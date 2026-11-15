En récitant l’angélus à Cusco, ce 15 novembre 2026, le pape a rendu justice à la « force spirituelle » des personnes malades. La maladie n’est pas « un malheur qui anéantit la valeur d’une personne », a clamé Léon XIV.

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Au cinquième jour de sa visite au Pérou, après une rencontre au Parc archéologique national de Saqsayhuamán, qui abrite les vestiges de l’ancienne capitale de l’empire inca, le pape a rejoint la cathédrale de la Virgen de la Asunción de Cusco. Sur le parvis comble, il a prié l’angélus aux côtés de personnes malades, ainsi que des prêtres et des personnes consacrées de la région.

Le pape s’est adressé aux personnes souffrant de maladie dans leur « corps » et dans leur « âme ». « Aux yeux du monde, conditionné par la culture du rejet et du matérialisme, la maladie est considérée comme un malheur qui anéantit la valeur d’une personne », a-t-il noté. « Quel énorme mensonge ! », s’est alors exclamé le chef de l’Église catholique.

Au contraire pour le pape, la maladie vécue avec « foi » est un chemin pour « grandir » avec Jésus et en témoigner. « Vous êtes au cœur même de l’Église ! », a-t-il assuré à son auditoire, au premier rang duquel se tenaient des personnes en fauteuil roulant. Il a estimé que leur souffrance « offerte avec amour pour le salut des âmes, pour les vocations et pour la paix, devient une force spirituelle ». « Votre faiblesse se transforme en force divine », a-t-il martelé.

Se tournant aussi vers les consacrés – prêtres, religieux et religieuses –, il leur a livré le « meilleur moyen de promouvoir les vocations ». Dans son mot de bienvenue, le nouvel archevêque de Cusco, Mgr Lizardo Estrada Herrera – un frère augustin de la même congrégation que le pape – avait en effet confié sa « préoccupation » pour le « lourd travail pastoral » dans la région et le « manque de vocations ». En réponse, le pape a engagé à ne pas avoir « peur » de se « dépenser pour le Christ », afin de devenir « des signes visibles de la miséricorde de Dieu ».

Une tunique papale pour le « Seigneur des Tremblements de terre »

Durant cette visite de trois-quarts d’heure auprès de cette cathédrale édifiée aux XVIIe et XVIIIe siècles, Léon XIV a rendu hommage au « Seigneur des Tremblements de terre » (Señor de los Temblores), dressé sur le podium près de lui. Selon la tradition locale, cette statue du Christ crucifiée, affectueusement baptisée « Taytacha » en langue quechua, est à l’origine d’un miracle : lors du violent séisme de 1650, sa procession dans les rues de la ville aurait mis fin aux secousses.

« Depuis lors, les habitants de Cusco et tout le Pérou savent qu’ils trouvent dans le Taytacha un refuge sûr face à toute tempête, une ancre inébranlable au milieu des vicissitudes de l’histoire », a souligné le pape. Ce Christ de deux mètres de hauteur, considéré le patron de Cusco, est célébré en particulier le « Lundi saint », au début de la semaine qui mène jusqu’à la fête de Pâques selon le calendrier liturgique de l’Église catholique. Cette procession annuelle attire plus de 100.000 personnes.