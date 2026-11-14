N’ayons pas peur des talents que Dieu nous confie

Vicaire de la paroisse Sainte-Foy d’Agen, don Bernard de La Rochefoucauld commente les lectures du 33e dimanche du temps ordinaire. Dieu fait confiance en nous confiant des talents, recevons ces talents avec confiance.

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Si je vous confiais 500.000 euros, quelle serait votre réaction ? Je dois partir longtemps et j’ai besoin de confier cet argent, est-ce que vous accepteriez ? Ce n’est pas tous les jours qu’une telle question nous est posée. Pour l’immense majorité des gens, une telle somme, ce n’est pas ordinaire. Cela serait source d’inquiétude : "Qu’est-ce que je vais en faire ? Est-ce que j’ai envie de me préoccuper de cela ?" Et puis il y a un risque : il s’agit de ne pas perdre d’argent, mais aussi de bien l’utiliser, en tout cas le moins mal possible.

Le don de la vie

Pourtant ce n’est pas la réaction des deux premiers serviteurs de la parabole des talents. Ils ne posent aucune question à ce maître qui ne leur donne aucune consigne, pas de contrat, rien. Ils ne se disent rien, mais aussitôt ils vont faire valoir la somme qu’ils ont reçue. Il doit y avoir une belle confiance de ces serviteurs envers leur maître. D’ailleurs, lorsque le troisième serviteur dit du maître que c’est un homme dur, c’est son jugement à lui qui nous paraît dur, malgré le fait qu’il soit le premier à parler de ce maître, le premier à le qualifier. Les deux autres n’ont rien dit, mais la confiance qui transparaît dans ce silence nous en dit beaucoup plus sur ce maître.

Et c’est de cela qu’il est question pour nous qui entendons cette parabole : est-ce que j’ai confiance dans le Seigneur ? Est-ce que je lui fais confiance quand il me confie ses talents ? On sait bien que ces talents ne sont pas qu’une importante somme d’argent. Le Seigneur nous fait don de la vie, il nous donne sa grâce, il se donne lui-même à nous, abondamment. Mais en nous donnant, chacun selon ses capacités, sa disponibilité et son cœur, il nous confie aussi ce don. Ce don qui vaut bien plus que tous les trésors du monde, il nous est confié. Le maître en attend quelque chose, il doit porter du fruit.

Le maître fait confiance

D’ailleurs, on ne sait pas dans cette parabole comment il a porté du fruit. On ne sait pas comment les deux serviteurs ont doublé leurs talents. En tout cas, ce n’est pas en le mettant à la banque. Mais celui qui enterre son talent perd le peu qu’il avait. C’est comme si l’attitude vis-à-vis du maître, la confiance ou la défiance, déterminait la multiplication ou non des talents. Nous n’avons pas à craindre le "comment cela se fera-t-il ?". Ce que cette parabole nous invite à regarder, c’est plutôt comment je reçois ces talents qui me sont confiés.

Il faut prendre le temps d’accueillir ce qui nous est confié pour mieux découvrir celui qui nous le confie. Car avant que nous lui fassions confiance, c’est lui qui nous a fait confiance le premier. Il ne donne pas au hasard, « à chacun selon sa capacité ». Il nous connaît, il sait ce que nous pouvons porter, et il ne nous confie rien qui soit au-dessus de nos forces. Recevoir un talent, c’est donc déjà recevoir un regard : celui d’un maître qui croit en nous plus que nous ne croyons en nous-mêmes. Et il veut nous confier beaucoup plus encore, il désire nous faire entrer dans sa joie. C’est une opportunité extraordinaire. Avec quelle fierté les serviteurs disent : "Voilà, j’en ai gagné tant d’autres !"

N’ayons pas peur

Regardons le troisième serviteur. Que dit-il ? "J’ai eu peur, et je suis allé enterrer ton talent." Tout est là. La peur ne lui a pas fait faire quelque chose de mal : elle l’a fait ne rien faire. Il rend exactement ce qu’il a reçu, intact, mais stérile. Et nous connaissons cette tentation : garder la foi bien au chaud, ne pas la montrer, ne pas se tromper, ne pas déranger. Mais un don enterré ne protège personne, et surtout pas celui qui l’a reçu. À l’inverse, la confiance libère. Celui qui se sait aimé n’a plus besoin de se protéger. Il peut oser, essayer, se tromper peut-être, car il sait que le maître le regarde avec bienveillance, et non comme un contrôleur qui attend la faute.