Rares sont les occasions où le Pape, comme le prêtre, peut revêtir un vêtement liturgique de couleur bleue. Toutefois, la chasuble portée par Léon XIV lors de sa visite en Argentine n’est pas passée inaperçue.

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Impossible de ne pas avoir remarqué la tenue du pape Léon XIV à Buenos Aires cette semaine ! Vêtu d'une chasuble bleu ciel lors de la célébration qui s’est tenue devant la basilique Notre-Dame de Luján, mercredi 11 novembre, le Saint Père arborait les couleurs mariales. Un écho à la dévotion mariale de la basilique.

Alors que les prêtres sont habituellement reconnaissables à leurs vêtements liturgiques blancs (ou dorés), verts, rouges, violets (ou roses), voire, pour certaines célébrations, noirs, le Pape a surpris plus d’un fidèle ce jour-là. Si les ornements liturgiques peuvent être de couleurs différentes, le bleu n’en fait traditionnellement pas partie. Un privilège est toutefois accordé à certaines régions du monde par les papes.

Le bleu de l’Argentine

À l’image de son drapeau national, qui rappelle les couleurs mariales, l’Argentine est une terre profondément attachée à la Vierge Marie. En revêtant la chasuble bleue ce jour là, le pape Léon XIV a souhaité rappeler cette symbolique mariale dans son homélie :

Que Dieu bénisse cette terre de Marie Immaculée, dont le manteau bleu ciel et blanc se reflète dans les couleurs de son drapeau. Que les peuples du Nord, avec leurs collines et leurs vallées ; du Sud, avec leurs glaciers imposants ; de l’Est, avec leurs fleuves et leurs jungles ; et de l’Ouest, avec leurs majestueuses chaînes de montagnes, rendent gloire au Seigneur pour tant de dons reçus. En son nom, que vous partiez tous annoncer l’Évangile avec joie et gratitude.

L’Espagne et sa dévotion à l'Immaculée Conception

Ce privilège puise ses racines dans l’histoire catholique de l’Espagne. En raison de la profonde dévotion des Espagnols à la Vierge Marie, Pie IX a accordé aux prêtres d’Espagne ainsi qu’à l’ensemble de ses territoires le privilège de porter des ornements liturgiques bleus lors de célébrations en l’honneur de l’Immaculée Conception.

Pope Leo XIV celebrates mass at the square in front of the Basilica of Our Lady of Lujan in Lujan, Buenos Aires province, Argentina on November 11, 2026. (Photo by TOMAS CUESTA / AFP) TOMAS CUESTA | AFP

Un "privilège espagnol" qui exclut donc le reste des pays du monde, hormis l’Argentine, qui dispose également de cette faveur. Dans les autres pays, le port d’ornements bleus nécessite une autorisation spéciale du Pape, accordée pour certaines occasions.