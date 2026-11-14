Un lieu légitime pour la croix du Stade de France ?

La compétition qui entoure le choix de la future implantation de la croix du Stade de France dressée pour la veillée autour de Léon XIV, chagrine notre chroniqueur. Peut-on soumettre aux voix la croix du Christ ?

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Que va devenir la croix autour devant laquelle les 80.000 jeunes du Stade de France sont recueillis ? Que va devenir cette croix qui a réuni, avec le pape Léon XIV des milliers de téléspectateurs, en France et dans le monde, chrétiens ou non ? Que va devenir cette croix réalisée avec foi et talent par SOS Calvaires ? L’association a lancé un appel à projets pour l’accueillir et trente sites postulants ont été retenus sur des critères de visibilité, d’accueil de cohérence spirituelle et de faisabilité. L’idée est généreuse, l’œuvre est au-dessus de tout soupçon mais la démarche suscite des réserves. Des réseaux se mobilisent pour emporter la mise : peut-on mettre la croix du Christ aux enchères ?

Le risque de division

Certes, consulter l’avis du peuple de Dieu est plutôt une bonne idée. Les référendums de toutes sortes sont aujourd’hui possibles grâce aux réseaux sociaux et à l’influence digitale. Chaque jour, on nous demande notre avis, une pétition, un sondage sur les sujets les plus divers : l’accueil dans un magasin, une loi éthique, le soutien à une minorité — ce qui par parenthèse est très pratique pour se constituer un réseau et un fichier d’adresses. Mais peut-on soumettre la croix du Christ à pareil procédé ? Qu’il faille ouvrir un débat pour le choix d’un emplacement, sans doute, mais peut mettre en concurrence le signe du Salut comme un produit marchand ?

JB.Delerue

Avec les meilleures intentions du monde, la formule retenue s’expose à deux dérives qui mettent en jeu l’unité de l’Église. La première est le risque de division. Les premiers résultats des votes sont significatifs. Le sanctuaire de Paray-le-Monial est au moment où j’écris en tête des votes et l’on imagine le profil des votants, amis de la Communauté de l’Emmanuel. L’abbaye de Bellefontaine arrive en seconde position, et c’est une tout autre sensibilité, qui se mobilise. D’autres voix se manifestent selon la géographie, les affinités liturgiques ou pastorales.

Compétition et tri sélectif

Qu’on le veuille ou non, une compétition s’est installée, avec des messages nombreux incitant les amis, les connaissances et même les élus à voter. Ces campagnes autour de la croix du Christ sont-elles recevables ? Il est difficile d’admettre une compétition entre catholiques. Des chapelles existent dans la Maison du Seigneur, qui vivent, rayonnent, évangélisent mais toutes appartiennent à la même Église. Autour du pape Léon, tous étaient unis, tous ont prié avec la même ferveur, dans la même joie. Chapelles et familles se sont réunies pendant cette visite pontificale, l’unité de cœur s’est faite autour du chef de l’Église. Pas de compétition.

La deuxième dérive est celle du tri sélectif : comment les plus pauvres, ceux qui ont un accès difficile au numérique peuvent-ils voter ? Un prêtre de cité me confie : "Nous aimerions lancer une campagne de mobilisation, mais je ne vois pas mes paroissiennes prendre leur ordinateur, remplir le formulaire et voter." Et il ajoute que de toute façon, la croix du Christ ne se soumet pas au vote.

Une suggestion

Reste la vocation de cette croix unique, dont il faut encore remercier SOS Calvaires. Cette croix est magnifique, qui témoigne des humbles calvaires de campagne que l’association restaure ou recrée avec foi et savoir-faire. Il faut encourager, aider et promouvoir son action, sans modération. Est-il donc possible de trouver à sa croix une implantation nouvelle, libérée de toutes pressions partisanes ? Une implantation légitime, porteuse de cohérence spirituelle, qui fasse l’unanimité ? La logique serait de la laisser où elle fut implantée, dans le stade de France ou du moins à proximité, là où se sont réuni les jeunes qui ont prié devant elle avec le pape.

Alors je me permets une suggestion. À Montfermeil, dans ce qui était la forêt de Bondy, trois marchands angevins furent dévalisés au XIIIe siècle et ficelés à un arbre. Ils ont été délivrés par un ange. Une chapelle fut construite en souvenir et aujourd’hui encore, Notre-Dame-des-Anges est un sanctuaire vivant, animé, un lieu d’évangélisation et du diocèse de Saint-Denis qui en a tant besoin. Un quartier pauvre, plus célèbre par les manifestations de ces dernières années que par les processions chrétiennes et pourtant, comme ils sont nombreux et fidèles ceux qui prient à Montfermeil ! Ils sont de toutes origines, de tous âges, venant de tout le diocèse vers ce sanctuaire qui souhaite et va se développer malgré ses peu de moyens.