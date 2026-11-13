La volonté de Dieu implique-t-elle de renoncer à ses rêves ? La réponse de Léon XIV

Faut-il renoncer à ses rêves pour suivre la volonté de Dieu ? Comment affronter l'incertitude qui entoure parfois la vie des jeunes ? Jeudi 12 novembre, lors d'une veillée de prière avec 60.000 jeunes Péruviens, s'appuyant sur l'héritage de Benoît XVI, Léon XIV a rappelé que Dieu ne privait de rien, mais était avant tout le guide de leur accomplissement.

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"Qu’attendez-vous de la vie ?" C’est la question que Léon XIV a fait résonner lors d’une veillée de prière avec 60.000 jeunes Péruviens, au stade national de Lima, ce 12 novembre 2026 en fin de journée. Selon les autorités, 300.000 jeunes étaient par ailleurs massés à l’extérieur du stade. Face à la tentation de croire que "Dieu nous prive de quelque chose", il a incité à la "confiance", assurant que Dieu n’est pas un obstacle mais un guide vers leur accomplissement.

Dans son discours, le Pape a interpellé les jeunes en se faisant l’écho des paroles du Christ dans l’Évangile : "Que cherchez-vous ? […] Qu’attendez-vous de la vie ?". S’unissant aux interrogations de la génération montante, il a reconnu que pouvait surgir la "crainte" que suivre la volonté de Dieu implique de "renoncer à nos rêves". Il a dénoncé un soupçon "encore plus dangereux : croire que Dieu nous prive de quelque chose et que, pour profiter pleinement de la vie, nous devons également faire l’expérience du péché".

«Le Seigneur nous montre le chemin au fur et à mesure que nous le parcourons.»

"Ne vous laissez pas tromper !", a-t-il lancé. Au contraire a assuré le Pape, les jeunes doivent "graver" en eux ces paroles de Benoît XVI : "Le mal empoisonne toujours". Dieu en revanche "a déposé en nous le désir d’aimer et d’être heureux, et il veut le mener à son accomplissement", a-t-il promis. Et de poursuivre en citant à nouveau le pape allemand : Dieu "n’enlève rien et il donne tout".

"N’ayez pas peur de Lui demander ce qu’Il attend de vous"

Durant cette veillée, le chef de l’Église catholique a incité les jeunes participants à songer à leur "vocation", que ce soit le mariage ou la vie consacrée. "N’ayez pas peur de demander [à Dieu] ce qu’Il attend de vous", a-t-il conseillé, en plaidant pour la "confiance" en Dieu qui "connaît nos désirs les plus profonds, mieux encore que nous-mêmes".

À ceux qui pensent "qu’ils ont commis trop d’erreurs ou qu’il est déjà trop tard pour repartir à zéro", il n'est nécessaire "d’avoir tout planifié pour [son] avenir" pour répondre à l’appel. "Faites le pas que vous pouvez faire aujourd’hui" a exhorté le Pape, qui s'est dit convaincu que "le Seigneur nous montre le chemin au fur et à mesure que nous le parcourons".

«Osez vous lancer dans des projets généreux. […] Ne vous contentez pas de vivre en suivant ce que les autres attendent de vous.»

Au fil de son discours, il a enjoint les jeunes à se "passionner" pour "tout ce qui en vaut la peine, pour ce qui est vrai, bon et beau". Plus intimement, il leur a conseillé d’écouter les "rêves pour lesquels [ils seraient] prêts à [se] battre" et "ces inquiétudes qui [les] empêchent parfois de dormir", ou encore les situations qu’ils aimeraient "changer". "Osez vous lancer dans des projets généreux. […] Ne vous contentez pas de vivre en suivant ce que les autres attendent de vous", a encore exhorté le Pape aux jeunes.

Quand Dieu "semble garder le silence"

Léon XIV a eu aussi une pensée pour les jeunes en proie à la solitude, à la souffrance, au deuil, à "l’incertitude de l’avenir". "Nous nous demandons parfois pourquoi Dieu permet certaines choses ou pourquoi Il semble garder le silence lorsque nous avons le plus besoin de Lui", a-t-il glissé. Pour répondre, Léon XIV a rappelé l’attitude de Jésus qui, "au milieu de cette souffrance, a continué d’aimer" jusqu’à mourir sur la croix. "Il connaît nos larmes et les questions auxquelles nous ne savons pas encore répondre", a-t-il poursuivi en engageant à lui parler avec "sincérité". "