Papa d’Edgar, 5 ans, et de Rita, née il y a quelques semaines, le chanteur Vianney s’est confié sur le choix des prénoms de ses enfants, entre coup de cœur et jolie surprise.

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Il y a les prénoms qui séduisent immédiatement et ceux qui finissent par conquérir le cœur des parents. Pour Vianney et son épouse, la violoncelliste Catherine Robert, les prénoms de leurs enfants ont chacun leur petite histoire. Dans une vidéo publiée ce 11 novembre sur Instagram par les comptes Instagram Appellemoirino et Zeniomag, le chanteur s'est confié avec tendresse sur ces choix au micro de l'émission Le Grand Studio Bel RTL.

Pour leur premier enfant ensemble, Edgar, aujourd’hui âgé de 5 ans, le choix s’est imposé presque naturellement. Catherine Robert, déjà maman d’une petite fille née d’une précédente union, et Vianney se sont rapidement accordés, sans même connaître le sexe du bébé à venir. "C’était notre évidence", confie le chanteur.

"Cette sainte Rita a une connotation qui est très forte, qui résonnait bien avec notre histoire et particulièrement celle de ma femme."

Pour leur petite dernière, Rita, née il y a quelques semaines, l’histoire a été un peu différente. Contrairement à Edgar, le prénom n’a pas immédiatement séduit le chanteur. "Je le trouvais horrible", reconnaît-il avec amusement. Néanmoins, un dîner avec son producteur va lui faire changer d’avis. En prononçant à nouveau ce prénom au cours de la conversation, Vianney se laisse finalement conquérir par sa sonorité. "On adore ce prénom", confie-t-il aujourd’hui.

Derrière cette jolie sonorité se cache aussi une signification toute particulière. Le prénom Rita fait écho à sainte Rita, une figure à laquelle Catherine Robert est particulièrement attachée. "Cette sainte Rita a une connotation qui est très forte, qui résonnait bien avec notre histoire et particulièrement celle de ma femme", explique le chanteur. Un choix qui revêt ainsi une dimension personnelle pour le couple. "Autant Edgar, c’était fun et évident, autant Rita, c’était moins évident musicalement mais, en termes de sens, c’était très fort." résume finalement le chanteur.

Un prénom chargé de sens