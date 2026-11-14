Politique : la parole impossible ou inutile ?

Quand la seule prospérité matérielle tient lieu de bien commun et que le conflit sous toutes ses formes est placé au cœur de la vie collective, quelle parole politique est-elle possible ? Pour l’historien Paul Airiau, il n’est pas sûr que l’élection présidentielle soit suffisante pour apporter une réponse aux désirs profonds de l’homme.

Copier le lien Archiver l'article Écouter cet article Imprimer l'article Partager sur :

Il est donc une situation politique qui dure depuis plus d’un mois et dont on ne sait pas vraiment quoi faire. Les analyses se sont multipliées, les discours tout autant, et chacun a joué sa partition, s’enfermant assez vite dans son rôle. D’aucuns y ont vu une opportunité de régler des comptes qu’ils n’arrivaient pas à solder, d’autres l’occasion de peser enfin face à des détenteurs du pouvoir les ignorant un peu systématiquement, d’autres encore le moyen de mettre à bas une organisation sociale haïe, d’autres enfin une aubaine inattendue de satisfaire leurs frustrations multiples. Et l’on pourrait continuer longtemps l’énumération.

Quoi qu’il en soit, dans l’ensemble, l’incapacité globale des divers protagonistes à se situer autrement que dans une posture de confrontation quasi vitale et à chercher, par des formes de composition, à rendre possible ce qui est nécessaire, quelles que soient les multiples contraintes existantes, est frappante. Finalement, une forme d’impuissance radicale de l’action politique se manifeste, favorable aux passions et aux rêves ou craintes de révolution totale ou d’ordre autoritaire.

Radicalement autonome

Sombre tableau sans doute, qu’il serait possible d’éclairer en relavant la permixtio [confusion, Ndlr] de toutes les réalités humaines. Intriquées aux passions tristes, aux rancœurs accumulées, aux violences opportunistes, aux pulsions destructrices, aux calculs de bas étage, aux rigides défenses des intérêts très particuliers, il y a bien quelque chose de la décence commune, de l’aspiration à une justice élémentaire, du désir d’une liberté, de la nostalgie d’espoirs fous, de l’exigence que soient tenues des promesses proclamées aux frontons des bâtiments publics, du bien que sont des relations pacifiées.

Bref, il y a un monde fort compliqué depuis qu’il a choisi, quelque part vers la fin du XVIIIe siècle, d’ouvrir plus que largement le champ des possibles en s’établissant comme radicalement autonome, sans finalité collective partagée autre que celles de la liberté, de l’égalité et de la production matérielle. Il a ainsi créé les conditions d’une dynamique permanente de confrontations et de réajustements. En effet, s’il est bien quelque chose de fort difficile à faire tenir ensemble, ce sont des individus entendant chacun, comme les autres, se réaliser librement ici-bas selon leurs propres aspirations, comme on leur a dit qu’ils en avaient le droit, et revendiquant d’être soutenus et reconnus dans cette réalisation.

Le conflit au cœur de la vie

Mais les libertés de ces individus ont toujours été comprises et vécues comme en tension plus ou moins permanente, et jamais véritablement harmonisables, si ce n’est pour un temps mesuré, et en faisant que toutes en rabattent un peu sur leurs prétentions. Le jeu entre elles est toujours compris comme à somme nulle, l’important étant que s’équilibrent tendanciellement gains et pertes dans les différents domaines. Tout devient alors potentiellement affaire de pouvoir, tout peut se politiser. Le désaccord, et donc le conflit, sous toutes ses formes, est placé au cœur d’une vie collective qui a perdu de son évidence et de sa naturalité.

«Il n’y a plus de grande lueur à l’Est, et c’est l’Ouest qui en pâti, il n’y a plus de rêve du règne du Christ-Roi, et c’est l’Occident qui ne sait plus que faire. »

La situation se tend même davantage lorsque, réellement ou dans les perceptions, disparaît, s’amenuise, se grippe, ou est davantage ou trop accaparé par certains, ce qui a été promu comme un liant social insurpassable et nécessaire : la prospérité matérielle, conçue comme expression, réalisation et finalité de la puissance et de la satisfaction humaines dans le monde. Alors peuvent s’accumuler ensemble le sentiment d’injustice et les frustrations plus ou moins égoïstes, avec des conséquences souvent explosives, pour un temps plus ou moins long et pour des effets fort variables.

Les désirs de l’homme

Le phénomène est d’autant plus accentué qu’ont peu ou prou disparu toutes les institutions de sens qui inscrivaient les aspirations à la justice et à la prospérité dans un cadre collectif et ainsi les canalisaient. Plus d’interprétations idéologiques plus ou moins collectivement partagées qui permettaient d’insérer sa situation et ses engagements dans une finalité collective ; plus d’organisations militantes structurant la vie quotidienne et orientant l’action vers des objectifs précis : il n’y a plus de grande lueur à l’Est, et c’est l’Ouest qui en pâti, il n’y a plus de rêve du règne du Christ-Roi, et c’est l’Occident qui ne sait plus que faire. Paradoxale réalité, qui faisait que le totalitarisme soviétique servait de ciment, positif ou négatif, à l’unité sociale en Occident, et que le para-millénarisme catholique et clérical contribuait à stabiliser la société.

Mais il ne sert à rien de se lamenter et de pleurer sur ces temps qui sont désormais loin de nous. Il est juste une situation à regarder en face, avec quelque lucidité. Alors que, encore dans les années 1970, les conflits politico-sociaux étaient une manière d’être d’accord sur ce qui faisait que pouvait tenir la société (la prospérité matérielle et l’émancipation socio-économique permises par la centralité du travail qui permettait d’intégrer tout le monde, d’où qu’il vienne), il n’en est plus de même aujourd’hui. Comme si s’était finalement épuisé ou tendait à s’épuiser cet énorme et souvent douloureux investissement dans les choses d’ici-bas que l’Occident s’est infligé à lui-même tout en l’imposant ensuite au reste du monde. Mais quel autre carburant serait donc disponible pour répondre ainsi aux désirs de l’homme tout en déployant ce qui demeure un de ses propres, la création matérielle et immatérielle ?

Ce que l’on doit