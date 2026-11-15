La seule sainte appelée « la Grande »

Bien qu'il existe quelques saints hommes appelés « le Grand », la tradition catholique n'a identifié qu'une seule femme comme « la Grande ». Il s’agit de sainte Gertrude la Grande, ou sainte Gertrude d'Helfta, fêtée le 16 novembre.

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En parcourant la liste des saints de l'Église catholique, on en trouve quelques-uns que l'on appelle « le Grand », tels que saint Albert le Grand, saint Grégoire le Grand, saint Antoine le Grand et saint Basile le Grand. Pourtant, une seule femme porte ce titre : sainte Gertrude la Grande. Pourquoi cette mystique allemande du XIIIe siècle porte-t-elle ce titre ? Et pourquoi existe-t-il si peu de saintes désignées de cette manière ?

De manière générale, ce titre est attribué à un saint après examen de son influence dans le monde et au sein de l'Église catholique. Il ne s'agit pas d'un titre conféré lors d'une cérémonie officielle, mais d'un surnom qui s’est développé progressivement dans la tradition. Cette tradition se développe de diverses manières. Par exemple, saint Grégoire Ier est connu comme "le Grand" pour ses écrits théologiques, son rôle dans la vie de l’Église et ses contributions durables à la liturgie, telles que le chant grégorien.

Ce surnom sert également à distinguer les saints homonymes, en désignant comme "le Grand" celui de ses homonymes qui a eu l’influence la plus importante sur l'Église. C’est notamment le cas de saint Léon le Grand : parmi les nombreux saints et papes appelés Léon, c’est le pape Léon Ier qui a reçu ce surnom dans la tradition.

Gertrude, une mystique d’une influence exceptionnelle

Sainte Gertrude de Helfta vécut au XIIIe siècle, en Allemagne, au monastère de Helfta. Mystique profondément attachée au Christ, elle est connue pour ses écrits spirituels et pour la place centrale qu’y occupe le Sacré-Cœur de Jésus.

Au XVIIIe siècle, le pape Benoît XIV a été le premier a identifié sainte Gertrude de Helfta comme "sainte Gertrude la Grande". Il voulait ainsi souligner son influence, et la distinguer de sainte Gertrude de Hackeborn, qui vécut elle aussi au XIIIe siècle et était une abbesse allemande.

Le pape Benoît XVI a également expliqué, lors d'une audience générale le 6 octobre 2010, pourquoi elle est connue sous le nom de « la Grande » : “Elle l'une des plus célèbres mystiques, seule femme en Allemagne à recevoir l'épithète de «Grande», en raison de sa stature culturelle et évangélique: à travers sa vie et sa pensée, elle a influencé de manière singulière la spiritualité chrétienne. C'est une femme exceptionnelle, dotée de talents naturels particuliers et d'extraordinaires dons de grâce, d'une profonde humilité et d’un zèle ardent pour le salut du prochain, d'une intime communion avec Dieu dans la contemplation et de disponibilité à venir au secours des plus démunis”.