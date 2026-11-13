Le Sénat néerlandais a approuvé, le 10 novembre 2026, une proposition de loi autorisant la conception d’embryons humains à des fins scientifiques. Une décision qui soulève de vives objections éthiques.

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Un embryon humain pourra-t-il être conçu sans jamais avoir vocation à naître ? Aux Pays-Bas, le Sénat a franchi un cap supplémentaire en la matière. Mardi 10 novembre, les sénateurs ont adopté, par 38 voix contre 35, une proposition de loi levant l’interdiction de créer des embryons spécifiquement pour la recherche scientifique. Le texte, défendu par Jan Paternotte, du parti social-libéral D66, et Hilde Wendel, du parti libéral-conservateur VVD, avait déjà été adopté par la Chambre basse en décembre 2025. Jusqu’à présent, les chercheurs néerlandais travaillaient sur des embryons dits "surnuméraires", issus de fécondations in vitro (FIV) et qui n’étaient plus destinés à un projet parental. La nouvelle législation ouvre désormais la possibilité d’en concevoir directement en laboratoire, dans le seul but de mener des expériences scientifiques.

Cette évolution aurait pour objectif de mieux comprendre les premières étapes du développement humain et d’ouvrir de nouvelles perspectives médicales, selon les auteurs de la proposition. Jan Paternotte et Hilde Wendel estiment notamment que ces recherches pourraient contribuer à améliorer les traitements contre l’infertilité, comme la fécondation in vitro, et à développer le dépistage précoce de certaines maladies héréditaires. Pour les partisans de la réforme, les embryons surnuméraires actuellement utilisés pour la recherche ne permettraient pas d’étudier suffisamment les tout premiers instants suivant la fécondation. La création d’embryons spécifiquement destinés à ces travaux leur offrirait, selon eux, la possibilité d’observer des étapes du développement humain encore difficiles à étudier.

"Une proposition moralement répréhensible"

La mesure est loin de faire l’unanimité. En effet, lors des débats, la sénatrice Ilse Bezaan, membre du Parti pour la liberté (PVV), a dénoncé "une proposition moralement répréhensible". "Il existe de bonnes alternatives, nous ne devrions pas ouvrir la voie à un effet d’entraînement", a averti l’élue néerlandaise, tout en soulignant que cette décision autoriserait la conception d’êtres humains au seul motif de les soumettre à des expérimentations, avant de mettre fin à leur développement. Une inquiétude partagée par les opposants au texte, qui redoutent que l’assouplissement de la législation ne conduise progressivement à élargir les possibilités d’intervention sur l’embryon humain.

La réforme prévoit néanmoins plusieurs garde-fous. Les embryons conçus pour la recherche ne pourront en aucun cas être implantés dans l’utérus d’une femme. Le clonage reproductif et la modification génétique de la lignée germinale, c’est-à-dire les interventions susceptibles d’être transmises aux générations suivantes, demeurent également interdits. Chaque projet devra par ailleurs être soumis au Comité central pour la recherche impliquant des sujets humains (CCMO). Celui-ci sera chargé d’évaluer si les travaux envisagés sont "justifiés et proportionnés", au regard de leurs objectifs scientifiques et des enjeux éthiques soulevés.

Les Pays-Bas, un laboratoire des évolutions bioéthiques en Europe ?

Cette décision s’inscrit dans une histoire plus large. Les Pays-Bas ont, en effet, souvent occupé une place pionnière dans l’adoption de législations bioéthiques controversées. En 2001, ils sont devenus le premier pays au monde à légaliser l’euthanasie. En 2023, le pays a également étendu les possibilités de suicide médicalement assisté aux enfants âgés de 1 à 12 ans atteints de maladies incurables et confrontés à des souffrances insupportables sans perspective d'amélioration. Plusieurs cas, dont un premier concernant un enfant de presque 2 ans en 2026, ont été signalés depuis l'adoption de la loi.

Les Pays-Bas ne sont cependant pas les premiers en Europe à autoriser la création d’embryons humains à des fins de recherche. Le Royaume-Uni le permet déjà, sous licence et dans un cadre strict.

Et en France ?

En France, la loi de bioéthique du 2 août 2021 autorise, sous certaines conditions, les recherches sur des embryons humains conçus dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation (AMP), mais qui ne font plus l’objet d’un projet parental. En revanche, la conception d’embryons spécifiquement destinés à la recherche demeure interdite, tout comme leur constitution par clonage à cette fin.