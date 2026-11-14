"J’ai eu maintes fois l’occasion d’observer combien les mots ont le pouvoir de faire vivre", assure Anne-France de Boissière, formatrice et coach professionnelle. Et une parole de reconnaissance sera d’autant plus puissante qu’elle remplit certains critères.

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"Une parole peut changer une vie !", assure avec conviction Anne-France de Boissière, formatrice et coach professionnelle. "On sous-estime la puissance de la parole. Elle n’est pas un simple véhicule d’informations. Elle agit. Elle peut apaiser ou durcir, ouvrir ou enfermer, relier ou isoler. Et, surtout, elle peut faire exister."

Convaincue de la puissance des mots, Anne-France de Boissière fait depuis de nombreuses années de l’accompagnement dans le monde de l’entreprise, scolaire et ecclésial et vient de publier Ces paroles qui font le bien (Artège). Elle confie à Aleteia la toute première fois où elle a pris conscience de l’impact d’une parole positive. Jeune stagiaire à Londres, elle s’était fait voler son sac à main dans une boîte de nuit la veille de son retour en France. Elle se rend piteusement à l’ambassade de France, et là, au lieu de lui rappeler son manque de vigilance, l’employé lui dit, en lui tendant ses papiers : "Vous allez avoir une vie formidable". "Cette phrase possède une force d’action incroyable ! Elle ne se contente pas de décrire le réel : elle le transforme", affirme Anne-France de Boissière, soulignant la dimension performative de la parole. "Depuis j’ai eu maintes fois l’occasion d’observer combien les mots ont le pouvoir de faire vivre, que ce soit en entreprise, à l’école ou en paroisse", assure-t-elle.

Une dynamique confirmée par les neurosciences, un domaine qui passionne la formatrice : "Un signe de reconnaissance peut apaiser, ouvrir l’attention, favoriser la coopération tandis qu’une parole de mépris, une critique humiliante ou l’indifférence peuvent déclencher une réponse de stress. La parole est donc performative aussi au niveau biologique", explique-t-elle. Mais pour qu’un signe de reconnaissance fasse réellement du bien, Anne-France de Boissière met en lumière cinq critères.

1 Argumenté

La première clé réside dans la description de l’action que l’on cherche à mettre en valeur. "Plus un signe de reconnaissance est argumenté, plus il est puissant", assure la formatrice. Il est bon que la parole porte sur une action, soit ancré dans un fait observable, qui parfois même peut être considéré comme "normal". Au lieu de penser ou de dire "c’est normal que tu te sois occupé des enfants", la conseillère préconise de dire : "Merci, ça m’a soulagée ; je me suis sentie soutenue." Le passage de "C’est normal" à "Merci" change tout : "On ne constate plus seulement un fonctionnement, on reconnaît une présence. On quitte l’évidence silencieuse pour entrer dans la gratitude, et la relation respire", souligne Anne-France de Boissière.

2 Sincère

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La reconnaissance n’est ni de la flatterie, ni de la politesse. Un signe de reconnaissance gagne énormément à être sincère. Il est bon d’éviter les formules toutes faites. "On doit sentir que c’est pensé", précise la formatrice. Exemple: "Merci. Quand tu as pris le temps de m’écouter jusqu’au bout, je me suis senti respecté."

3 Prononcé au bon moment

Le timing est important. Il est important de choisir le bon moment, et le bon cadre, et s’il doit être formulé en privé ou en public, selon le profil de son interlocuteur. Exemple : Après une réunion, à part : "Ta manière de recadrer calmement a permis de repartir sur du concret. Merci."

4 Dosé

Un signe de reconnaissance portera d’autant plus ses fruits s’il est bien dosé : il s’agit d’une parole simple, ajustée, sans exagération. Exemple: "Ta remarque a éclairé le sujet." Plutôt que: "Sans toi, on n’y arriverait jamais !" Il y a quelque chose de l’ordre de la vérité : "Quand nous donnons un signe de reconnaissance, nous rendons hommage à la vérité : nous ne flattons pas, nous reconnaissons", assure la formatrice.

5 Adapté à la personne

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