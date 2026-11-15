Comment aider les enfants à être de « vrais enfants » ?

À l’heure où les écrans et les sollicitations occupent une place grandissante, comment préserver ce temps si particulier de l’enfance, propice à l’émerveillement, à la créativité et à la rencontre avec Dieu ?

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Dans une société qui cherche à occuper chaque instant, l’ennui a mauvaise presse. Pourtant, il est loin d’être un temps perdu : il est un formidable terreau pour l’imagination, le jeu libre et l’émerveillement. Et si laisser nos enfants ne rien faire était aussi une belle façon de les aider à grandir ?

L’ennui, loin des écrans

En février 2026, la Fondation pour l’Enfance publiait la 4e édition de son baromètre "Enfance & Numérique", réalisée en partenariat avec l’IFOP. L'étude dévoile que "71 % des parents proposent un outil numérique, souvent ou de temps en temps, pour occuper leurs enfants (météo défavorable, absence d’activités disponibles…)". Ce chiffre interroge lorsque l’on sait que l’ennui peut être un formidable moteur de créativité. Qui n’a pas fait l’expérience d’un enfant s’amusant tout un après-midi avec un bout de bois ?

Pour que cet ennui soit fécond, il est bon de nourrir l’enfant d’histoires et de stimuler son imagination par ailleurs : c’est cela qui construit son monde intérieur et fait jaillir sa créativité dans les moments où il est livré à lui-même. La vie dehors, dans la nature, est une inépuisable source d’émerveillement pour un enfant : observer le trajet de fourmis, assister au remorquage des petits gendarmes, créer un barrage dans un petit ruisseau sont des activités toutes simples qui répondent aux besoins profonds de l’enfant.

Le jeu libre

Nous pensons souvent que l’enfant a besoin d’être constamment stimulé pour se développer. Or le jeu libre, spontané, sans objectif pédagogique ni intervention permanente des adultes, permet à l'enfant de prendre des initiatives et de ne pas dépendre constamment de sollicitations extérieures à lui-même. L'enfant a aussi besoin de jouer pour jouer, sans que chaque activité ait une finalité éducative.

A baby boy playing with lego/ construction toy blocks at home. Kids playing. Children at day care. Child and toys. – Kamelia Ilieva | Shutterstock

On pense souvent bien faire en organisant les loisirs de nos enfants et en les concevant pour qu’ils leur apportent systématiquement quelque chose. Pourtant, l’absence de stimulation extérieure laisse à l’enfant la possibilité de rentrer en lui-même et de nourrir son intériorité. Sur le plan du développement cognitif, l'ennui offre aussi à l'enfant des moments de repos et de disponibilité mentale, qui favorisent la rêverie et laissent champ libre à son imagination. C’est un temps de réceptivité à l’invisible, un lieu de rencontre entre Jésus et l’enfant. Quelle source d’émerveillement de découvrir comment les enfants s’organisent lorsqu’ils peuvent faire des jeux libres en groupe ! Les traits de caractère de chacun sont soulignés, les personnalités se dévoilent…

Vertu de la frustration

Enfance, temps béni où tout semble possible… Dans ses jeux, l’enfant conquiert déjà le monde avec son épée en bois, vole dans un grand carton transformé en Alpha Jet et gère une tribu de 12 poupées sans être fatigué… Cette projection sans limites, qui nourrit le désir et donne envie d'agir, n'est possible que si l'enfant connaît par ailleurs une certaine frustration dans ses souhaits matériels : s’il obtient immédiatement tout ce qu'il veut, quelle place reste-t-il pour le rêve, celui qui fait grandir parce qu'on aspire à le réaliser un jour, même s'il faut parfois toute une vie pour y parvenir ?

Toddler playing with sword next to rocking horse in playroom. Home play, symbolic play. Oriol Roca fotografia | Oriol Roca fotografia

Il est bon d’apprendre à l'enfant à contempler plutôt qu'à consommer. L’enfant, guidé par la joie de la découverte, peut devenir notre maître dans l’art de l’émerveillement, à condition que tous ses désirs matériels ne soient pas satisfaits immédiatement. En renonçant à combler toutes ses envies, l’adulte peut le sensibiliser à l’action de grâce pour ce qu’il a déjà et l’inviter à recevoir le monde comme un cadeau.

Temps de l’insouciance

Il est bon de nourrir la réflexion de l’enfant en prenant le temps de répondre à ses questions. C’est aussi l’aider à grandir que de lui partager certains faits marquants de l’actualité, sans lui mentir ni en lui cachant une réalité qu’il perçoit déjà. Mais l’adage "pas trop vite, pas trop tôt" invite aussi à une certaine prudence : enfance rime avec insouciance. En pensant bien faire en parlant de tout à un enfant, nous pouvons compromettre le seul moment dans sa vie où son plus grand souci peut être de mener son équipe de foot à la victoire. De même, le sensibiliser au fait que le monde ne soit pas exempt de danger est nécessaire, mais on peut lui donner quelques repères préventifs sans pour autant l'angoisser avec le récit de drames terribles.

L'enfant n'a pas à porter les inquiétudes de ses parents, ni les tensions du couple, ni les préoccupations financières de la famille ou les conflits du monde. Il a besoin de sentir que les adultes sont là pour prendre soin de lui et assumer les responsabilités qui leur incombent. C'est cette sécurité qui lui permettra de grandir et, le moment venu, d'agir sur le monde avec les moyens qui seront alors les siens.