Voici ce que la nature a appris à Kate Middleton sur l’espérance

"Je trouve de l'espoir dans les leçons que nous enseigne la nature." Après avoir traversé l'épreuve du cancer, Kate Middleton revient sur le rôle essentiel qu'a joué la nature dans sa convalescence. Dans un entretien accordé le 11 novembre au magazine britannique "Country Life", la princesse de Galles livre un témoignage touchant sur la guérison, le lâcher-prise et l'espérance.

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Près de deux ans après avoir annoncé la rémission de son cancer, Kate Middleton poursuit son chemin vers la guérison. Si la princesse de Galles s'est confiée à plusieurs reprises sur les difficultés traversées durant cette épreuve, elle a aussi évoqué ce qui l'avait aidée à les surmonter. Parmi ses sources de réconfort, la nature tient une place toute particulière. Dans un entretien publié le 11 novembre par le magazine britannique Country Life, l'épouse du prince William revient sur ce lien profond avec le monde naturel, qui s'est révélé être un véritable refuge et source d’espérance tout au long de sa maladie.

"J'ai toujours ressenti un sentiment de liberté dans la nature. (...) La nature encourage aussi la curiosité, l'imagination et la créativité. C'est essentiel à notre bien-être", confie-t-elle. Depuis son enfance passée au contact de la campagne jusqu'à sa convalescence, Kate Middleton a toujours entretenu un lien étroit avec la nature. Une relation qui lui a permis de porter un regard différent sur les épreuves de l'existence. "Je pense que, par-dessus tout, la nature nous enseigne la perspective. Elle reflète tellement de choses de l'expérience humaine. Elle nous encourage à lâcher prise, surtout sur les choses que nous ne pouvons pas contrôler, à ralentir, à être présents et à nous souvenir que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes." Un enseignement particulièrement précieux dans les moments difficiles : "Elle nous rappelle que nous faisons partie de quelque chose de plus grand que nos soucis et nos défis immédiats."

Une leçon d'espérance au cœur de l'épreuve

Interrogée sur le rôle joué par la nature dans sa guérison, Kate Middleton explique y avoir retrouvé un lien avec son corps et son esprit. "(La nature) ne nous demande rien. Elle ne nous juge pas. Elle nous laisse simplement être. Elle a été mon refuge, un lieu où j'aspirais instinctivement à me rendre." Dans cet environnement où aucune performance n'est attendue, elle a trouvé un espace de liberté et de réconfort. Alors qu’à l'hôpital, les médecins l'avaient prévenue que son rétablissement ne suivrait pas une progression régulière, alternant jours meilleurs et périodes plus difficiles, elle établit un parallèle entre les cycles naturels et le chemin de la guérison. "C'est la même chose dans la nature, assure-t-elle. Cela nous montre que les périodes de repos, de réflexion et de ressourcement sont tout aussi importantes que les moments de croissance." Une expérience qui lui a appris à accueillir le temps long et à renoncer à vouloir tout contrôler.