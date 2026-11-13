Livres : les meilleures ventes dans les librairies La Procure

Essais, romans, biographies… Retrouvez le classement des meilleures ventes de livres du 7 au 12 novembre dans les librairies La Procure. Un choix de lectures inspirantes parmi les ouvrages publiés ces derniers mois.

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1 MAGNIFICA HUMANITAS : LETTRE ENCYCLIQUE

Résumé : Léon XIV, Cerf, mai 2026. Première encyclique du pape Léon XIV, Magnifica humanitas – “Magnifique humanité” – marque l’entrée du nouveau pontificat dans le grand débat social contemporain. Consacrée à l’intelligence artificielle et à ses conséquences humaines, économiques et culturelles, elle offre une réflexion chrétienne sur la révolution technologique actuelle.

2 L'Inconnue Du Quai De Javel

Résumé : Philippe Jaenada, Flammarion, août 2026. 6 septembre 1949. Le corps sans vie d'une jeune femme est retrouvé en bord de Seine, quai de Javel. Le lendemain, son identité est révélée. Il s'agit de Louise Cansot, le modèle le plus réputé de Montparnasse. Quatre suspects se détachent, mais l'affaire est classée sans suite, faute de preuve. L'auteur rouvre ce cold case et en propose la résolution. Prix Goncourt 2026.

3 Album Souvenir De La Visite Du Pape Leon XIV En France

Résumé : Maginificat, Aleteia, Famille chrétienne, octobre 2026. Un album souvenir de la visite du Pape en France avec ses quatorze prises de parole officielles : neuf discours, quatre homélies, un salut. Complété par des témoignages de fidèles et le récit d'un journaliste.

4 Les aventures de Lucky Luke d'après Morris. Vol. 12. Saint Lucky Luke

Lucky comics

Résumé : Jul, Achdé, Lucky comics, novembre 2026. Alors qu'il pensait débarquer dans un coin tranquille du Kansas, Lucky Luke se retrouve aux prises avec le fanatisme religieux. Deux gourous sans scrupules font en effet croire aux habitants de deux villes que le cow-boy est doté de pouvoirs surnaturels.

5 Réussir à Vivre

Résumé : Adrien Candiard, Cerf, octobre 2026. Adrien Candiard questionne l’injonction contemporaine à réussir sa vie et à rechercher sans cesse l’accomplissement personnel. À partir du livre du prophète Aggée, il propose une sorte d'anti-méthode du bonheur inspirée de l’Évangile : plutôt que de chercher comment réussir sa vie, s’interroger sur ceux pour qui l’on vit.

6 LE RAPPEL DES OISEAUX

Résumé : Sébastien Lapaque, Actes Sud, octobre 2026. Dans le pays de Fougères, Noé grandit dans la ferme de ses grands-parents, avec une statue de saint François d'Assise dans la façade, loin d'une France en pleine mutation. Avec sa grand-mère, le garçon s’initie au langage secret de la nature et des bêtes. Devenu chercheur, Noé tente de réconcilier sa science de la lumière avec ses visions nocturnes du saint, qui devient son guide intérieur.

7 Le mystère Jésus : la nouvelle enquête historique

Résumé : Jean-Christian Petitfils, Tallandier, novembre 2026. En replaçant le Christ dans l’environnement politique, religieux, culturel de la Palestine de son temps et en s’appuyant sur l’histoire de l’Antiquité, les acquis de l’exégèse biblique et les dernières découvertes archéologiques, l'auteur s'interroge sur Jésus de Nazareth.

8 VOUS ÊTES LES SAINTS DE FRANCE

Résumé : Léon XIV, Librairie Téqui (Pierre), octobre 2026. Discours et homélies prononcés par le Pape lors de son voyage en France, à Paris, Lourdes et Metz, du 25 au 28 septembre 2026.

9 HOMO OCCIDENTALIS

Résumé : Jérôme Fouquet, Ruben Rabinovitch, Seuil, octobre 2026. Les auteurs examinent les profondes mutations qui transforment l’homme occidental : famille, sexualité, autorité, rapport au corps, à l’amour et à la collectivité. Croisant analyse politique et psychanalyse, ils interrogent l’essor de l’individualisme, de la solitude et des addictions, explorant les voies d’un renouveau du lien social.

10 Sermons Sous Les Décombres