créateur. »

On aimerait que ceux qui vont nous asséner durant les mois à venir leurs certitudes en matière de tout prennent ce temps-là, pour eux, pour nous. Afin qu’ils mesurent la vacuité des certitudes martelées et s’ouvrent à l’éblouissement de ce qui est. Contempler : jamais peut-être ce mot n’a été autant méprisé par la suffisance des puissants et l’arrogance de ceux qui pensent tout pouvoir régler, tout pouvoir expliquer.

S’enchanter de l’acte créateur

Le 8 décembre prochain, les conférences épiscopales de langue française proposeront aux fidèles une nouvelle traduction du Magnificat. Parce que la langue est vivante, sa sémantique évolue au fil du temps et des générations. Des mots autrefois clairs et précis revêtent des significations plus troubles. Des concepts acceptés par tous deviennent sujets à caution. Il s’agit bien de permettre que les vérités de la foi ne soient pas altérées par les tensions linguistiques. Il s’agit aussi de comprendre que la manière dont Dieu s’adresse à l’homme est un mode vivant et non pas dans un idiome figé. Il est contraire à la nature divine de se laisser enfermer dans un monde clos, fut-ce par celui du langage. Ce sera l’occasion pour beaucoup de réentendre ce chant de l’évangile de Luc.