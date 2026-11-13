Chiclayo accueille triomphalement Léon XIV sur son ancienne terre

C’est un retour aux sources chargé d’émotion pour Léon XIV. Ce vendredi 13 novembre, le Pape a retrouvé Chiclayo, dans le nord du Pérou, où il fut évêque pendant huit ans. Entre danses traditionnelles, retrouvailles chaleureuses et bains de foule, les habitants ont réservé un accueil triomphal à celui qu’ils considèrent toujours comme l’un des leurs.

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Si le Pérou accueille depuis mercredi l’un des siens en la personne de Léon XIV, fils adoptif du pays, la ville de Chiclayo a accueilli en fanfare son ancien résident, ce 13 novembre 2026. À sa sortie d’avion aux alentours de 9h, une foule d’un million de personnes l’attendait le long des routes dans l’euphorie générale, comme si toute la cité s’était donné rendez-vous pour fêter ses retrouvailles avec son ancien évêque.

Les habitants de Chiclayo, ville du nord du pays sur la côte pacifique, avaient réservé au Pape une cérémonie de bienvenue colorée à l’aéroport Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo : en débarquant, celui-ci a assisté à des danses folkloriques de jeunes en tenues traditionnelles, agitant des foulards blancs et interprétant une chorégraphie croisant à gestes cadencés des drapeaux du Pérou et du Vatican.

SIMONE RISOLUTI | VATICAN MEDIA | AFP

Celui qui fut évêque de Chiclayo de 2015 à 2023 a retrouvé aussi sur le tarmac d’anciens collaborateurs, qu’il a embrassés avec effusion. "Aujourd’hui, notre père, notre frère et notre ami revient à la maison, sur sa terre !", a confié à I.Media sœur Karina, une religieuse du diocèse. Et d’exprimer sa joie "que le reste du monde comprenne que son cœur s’est forgé de ce qu’il a reçu ici, de ce qu’il a respiré ici !"

SIMONE RISOLUTI | VATICAN MEDIA | AFP

Sur les routes, l’ambiance était exaltée : comme à Lima deux jours plus tôt, les artères où passait le SUV du pape péruvien étaient remplies de compatriotes venus l’apercevoir, tendant la main vers le véhicule où le Pape saluait derrière la vitre. Les autorités locales ont rapporté la présence d’un million de personnes – plus que la population de Chiclayo, estimée à 800.000. Bordée de cordons policiers, la haie d’honneur où se mêlaient les ballons de baudruche, les pancartes et les acclamations exubérantes, s’est poursuivie dans toutes les agglomérations, pendant les 14 kilomètres que le Pape devait parcourir pour rejoindre l’esplanade des Pampas de Pimentel, où a célébré la messe.

«Annoncer l’Évangile est un devoir urgent et incontournable.»

"Quelle joie de revenir à Chiclayo", s’est-il exclamé au début de son homélie. Il s’agissait de sa première prise de parole publique depuis son retour dans le diocèse où il a été évêque durant neuf ans, de 2014 à 2023. "C’est une bénédiction pour moi d’être à nouveau parmi vous", a-t-il poursuivi sans cacher son émotion et en assurant qu’il gardait les habitants du diocèse de Chiclayo dans ses prières.