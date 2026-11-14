Comment sept trompettes ont-elles pu faire tomber Jéricho ?

La ville de Jéricho est probablement l’un des lieux de bataille les plus fameux de la Bible. Une célèbre confrontation opposant les Cananéens de la ville de Jéricho aux fils d’Israël, menée moins par le bruit des armes que par le bras de Dieu et dont la Bible nous fait encore entendre le son vainqueur et fracassant des trompettes des prêtres hébreux !

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C’est au livre de Josué dans l’Ancien Testament que nous découvrons la ville de Jéricho habitée par les Cananéens, l’une des plus anciennes villes de la région de la vallée du Jourdain. Josué, menant les fils d’Israël après le passage du Jourdain et leur entrée au pays de Canaan, leur fit emprunter une voie surveillée par la fameuse ville fortifiée de Jéricho. Il leur était donc nécessaire de soumettre celle-ci pour pourvoir avancer et aller plus loin. Mais, c’est alors que le récit biblique fait intervenir un messager céleste, "chef de l’armée du Seigneur", qui enjoignit à Josué, alors qu’il le rencontra aux abords de Jéricho, de retirer ses sandales car le lieu où il se trouvait était saint. Obéissant à ce messager divin, Josué s’exécuta de suite, et enleva ses sandales. Cependant, la situation demeurait bloquée car la Bible nous relate que les fils d’Israël ne pouvaient progresser, pas plus que les habitants de Jéricho ne pouvaient sortir de leur bastion fortifié. C’est alors que le Seigneur informa Josué : "Regarde, je livre entre tes mains Jéricho, son roi et ses meilleurs guerriers" (Jos 6,2).

Un curieux rituel préfigurant la victoire

Le récit biblique ne se place pas sur le terrain des confrontations guerrières habituelles à cette époque. Il n’est en effet point question de batailles rangées, ni d’armes à fourbir, mais d’un rituel précis et bien particulier à suivre scrupuleusement, ainsi que nous le rappelle le livre de Josué : "Vous, tous les hommes de guerre, vous ferez le tour de la ville. Vous tournerez une fois, et tu feras de même six jours durant. Devant l’arche, sept prêtres porteront sept trompes en corne de bélier. Le septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville, et les prêtres sonneront du cor" (Jos 6,3-4). Une procession durant six jours avec l’arche du Seigneur précédée de sept prêtres portant des trompes en corne de bélier, le fameux sophar. Comment comprendre ces divines prescriptions adressées à Josué comme ordre de bataille ? Si les processions en rangs serrés et l’emploi d’instruments de musique étaient courants dans l’Antiquité avant d’engager la bataille, dans le cas présent de la bataille de Jéricho, aucun autre plan militaire ne semble avoir été prévu… Néanmoins, Josué et son peuple se soumirent à la volonté divine et respectèrent à la lettre les prescriptions du Seigneur, plaçant cette bataille sous la bénédiction divine…

La Tour de Jéricho, édifice du Néolithique datée de 8300 av. J.-C. Domaine Public

L’effondrement des murs de Jéricho

Ainsi les hommes de guerre menés par Josué, les prêtres sonnant du cor et l’Arche d’Alliance firent le tour de la ville, une fois, durant six jours. Le septième jour – chiffre symbolique rappelant la création du monde dans la Genèse – Josué et ses compagnons renouvelèrent le rituel de manière identique, sept fois de suite, avant de demander au peuple de pousser une clameur et de faire sonner les trompes ou cors, ainsi que l’avait exigé le Seigneur. Le récit biblique nous apprend que "Lorsque le peuple entendit le son du cor, il poussa une grande clameur, et le rempart s’effondra sur place. Alors le peuple monta vers la ville, chacun droit devant soi, et ils s’emparèrent de la ville".

Les conséquences furent également sans appel : tout ce qui se trouvait dans la ville fut voué à l’anathème, c’est-à-dire maudit… Hommes, femmes, enfants et vieillards, et même les animaux, furent passés au fil de l’épée, seule la prostituée Rahab, et sa famille, qui avait aidé les espions d’Israël avant la prise de la ville, eut la vie sauve.