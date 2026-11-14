Léon XIV à Cuzco, une Journée mondiale des pauvres au cœur des Andes

L’Église célèbre ce 15 novembre la Journée mondiale des pauvres instituée par le pape François. Cette année, c’est au Pérou, dans la région de Cusco, que Léon XIV va la fêter. “Dans plusieurs de ses prises de parole, le Pape est en train de secouer les chrétiens et les catholiques en particulier”, confie à cette occasion à Aleteia le père Walter Corsini, missionnaire depuis plus de 20 ans dans la région de Cusco. Entretien.

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Supérieur général des Missionnaires Serviteurs des Pauvres, le père Walter Corsini a croisé à plusieurs reprises Léon XIV à Rome, à l’époque où celui-ci était Prieur Général des Augustins (2001 – 2013). Il revient pour Aleteia sur le voyage apostolique Léon XIV au Pérou et le sens particulier que prend en ce 15 novembre, Journée mondiale des pauvres, son passage à Cusco.

Aleteia : Quel est le sens que le pape Léon XIV souhaite accorder à cette journée mondiale des pauvres en la passant ce dimanche à Cusco, au Pérou ?

Père Walter Corsini : On voit que le pape Léon insiste beaucoup sur le besoin que nous avons tous de placer le Christ au centre de nos vies. Il y a une belle coïncidence avec cette journée mondiale de la pauvreté car la plus grande pauvreté est précisément de ne pas connaître le Christ, de ne pas avoir le Christ présent dans notre cœur. Dans plusieurs de ses prises de parole, le Pape est en train de secouer les chrétiens et les catholiques en particulier, pour qu’ils assument leurs responsabilités, pour qu’ils embrassent leur vocation, pour qu’ils répondent avec générosité à leur devoir de chrétien. Ce devoir comporte le fait de regarder la pauvreté en face et de transformer la foi en œuvres. Donc cette journée mondiale des pauvres doit être une occasion de répondre à l’appel du Pape qui demande à ce que chaque catholique assume les promesses de son baptême, soit capable de regarder le monde avec les yeux du Christ, et puisse prendre en compte la pauvreté de ses frères en même temps qu’il prend conscience de ses propres talents ; afin de les mettre au service du prochain et accepter d’aller à la rencontre du frère pauvre qui souffre.



«C’est un fils de cette terre qui vient, quelqu’un qui s’est défini comme péruvien dès le premier instant et qui connaît très bien cette réalité pour avoir visité les communautés locales lorsqu’il était prieur général des Augustins.»

Dans l’histoire de Cusco, il s’agit seulement de la deuxième visite d’un pape. Le premier fut saint Jean Paul II en 1985, venu au Pérou dans un contexte précisément marqué par les tensions liées à la théologie de la libération et aux conflits de l’époque ; ce fut une visite assez tendue. Celle-ci s’annonce plus sereine. C’est un fils de cette terre qui vient, quelqu’un qui s’est défini comme péruvien dès le premier instant et qui connaît très bien cette réalité pour avoir visité les communautés locales lorsqu’il était prieur général des Augustins. De plus, l’actuel archevêque de Cusco, Mgr Lizardo, a été son disciple, puisque le Saint-Père a été son maître des novices. C’est donc un moment de grâce et de foi profonde.On perçoit non seulement un grand enthousiasme, mais il faut aussi souligner le travail remarquable accompli par le précédent archevêque de Cusco récemment décédé, Mgr Richard.

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À l’image de ce qui a été fait dans tout le Pérou, il a su transformer la préparation de cette venue en une véritable catéchèse, ce qui est essentiel dans une région comme Cusco où les églises protestantes sont très présentes et pour lesquelles la figure du Pape constitue l’une des principales pierres d’achoppement théologiques. Toute cette préparation a permis de redonner sa juste place au ministère pétrinien, en veillant à éviter que la venue du Pape ne se transforme en une "papolâtrie" — pardonnez l’expression — ou en un simple engouement passager pour la personnalité du moment. L’objectif a été d’en faire un temps de croissance dans la foi personnelle et communautaire. Je suis convaincu que le Pape, par ses messages et sa proximité avec le peuple, laissera une empreinte durable qui aidera aussi bien les religieux et le peuple de Dieu que ceux qui, sous l’influence protestante, portent un regard méfiant sur l’Église catholique, en leur permettant de la découvrir sous un jour nouveau.

Que représente pour votre congrégation la visite du Pape au Pérou et son passage éclair à Cusco en particulier ?

Nous nous appelons « Serviteurs », parce que nous prenons pour modèle le Serviteur de Yahvé : celui qui, depuis le silence de la cordillère, cherche à comprendre la souffrance des plus pauvres et y répond en offrant sa vie pour eux. Nous vivons également une obéissance particulière à l’Église, conscients d’être sa voix et son visage auprès des plus déshérités, en cherchant à accomplir les désirs du Saint-Père au milieu d’eux.Notre fondateur, le père Giovanni Salerno, est arrivé au Pérou en 1968. Alors religieux augustin, il a discerné et répondu à un appel du Bon Dieu, qui lui a permis d’offrir à l’Église cette nouvelle famille religieuse. Il s’est d’abord consacré aux enfants, puis plus largement aux plus démunis, en promouvant l’éducation intégrale et, tout spécialement, l’éducation chrétienne.

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Dans quelles circonstances avez-vous eu l’occasion de croiser Robert Prevost ? Quelle impression vous a-t-il laissée en tant qu’homme et en tant que prêtre ?

Mon premier lien avec lui a eu lieu dans un contexte particulier de démarches administratives, puisqu’il était prieur général des Augustins lorsque notre fondateur, le père Giovanni Salerno, a quitté l’ordre pour fonder notre famille religieuse ; c’est précisément le père Prevost qui à l’époque, en 2001, a signé son décret de sortie. Quelques années plus tard, j’ai toutefois eu de nombreuses occasions de le croiser personnellement à Rome. J’étudiais à l’Institut patristique Augustinianum à l’époque où il était prieur général et résidait à la Curie généralice, située juste à côté du collège. Nous nous croisions très souvent, de manière tout à fait spontanée, dans la cour.

«Ce qui a toujours attiré mon attention chez lui, c’est précisément cette paix : la paix d’un homme de Dieu, capable d’affronter le réel et les lourdes responsabilités qui lui étaient confiées.»

Dès le début de son pontificat, il a exprimé le souhait d’être l’artisan d’"une paix désarmée et désarmante". C’est quelque chose qu’il vivait déjà lui-même. Ce qui a toujours attiré mon attention chez lui, c’est précisément cette paix : la paix d’un homme de Dieu, capable d’affronter le réel et les lourdes responsabilités qui lui étaient confiées en se laissant guider par le Seigneur. Ce dont nous sommes témoins ces jours-ci, y compris ce voyage si intensément missionnaire quelques semaines seulement après son opération, est la preuve d’un homme docile à l’Esprit Saint, porté par une force qui vient d’en haut. Je garde un souvenir très vif de lui : le soir, en sortant des cours à l’Augustinianum, je le voyais souvent marcher seul dans la cour en récitant son chapelet. Lorsqu’un prêtre manifeste une telle tendresse envers la Vierge Marie, il dégage d’emblée une allure sacerdotale très particulière, qui rayonne aujourd’hui d’une manière singulière. Quand il est devenu Pape, à ceux qui m’interrogeaient à son sujet, je répondais : "Ce sera un homme de paix, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Église."

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Que retenez-vous du pontificat de Léon XIV jusqu’à présent ? Quel aspect du charisme ou de l’histoire des MSP vous fait-il vous sentir particulièrement proches de ce Pape ?

Je ne peux que confirmer ma première intuition : il est véritablement un homme de paix. C’est un homme très pondéré, proche des gens et droit ; profondément attaché à la tradition tout en étant très attentif aux réalités nouvelles du monde contemporain. Son parcours même — entre l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud — incarne cette union pacifique entre le Nord et le Sud qu’il rayonne autour de lui. En tant que missionnaires, nous nous reconnaissons pleinement dans sa sensibilité envers le Pérou. Il y a dans le monde latino-américain, et particulièrement au Pérou, des traits qui vous attachent à jamais. Comme dans tout peuple et toute culture, certains aspects peuvent prêter à critique, mais au Pérou — surtout dans le nord, où il a exercé son ministère — règne un art de vivre chaleureux : si l’on s’approche avec un cœur ouvert et fraternel, les portes s’ouvrent et l’on tisse des liens d’amitié très profonds. De même que l’on dit des missionnaires d’Afrique qu’ils attrapent une sorte de "mal de l’Afrique" qui les pousse à vouloir y revenir dès qu’ils s’en éloignent, nous partageons tous avec lui ce même "mal du Pérou".

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Les Péruviens gardent-ils une foi catholique très présente dans leur vie, ou observe-t-on une dynamique de déchristianisation comparable à celle qu’a connue l’Europe ?

Plutôt que d’une déchristianisation — car les symboles et repères chrétiens demeurent très présents —, nous assistons au Pérou à un processus de sécularisation assez marqué, particulièrement prononcé à Cusco. Sous l’effet de divers facteurs sociaux, une mutation qui a pris des décennies en Europe s’est produite ici en très peu de temps. Cette sécularisation accélérée va de pair avec une modernité qui, souvent portée par l’essor du tourisme, a certes apporté des retombées économiques, mais a aussi participé à une certaine dénaturation de la société. Chaque culture possède ses propres rythmes ; personnellement, les rythmes andins — moins frénétiques que les rythmes européens — m’ont beaucoup aidé à porter un regard neuf sur l’existence. Or l’irruption de la modernité a imposé des exigences et une cadence étrangères à cette terre. La société s’est mise à vivre à un rythme qui n’est pas le sien et à poursuivre des modèles importés tout en conservant ses racines andines. C’est comme conduire une voiture à une vitesse pour laquelle elle n’est pas conçue : le développement culturel devient déséquilibré et la pratique religieuse s’en trouve reléguée au second plan.

«J’espère que la visite du Saint-Père ravivera aussi en nous, missionnaires, ce qu’il ne cesse de répéter : la centralité du Christ. »

Malgré tout, le peuple péruvien demeure profondément religieux, même si cette religiosité demande à être discernée. D’un côté, il existe un risque de retour à d’anciennes formes religieuses, imprégnées de pratiques néopaïennes.D’un autre côté, la forte présence des sectes protestantes entrave l’action pastorale de l’Église catholique, attirant de nombreuses personnes par des manifestations très émotionnelles — chants, danses, ferveur expressive — qui rejoignent facilement la sensibilité latino-américaine. J’espère que la visite du Saint-Père ravivera aussi en nous, missionnaires, ce qu’il ne cesse de répéter : la centralité du Christ. Au-delà de toutes les belles initiatives et œuvres sociales que nous pouvons mener, nous sommes missionnaires pour annoncer pleinement Jésus-Christ. Si l’Église, Épouse du Christ, l’annonce avec authenticité et sincérité, Il a une réponse pleine à offrir à chaque être humain, y compris aux hommes et aux femmes de la cordillère.