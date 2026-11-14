La journée la plus « folle » de Léon XIV en Amérique du Sud

Un tracé vertigineux de 2.300 kilomètres, trois vols commerciaux et plusieurs transferts dans le pick-up aménagé en papamobile, spécialement pour l’occasion : le 15 novembre s'annonce comme la journée la plus éprouvante du voyage pontifical en Amérique du Sud.

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Le calendrier romain n’avait pas connu une telle démesure depuis les grandes heures des voyages de Jean Paul II. Ce dimanche 15 novembre, Léon XIV s’apprête à accomplir une véritable journée marathon. En douze heures, le Pape parcourra près de 2.300 kilomètres à un rythme frénétique. Une course contre la montre qui débutera à l'aube sur la côte Pacifique, avant d’emmener le chef de l'Église catholique sur les hauteurs de la cordillère des Andes, pour se poursuivre l’après-midi dans le climat moite et humide de l'Amazonie et s’achever le soir par un retour à Lima, la capitale. Un périple hors norme, alors que le Pape, âgé de 71 ans, vient d’être opéré d’un cancer au poumon.

Des rivages du Pacifique aux sommets incas : l’épreuve des hauteurs

Le périple commencera aux premières lueurs du jour à Chiclayo, cité côtière établie à 27 mètres d'altitude à peine. Sur ces terres désertiques bordées par l’océan, où l’approche de l’été austral s’accompagne d’un climat doux et agréable, le compte à rebours s'enclenchera à 07 h 50 avec un départ en avion depuis la base aérienne de Chiclayo à destination de Cusco.

L’atterrissage est prévu à 10 h 00 dans la ville qui fut jadis la capitale de l'Empire inca, posée à 3.400 mètres au-dessus du niveau de la mer. Depuis l’aéroport, le Pape se rendra directement sur le site du parc archéologique national de « Saqsaywaman », qui surplombe Cusco à quelques 3 700 mètres d'altitude et où demeurent les murs imposants de l’antique forteresse inca. Dès 10 h 30, il y enchainera par une rencontre avec les fidèles. À 11 h 45, il prononcera l'Angélus sur la place d’armes de Cusco, devant la cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption.

Dans la cité andine, la température est plus fraîche et l'air se raréfie considérablement. Mais en principe, un séjour très court (moins de 4 à 6 heures) dans une ville de haute altitude permet d'accomplir une visite officielle avant que les effets sévères du manque d'oxygène (hypoxie) ne se manifestent pleinement sur l'organisme.

Plongeon amazonien et parcours en 4x4

Dès 13 h 05, Léon XIV prendra un nouveau vol en direction de Pucallpa, où il descendra vers le bassin amazonien. Après un atterrissage prévu à 14 h 30, il part à 15 h 00 à la rencontre des peuples amazoniens sur le "Malecón Puerto Callao", avant de célébrer à 16 h 45 une messe au complexe sportif "Villa Deportiva Regional Ucayali". Pour ses déplacements à Pucallpa devrait ainsi emprunter le pick-up papamobile, spécialement conçu pour ses déplacements sur les routes cahoteuses du Pérou. La transition climatique sera significative : en quittant la fraîcheur andine, le pontife plongera dans une étuve tropicale située à 154 mètres d'altitude, où la température en novembre approche souvent les 30 °C, sous une forte humidité.

Un troisième vol pour rejoindre Lima