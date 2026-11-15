En récitant l’angélus à Cusco, ce 15 novembre 2026, le pape a rendu justice à la « force spirituelle » des personnes malades. La maladie n’est pas « un malheur qui anéantit la valeur d’une personne », a clamé Léon XIV.
Au cinquième jour de sa visite au Pérou, après une rencontre au Parc archéologique national de Saqsayhuamán, qui abrite les vestiges de l’ancienne capitale de l’empire inca, le pape a rejoint la cathédrale de la Virgen de la Asunción de Cusco. Sur le parvis comble, il a prié l’angélus aux côtés de personnes malades, ainsi que des prêtres et des personnes consacrées de la région.
Le pape s’est adressé aux personnes souffrant de maladie dans leur « corps » et dans leur « âme ». « Aux yeux du monde, conditionné par la culture du rejet et du matérialisme, la maladie est considérée comme un malheur qui anéantit la valeur d’une personne », a-t-il noté. « Quel énorme mensonge ! », s’est alors exclamé le chef de l’Église catholique.
Au contraire pour le pape, la maladie vécue avec « foi » est un chemin pour « grandir » avec Jésus et en témoigner. « Vous êtes au cœur même de l’Église ! », a-t-il assuré à son auditoire, au premier rang duquel se tenaient des personnes en fauteuil roulant. Il a estimé que leur souffrance « offerte avec amour pour le salut des âmes, pour les vocations et pour la paix, devient une force spirituelle ». « Votre faiblesse se transforme en force divine », a-t-il martelé.
Se tournant aussi vers les consacrés – prêtres, religieux et religieuses –, il leur a livré le « meilleur moyen de promouvoir les vocations ». Dans son mot de bienvenue, le nouvel archevêque de Cusco, Mgr Lizardo Estrada Herrera – un frère augustin de la même congrégation que le pape – avait en effet confié sa « préoccupation » pour le « lourd travail pastoral » dans la région et le « manque de vocations ». En réponse, le pape a engagé à ne pas avoir « peur » de se « dépenser pour le Christ », afin de devenir « des signes visibles de la miséricorde de Dieu ».
Une tunique papale pour le « Seigneur des Tremblements de terre »
Durant cette visite de trois-quarts d’heure auprès de cette cathédrale édifiée aux XVIIe et XVIIIe siècles, Léon XIV a rendu hommage au « Seigneur des Tremblements de terre » (Señor de los Temblores), dressé sur le podium près de lui. Selon la tradition locale, cette statue du Christ crucifiée, affectueusement baptisée « Taytacha » en langue quechua, est à l’origine d’un miracle : lors du violent séisme de 1650, sa procession dans les rues de la ville aurait mis fin aux secousses.
« Depuis lors, les habitants de Cusco et tout le Pérou savent qu’ils trouvent dans le Taytacha un refuge sûr face à toute tempête, une ancre inébranlable au milieu des vicissitudes de l’histoire », a souligné le pape. Ce Christ de deux mètres de hauteur, considéré le patron de Cusco, est célébré en particulier le « Lundi saint », au début de la semaine qui mène jusqu’à la fête de Pâques selon le calendrier liturgique de l’Église catholique. Cette procession annuelle attire plus de 100.000 personnes.
Alors qu’il avait auparavant vanté les vertus des dévotions populaires, le pontife péruvien d’adoption s’est uni à une coutume ancestrale de la population en offrant un « suaire » – linge décoratif brodé rouge et or – pour envelopper ce Christ. Ce don, a-t-il expliqué, « se veut la caresse du pape pour un peuple qui sait souffrir avec dignité et espérance chrétienne ». « Souvenez-vous que l’Église universelle est avec vous », a-t-il assuré à la foule.