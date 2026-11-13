Pain rassis : trois recettes pour ne pas en jeter une miette

Des simples croûtons au pain perdu, voici trois recettes simples et gourmandes pour ne plus jeter à la poubelle le pain rassis.

Il reste un bout de baguette ou quelques morceaux de la veille dans la corbeille à pain ? Pourquoi ne pas les utiliser au lieu de les jeter ? Une manière de répondre à l'invitation de Léon XIV qui exhortait à prier, dans son intention du mois de mai dernier, "pour que chacun, des grands producteurs aux petits consommateurs, s’engage à éviter le gaspillage alimentaire". Le Pape dénonce une incohérence profonde de notre temps : "des millions de frères et sœurs continuent de souffrir de la faim, tandis que tant de biens sont gaspillés sur nos tables". Face à cette réalité, Léon XIV invite à une véritable conversion du cœur et des habitudes. Le pain rassis est loin d’être un ingrédient sans intérêt : un peu pimpé, il retrouve toute sa place dans nos assiettes ! Quelques ingrédients du placard, un four ou une poêle, et le voilà métamorphosé ! Croûtons croustillants pour accompagner une soupe, tartines façon pizza pour un dîner improvisé ou pain perdu pour un goûter réconfortant… Voici trois recettes très faciles.