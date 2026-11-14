Au quatrième jour de son voyage au Pérou, Léon XIV s’est rendu ce samedi 14 novembre dans les montagnes des Andes, à la rencontre des communautés rurales de son ancien diocèse. Devant 20.000 fidèles, le Pape a salué leur foi discrète et fervente, tout en appelant à une répartition plus juste des richesses et à la défense de la dignité des populations rurales.

Copier le lien Archiver l'article Écouter cet article Imprimer l'article Partager sur :

Léon XIV a souhaité accomplir un geste éloquent ce samedi 14 novembre matin : il s’est rendu aux périphéries de son ancien diocèse, rencontrant les populations de zones montagneuses difficilement accessibles, à Santa Cruz de Succhabamba, ce 14 novembre 2026. Au quatrième jour de sa visite au Pérou, lors d’une messe qui a rassemblé 20.000 participants, il a apporté son soutien aux communautés andines et a plaidé pour une répartition plus juste des richesses.

Après son passage dans la cathédrale de Chiclayo, au lendemain de son arrivée dans la ville du nord du pays, le pontife a pris l’hélicoptère pour effectuer les 100 km le séparant de la zone rurale de Santa Cruz de Succhabamba, à 2.000 mètres d’altitude. Cette localité d’origine coloniale dans la cordillère des Andes se situe dans la région de Cajamarca, qui a fait partie de l’Empire inca au XVe siècle. Pendant ses années d’évêque de Chiclayo, Mgr Robert Prevost s’y rendait à intervalles réguliers, notamment pour célébrer le "Christ du Costado", patron de la province, chaque 28 septembre.

Pope Leo XIV waves at faithful from the popemobile on arrival to celebrate mass at the esplanade of Santa Cruz de Succhabamba, Cajamarca region, Peru, on November 14, 2026. Pope Leo XIV returned on the eve to his adopted hometown of Chiclayo, where half a million people braved desert heat to welcome their former bishop as he recovers from cancer. (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP) ALFREDO ESTRELLA | AFP

"Il était toujours présent parmi nous", a assuré aux journalistes sur place le père Cesar Kevin Noriega Delgado. Pour ce prêtre de paroisse, celui qui était alors appelé "padre Roberto" est resté "le même aujourd’hui" en devenant Léon XIV. Il l’a décrit comme "un homme proche des gens, qui sait écouter, aller à leur rencontre et entretenir un contact direct avec eux". D’où la joie "immense" – a-t-il souligné – de la population locale qui pour fêter son passage avait orné ses rues de grandes peintures représentant des scènes avec leur ancien évêque.

Une foi populaire "loin des applaudissements"

"Beaucoup d’entre vous ont parcouru de longues distances pour être ici", a noté Léon XIV dans son homélie, évoquant leur voyage "sur des routes difficiles", au milieu de "collines escarpées". Il a rendu hommage au mode de vie solidaire des habitants des Andes, où "personne ne se sent jamais seul, même face à l’adversité".

Le Pape a aussi loué la foi du peuple de ces terres reculées, qui a grandi "en toute discrétion, loin des applaudissements et des récompenses". Un thème sur lequel il est revenu en improvisant quelques paroles à la conclusion de la liturgie : depuis le podium dressé sur la plaine, il a lancé avec conviction que si Jésus décidait "de venir à Santa Cruz, [il] y trouvera la foi".

Dans son homélie, le chef de l’Église catholique a fait l’éloge de la piété populaire, "une puissante force d’évangélisation", qui valorise "des éléments essentiels tels que la terre, le travail honnête, la famille". Il y a vu "un antidote salutaire contre la superficialité et le consumérisme, aujourd’hui si répandus".

L’exode rural et le paradoxe des richesses

Au fil de sa méditation, Léon XIV a cependant confié la "grande préoccupation" de l’Église pour les situations humaines "douloureuses" des zones rurales. Il a évoqué "la souffrance de ceux qui sont contraints de quitter leur patrie pour chercher un avenir meilleur […] dans les grandes villes du littoral", les "difficultés de relève générationnelle liées au phénomène de la faible natalité vidant les villages".

Il a dénoncé par ailleurs le défi de "la répartition équitable des bénéfices tirés des ressources de la terre". Un constat qui fait écho à la situation de ce territoire riche en ressources minières – notamment l’or –, où les retombées économiques de leur extraction ne se traduisent pas en amélioration des conditions de vie, la pauvreté y demeurant élevée. En outre, des conflits socio-environnementaux, notamment autour de la protection des ressources en eau, agitent la province de Santa Cruz.

TIZIANA FABI | AFP

Face à ces difficultés, le 267e pape a prévenu que le fait de céder au ressentiment ou à la violence "ne mènera jamais au progrès ni à la paix". "L’égoïsme, l’injustice et la méchanceté ne se surmontent pas par la brutalité", a-t-il souligné. Et de conseiller aux fidèles de persévérer "à dénoncer ce qui ne va pas bien, en réclamant avec force et en œuvrant avec détermination pour que les changements nécessaires se concrétisent". Dieu "ne vous abandonne pas", a-t-il promis.