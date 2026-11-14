Guido Avi, 108 ans, le destin étonnant d’un prêtre plein de ressources

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Le père Guido Avi ne manquait ni d'idées ni d'humour. Prêtre pendant 84 ans, il a survécu à la Seconde Guerre mondiale, aidé des soldats à échapper aux nazis et même trouvé une façon pour le moins originale de financer la construction d'une église. Il conduisait encore sa voiture à 100 ans et, à 106 ans, quand quelqu'un a eu l'audace d’insinuer qu'il vieillissait, il a rétorqué : "Je ne suis pas vieux !". Considéré comme le prêtre le plus âgé d'Italie, le père Guido s'est éteint le 17 octobre 2026, à son domicile de Vigalzano, dans le nord du pays, à l'âge de 108 ans. Né en 1918, alors que sa région appartenait encore à l'Empire austro-hongrois, il aura traversé plus d'un siècle d'histoire sans jamais perdre sa joie de vivre et son enthousiasme.

En février, pour célébrer son 108e anniversaire, il a réuni autour de lui sa famille, ses amis et un groupe d'écoliers du coin. Ces écoliers avaient une particularité : ils avaient tous 8 ans, c’est-à-dire un siècle de moins que lui. Le père Guido avait assurément une multitude d'histoires à raconter.

«Donnez-moi un gâteau et je vous construirai une église.»

Cinquième d'une famille de quinze enfants, il a été ordonné prêtre en 1942, en pleine Seconde Guerre mondiale, et ses premières années de sacerdoce furent tout sauf paisibles. L'année suivante, alors qu'il servait dans la ville de Noriglio, il décide de cacher des soldats italiens et alliés qui fuyaient les Allemands, malgré la menace de mort qui pesait sur quiconque était pris en flagrant délit. Puis, en 1945, il aide un déserteur allemand à s'échapper, marchant avec lui pendant treize heures, lui permettant de franchir les points de contrôle et le conduisant finalement en sécurité chez lui.

Après la guerre, l'énergie du père Guido trouve un tout autre exutoire. Envoyé à la paroisse nouvellement créée de Cristo Re à Trente, il se voit confier une mission de taille : contribuer à bâtir une église pour cette communauté en pleine expansion. Et c’est là qu’il pense à une idée tout à fait originale. "Donnez-moi un gâteau et je vous construirai une église", tel fut l’appel du père Guido aux familles du village, qui répondent alors avec une générosité extraordinaire. Les femmes de toute la paroisse se mettent aux fourneaux et confectionnent des centaines de gâteaux, qui sont ensuite vendus ou proposés lors de tombolas afin de réunir les fonds nécessaires à la construction de la nouvelle église. Grâce à cette belle mobilisation paroissiale, l'église Cristo Re peut enfin ouvrir ses portes en 1952. L'aventure lui valut un surnom qu'il allait conserver toute sa vie : Don Torta, autrement dit "Père Gâteau" !

Prendre de la hauteur sur la vie

Vers la fin de son existence, le père Guido eut le privilège rare de pouvoir contempler plus d'un siècle de vie. Il évoquait la vieillesse avec un mélange d'émerveillement, de foi et d'un humour malicieux qui ne l'a manifestement jamais quitté. Il aimait la comparer à l'ascension de l'Ortles, l'un des plus hauts sommets des Alpes italiennes : lorsqu'on gravit une montagne, expliquait-il, le paysage se dévoile peu à peu. Plus on prend de la hauteur, plus on découvre le chemin parcouru et les expériences qui ont façonné ce chemin.

Parmi les personnes marquantes de sa vie se trouvait son père, qui avait jadis voyagé en Amérique pour travailler comme mineur et dont les dernières paroles sont restées gravées dans la mémoire de son fils : "Quand un fruit est mûr, lui avait dit son père, il est normal qu'il tombe." Même si le père Guido se souvenait de ces mots, il ne semblait pas particulièrement pressé, à la fin de sa vie, de vérifier cette théorie. Et comme son ouïe commençait à décliner, il plaisantait en disant que si le Seigneur l'appelait, il était désormais trop sourd pour entendre.

Interrogé à 108 ans sur le secret de sa longévité, le père Guido ne dévoile aucune recette miracle, aucun régime particulier ni aucune discipline mystérieuse. "Prenez la vie comme elle vient." Et aux jeunes, son conseil était tout aussi simple : "Ayez foi. Vous n'êtes pas seuls."

La vie, “une broderie de Dieu”

Mais en évoquant sa famille, son sacerdoce et tous les tournants inattendus qu'a pris sa vie, il livre alors probablement l’une de ses plus belles réflexions : "La vie ! Ma vie ! Quelle broderie de Dieu !", s'est-il exclamé. Il expliquait que tant que nous la vivons, nous ne voyons que les fils entremêlés ; ce n'est que plus tard que le motif commence à se dessiner.