Pain rassis : trois recettes pour ne pas en jeter une miette

Des simples croûtons au pain perdu, voici trois recettes simples et gourmandes pour ne plus jeter à la poubelle le pain rassis.
Il reste un bout de baguette ou quelques morceaux de la veille dans la corbeille à pain ? Pourquoi ne pas les utiliser au lieu de les jeter ? Une manière de répondre à l'invitation de Léon XIV qui exhortait à prier, dans son intention du mois de mai dernier, "pour que chacun, des grands producteurs aux petits consommateurs, s’engage à éviter le gaspillage alimentaire". Le Pape dénonce une incohérence profonde de notre temps : "des millions de frères et sœurs continuent de souffrir de la faim, tandis que tant de biens sont gaspillés sur nos tables". Face à cette réalité, Léon XIV invite à une véritable conversion du cœur et des habitudes. Le pain rassis est loin d’être un ingrédient sans intérêt : un peu pimpé, il retrouve toute sa place dans nos assiettes ! Quelques ingrédients du placard, un four ou une poêle, et le voilà métamorphosé ! Croûtons croustillants pour accompagner une soupe, tartines façon pizza pour un dîner improvisé ou pain perdu pour un goûter réconfortant… Voici trois recettes très faciles.
1Des croûtons maison
Parfaits pour agrémenter une soupe ou une salade composée, les croûtons maison sont très faciles à préparer. Et ils permettent d’utiliser jusqu’au dernier morceau de pain.
Préparation :
Préchauffer le four à 180 °C.
Couper le pain rassis en petits dés, de taille régulière.
Dans un saladier, mélanger les morceaux de pain avec l’huile d’olive, l’ail finement haché, les herbes et le sel.
Étaler les dés sur une plaque recouverte de papier cuisson, en veillant à ne pas les superposer.
Enfourner pendant 10 à 15 minutes, jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés et croustillants. On peut remplacer les herbes par du paprika doux, du cumin ou un peu de parmesan râpé.
2Des tartines façon pizza
Pas besoin de pâte à pizza pour se régaler ! Une belle tranche de pain rassis fait parfaitement l’affaire. Avec quelques ingrédients simples, ces tartines généreusement garnies constituent un dîner rapide et convivial.
Préparation :
Préchauffer le four à 180 °C.
Disposer les tranches de pain sur une plaque de cuisson. Si elles sont très dures, les humidifier légèrement avec quelques gouttes d’eau.
Étaler une cuillère de coulis de tomate sur chaque tranche.
Ajouter le jambon coupé en morceaux, les olives et, selon les envies, quelques champignons ou tomates cerises.
Recouvrir généreusement de fromage râpé et saupoudrer d’origan.
Enfourner pendant 10 à 12 minutes, jusqu’à ce que le fromage soit fondu et légèrement doré.
3Du pain perdu
C’est sans doute la recette la plus emblématique pour donner une seconde vie au pain rassis. Moelleux à cœur et légèrement doré à l’extérieur, le pain perdu se prépare en quelques minutes avec des ingrédients que l’on a presque toujours sous la main.
Préparation :
Dans une assiette creuse, battre les œufs avec le lait, le sucre et la vanille.
Tremper chaque tranche de pain dans le mélange, quelques secondes de chaque côté. Le pain doit être imbibé sans se désagréger.
Faire fondre le beurre dans une poêle à feu moyen.
Déposer les tranches et les faire dorer environ 2 à 3 minutes de chaque côté.
Servir tiède, saupoudré d’un peu de sucre glace.