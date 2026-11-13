La 30e Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées (SEEPH) s’ouvre ce 16 novembre 2026. Pour Charlotte de Vilmorin, femme d’affaires et tétraplégique de naissance, l’emploi c’est bien, mais le travail, c’est mieux.

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On y est presque. Fin novembre. Non, je ne parle pas du Black Friday, mais de la SEEPH, la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées, qui fête cette année sa trentième édition du 16 au 22 novembre. C’est le moment de l’année où le handicap obtient enfin un peu de visibilité dans les médias et dans les entreprises, avec ses forums de recrutement et ses publications LinkedIn pseudo-inspirantes. Puis le rideau retombe, et l’on attend l’année suivante.

12 millions de personnes

Une semaine de lumière vaut toujours mieux que cinquante-deux semaines d’ombre. Certes. Mais cette parenthèse en dit long sur la place qu’on accorde au sujet le reste du temps. Prenons le premier débat de la campagne présidentielle, qui a réuni sept candidats devant le Medef fin août. On y a parlé de dette et de retraites, ce qui n’a rien de surprenant devant un parterre de chefs d’entreprise. C’était pourtant l’occasion d’un pas de côté : on aurait pu dire que concevoir des produits et des services accessibles relève de la même responsabilité que les rendre écologiquement soutenables, et que c’est aussi une affaire d’économie. Je n’en demande peut-être pas tant à nos dirigeants. Mais il suffit d’écouter les prises de parole des candidats depuis la rentrée, jusqu’à la moindre capsule vidéo, pour constater que le handicap n’y existe pratiquement pas. Il concerne pourtant 12 millions de personnes dans notre pays.

De l’emploi ou du travail ?

Je voudrais pourtant proposer ce pas de côté. Et si nous cessions de parler "d’emploi" pour parler de "travail" ? Le mot "emploi" porte en lui une forme de verticalité : quelqu’un emploie, quelqu’un est employé, un poste se donne ou se refuse. Le travail est une réalité bien plus vaste. C’est ce que l’on produit, et qui possède une valeur économique mais aussi humaine, peut-être même spirituelle. C’est tout ce tissu de relations que l’on noue avec ses collègues, depuis le dossier qu’on se transmet jusqu’à la conversation devant la machine à café. Jean Paul II consacrait d’ailleurs un paragraphe entier de Laborem exercens à "la personne handicapée et le travail". Il y estimait qu’il serait "profondément indigne de l’homme et ce serait une négation de l’humanité commune" (n. 22) de réserver la vie sociale, et donc le travail, à ceux qui disposent de toutes leurs capacités. Prophétique.

« Les personnes handicapées ne sont pas seulement des candidats qu’une entreprise accepte (ou non…) de recruter. Elles sont aussi artistes ou entrepreneurs.»

Parler de travail permet aussi d’élargir le regard au-delà du salariat. Les personnes handicapées ne sont pas seulement des candidats qu’une entreprise accepte (ou non…) de recruter. Elles sont aussi artistes ou entrepreneurs, et j’en sais quelque chose pour avoir moi-même fondé des entreprises dans un écosystème qui ne m’attendait pas. Ceux-là, la SEEPH les oublie presque toujours.

Ce que transmettent les personnes handicapées

Reste le DuoDay, temps fort de la semaine, prévu le jeudi 19 novembre. Le principe est simple : une personne handicapée forme un binôme avec un professionnel volontaire, le temps d’une journée de stage découverte non rémunérée. Près de 35.500 duos ont été créés l’an dernier, et des personnalités se sont prêtées au jeu devant les caméras. Je ne doute ni de la sincérité des participants ni des recrutements qui en naissent parfois. Mais il y a dans ce dispositif quelque chose de profondément paternaliste : celui qui sait y fait découvrir son monde à celui qui est censé ne pas savoir, comme si les personnes handicapées n’avaient rien à transmettre en retour. Imaginons plutôt un DuoDay inversé. Une personne handicapée y ferait découvrir à un collègue valide son métier, sa façon de s’organiser et les mille astuces qu’elle déploie chaque jour pour habiter un monde qui n’a pas été pensé pour elle. Je parie que le stagiaire d’un jour en apprendrait plus sur l’ingéniosité que dans bien des séminaires de management.