Marguerite Naseau, « une réponse au côté un peu bling-bling de notre époque »

La cause de béatification de Marguerite Naseau, considérée comme la première Fille de la Charité, a avancé d’un cran avec la publication, le 1er octobre, de la demande d’ouverture de la cause. Pour le père Thomas Binot, curé de Clamart, "le caractère très humble de Marguerite Naseau offre une réponse au côté un peu bling-bling de notre époque".

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"La première Fille de la Charité", selon les mots de saint Vincent de Paul, est-elle en passe d’être élevée à la gloire des autels ? Une avancée qui devrait réjouir les fidèles du diocèse de Nanterre. Par un édit daté du 1er octobre 2026, Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre, a rendu publique la demande d’ouverture de la cause de béatification et de canonisation de Marguerite Naseau, une jeune bergère originaire de Suresnes qui inspira à saint Vincent de Paul et sainte Louise de Marillac la fondation des Filles de la Charité. "Tout le monde l’aimait, car il n’y avait rien que d’aimable en elle", disait saint Vincent de Paul.

La Congrégation de la Mission (appelée aussi les Lazaristes ou les Vincentiens) et la Compagnie des Filles de la Charité de Saint-Vincent de Paul, constituées conjointement Acteur de la cause, ont demandé officiellement l’ouverture de la cause le 6 février 2023. Les évêques de France ont rendu un avis favorable le 24 novembre 2025. Le Dicastère pour les Causes des Saints a accordé le nihil obstat le 12 mai 2026. Le 1er octobre, Mgr Matthieu Rougé a rendu la demande publique, invitant tous les fidèles "à communiquer toute information, favorable ou défavorable, permettant de mieux connaître la vie, les vertus et la réputation de sainteté de Marguerite Naseau".

L’étoffe d’une sainte

Le père Thomas Binot, actuel curé de Clamart, est profondément attaché à cette figure humble et dévouée que son diocèse veut mettre en lumière. C’est à Suresnes qu’il a fait sa connaissance alors qu’il était vicaire, à travers un vitrail de l’église du Cœur-Immaculé-de-Marie représentant Marguerite Naseau. "Je n’avais jamais entendu parler d’elle auparavant. En arrivant à Clichy (où il a été curé de la paroisse Saint-Vincent-de-Paul de 2014 à 2023, ndlr), j’ai fait des recherches, notamment en lisant les écrits de saint Vincent de Paul qui fait de nombreuses allusions à Marguerite Naseau. J’ai découvert une femme qui a passé sa vie au service des plus pauvres, avec cette conscience humble de sa propre valeur et de la valeur ajoutée qu’elle pouvait apporter à saint Vincent de Paul", confie le prêtre.

Marguerite Naseau rencontre l’Apôtre de la charité à Villepreux en 1630. À cette époque, Marguerite, qui a appris à lire par elle-même au gré des rencontres, se rend de village en village pour instruire les femmes pauvres et leur annoncer l’Évangile. Frappé par son dévouement, saint Vincent de Paul lui propose de venir prendre soin des malades à Paris. Elle rejoint alors la deuxième confrérie de la Charité créée par sainte Louise de Marillac.

«Elle a ouvert sa porte à une femme pestiférée ! Il y a aussi chez Marguerite quelque chose de l’ordre du martyre de la charité.»

En voyant Marguerite Naseau à l’œuvre avec ses compagnes, Vincent de Paul et Louise de Marillac prennent conscience des limites de l’engagement des femmes issues de la haute société auprès des plus pauvres. "Marguerite Naseau a senti qu’elles pouvaient leur être utile et leur a montré qu’elle était capable de porter l’Évangile auprès des plus pauvres", souligne le père Thomas Binot. Une attitude qui inspira Vincent de Paul à chercher au sein du peuple des âmes capables de comprendre les plus démunis et de se mettre à leur service. Les Filles de la Charité naîtront en novembre 1633, neuf mois après la mort de Marguerite.

Marguerite meurt à 39 ans, emportée par la peste contractée auprès d’une malade qu’elle avait accueillie chez elle. "Elle a ouvert sa porte à une femme pestiférée ! Il y a aussi chez Marguerite quelque chose de l’ordre du martyre de la charité", estime le père Binot. Le martyre de la charité est une voie ouverte par le pape François en vue d’une béatification fondée sur "l'offrande de la vie" par charité chrétienne.

Une figure pour notre époque

Il y a cinq ans, le père Thomas Binot a proposé de donner à un nouvel établissement scolaire de Clichy le nom de Sœur Marguerite, en l’honneur de Marguerite Naseau. L’école et le collège accueillent aujourd’hui 700 élèves. "Je suis convaincu qu’elle peut parler à nos contemporains", affirme le prêtre. "Le caractère très humble de Marguerite offre une réponse au côté un peu bling-bling de notre époque où on a le sentiment d’exister que si on se fait voir, que si on est sous la lumière. Elle, elle a fait exister les autres en les mettant sous la lumière".

Outre sa vie vertueuse, ce qui frappe également le prêtre est l’intuition de Marguerite selon laquelle une personne s’élève grâce à l’instruction. "Elle avait cette intuition de l’élévation de la personne humaine par l’éducation et la culture. Elle a elle-même fourni un travail personnel important pour apprendre à lire. C’est une belle figure à proposer car elle illustre l’enjeu de la conscience professionnelle, aller au plus loin de ses capacités par soi-même".

Dans son édit, Mgr Matthieu Rougé invite "tous ceux et celles qui posséderaient des documents, témoignages ou autres sources historiques se rapportant à la personne, à la vie et au service des pauvres de Marguerite Naseau, ou qui auraient reçu des grâces particulières par son intercession", à les communiquer. Au terme de cette phase de recueil des informations, l’évêque pourra décider d’entreprendre l’instruction diocésaine de la Cause et, le cas échéant, la constitution d’un Tribunal diocésain.