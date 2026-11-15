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Sonia Llauró de Ibarra en est convaincue : les vocations naissent au cœur des familles. Mère de douze enfants, dont six sont devenus prêtres et deux religieuses, elle sait combien une conversion peut transformer une famille. Pour cause, la sienne a commencé à l’âge de 18 ans, dans les premières années de son mariage avec Diego. Issue d’une famille catholique de Buenos Aires, en Argentine, elle a pourtant rencontré le Christ après avoir participé à une retraite ignatienne. Une conversion du cœur qui a progressivement transformé sa vie et, avec elle, celle de toute sa famille.

"Si une personne n'est pas remplie de Dieu, elle ne peut rien donner", estime Sonia. Chapelet en famille, adoration du Saint-Sacrement, retraites spirituelles… Sonia et Diego ont élevé leurs enfants dans un environnement où la foi faisait partie intégrante du quotidien. Les fruits de cette éducation sont surprenants : deux de ses filles sont religieuses et six fils sont prêtres. Ils exercent leur ministère aux quatre coins du monde : l’un étudie à Rome, l’autre officie au sanctuaire saint Jean Paul II à Cracovie, en Pologne, deux sont recteurs de séminaires aux États-Unis et les autres sont missionnaires en Bolivie, aux Philippines et en Pologne.

«Si Dieu les appelle à se consacrer à lui comme prêtres ou religieuses, c'est pour qu'ils soient heureux et deviennent de grands saints. »

"Je ne saurais exprimer à quel point nous avons reçu beaucoup parce que nous avons eu confiance en l'appel de Dieu pour nos enfants et en ce qu'il voulait leur donner", raconte Sonia. Aux parents qui sont terrifiés à l'idée que leur enfant ne soit pas fait pour le séminaire ou la vie religieuse, la mère de famille nombreuse assure : "Si tel était le cas, aucun de nos enfants ne serait appelé. Si Dieu les appelle à se consacrer à lui comme prêtres ou religieuses, c'est pour qu'ils soient heureux et deviennent de grands saints. Il ne les appelle pas à être malheureux". Et d’appeler les parents à ne pas avoir peur de remettre leurs enfants entre les mains de Dieu. "Soyez forts et généreux, et laissez-le suivre cet appel divin", conseille-t-elle.