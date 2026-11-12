Que fait ce raton laveur à la porte de la cathédrale ?

Le musée de l’archidiocèse de Vienne (Autriche) consacre une exposition aux relations souvent contradictoires de l’homme et l’animal. En déplaçant notre regard, analyse l’historien de l’art Pierre Téqui, l’artiste nous demande quelle place nous laissons aux autres créatures de Dieu.

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À Vienne, à quelques pas de la cathédrale Saint-Étienne, une image surprend le passant : sur la façade du Dom Museum, le musée de l’archidiocèse, un raton laveur enturbanné nous regarde. Que fait cette étrange créature, sortie d’un portrait ancien, à l’entrée d’un musée d’art religieux ? À première vue, le rapport échappe au visiteur. Il faut franchir la porte pour le comprendre.

Un grand mal de tête

La présence de l’art contemporain dans ce musée n’a pourtant rien d’une fantaisie récente. Elle doit beaucoup à un prêtre, Mgr Otto Mauer (1907-1973). Prédicateur, critique et collectionneur, il défendit l’avant-garde autrichienne après la Seconde Guerre mondiale. En 1954, il ouvrit la Galerie St. Stephan, du nom de la cathédrale. Elle devint bientôt un lieu de rencontre de jeunes artistes comme Arnulf Rainer, Josef Mikl, Wolfgang Hollegha ou Markus Prachensky. On y discutait de peinture, de poésie et de la place de l’artiste dans la société. Pour lui, l’Église n’avait pas à se tenir à distance des formes nouvelles sous prétexte qu’elles ne représentaient ni le Christ ni les saints. Sa collection, riche aujourd’hui de plus de 3.000 œuvres, entra au musée en 1980 ; un prix annuel poursuit son engagement auprès des artistes vivants. Le Dom Museum conserve ainsi les trésors de la cathédrale tout en accueillant la création actuelle.

Revenons à notre raton laveur. Dans les salles, nous retrouvons l’œuvre de Philipp Timischl, Hard Painting (« Big Headache »), réalisée en 2025. L’image est produite par intelligence artificielle, puis imprimée sur toile et associée à des éléments de plâtre et de peinture industrielle. Le cadre et l’apparence du portrait empruntent aux conventions de la peinture ; le modèle, lui, est un animal affublé d’attributs humains et d’un "grand mal de tête". L’œuvre amuse, mais elle brouille aussi les frontières : est-ce encore un portrait ? Une peinture ? Pourquoi reconnaissons-nous si facilement nos propres états d’âme dans une bête imaginaire fabriquée par une machine ? On comprend alors pourquoi elle a toute sa place ici.

Une relation contradictoire

L’exposition s’intitule Tierisch menschlich, expression qu’on pourrait traduire par "animalement humain". Conçue par Johanna Schwanberg, directrice du musée, avec Vanessa Joan Müller, elle réunit des œuvres médiévales, modernes et contemporaines, ainsi que des créations spécialement réalisées pour l’occasion. Il ne s’agit pas de composer un joli bestiaire, mais d’interroger notre relation à l’animal et l’idée que nous nous faisons de nous-mêmes. Dans le livret qui accompagne leur exposition, les commissaires et leurs collaborateurs soulignent combien notre relation aux animaux est contradictoire. Nous caressons nos chiens, mangeons d’autres animaux, enfermons certaines espèces pour les admirer et détruisons parfois celles qui nous dérangent. Comment expliquer que notre affection et notre violence puissent si bien cohabiter ? Cette interrogation constitue l’un des fils conducteurs du parcours imaginé par les commissaires.

Deborah SenglOhne Maßstab [Sans échelle], 2008.Installation, animaux naturalisés et techniques mixtes.The Hilger Collection. Pierre Téqui

Les œuvres ne délivrent pas de réponse toute faite. Les notices rédigées pour l’exposition invitent à examiner chacune de ces contradictions. Dans un portrait peint par Otto Friedrich en 1908, l’actrice Elsa Galafrés pose avec son petit chien : compagnon aimé ou accessoire de distinction ? Chez Chaïm Soutine, un faisan blessé ou mort, étendu sur une étoffe, devient le sujet d’une peinture d’une intensité presque funèbre. Thierry Boutonnier pousse l’absurdité jusqu’à expliquer à une vache les objectifs de la production laitière. Mais à qui profite cette rationalité économique ? Et Deborah Sengl inverse les rôles dans un laboratoire miniature. Deux souris naturalisées s’y tiennent debout, comme des chercheurs au travail. Mais leurs objets d’étude ne sont pas des rongeurs : ce sont des éléments figurant des fragments de corps humain, des bouts de doigts et des mamelons. La scène est minutieuse, absurde et dérangeante. On sourit de les voir jouer aux savants. Puis le sourire se fige. Dans cette expérience imaginaire, c’est nous qui sommes réduits à des prélèvements, à une chair disponible pour la recherche. Comme le souligne le commentaire consacré à cette œuvre dans le livret, Deborah Sengl renverse la situation habituelle de l’expérimentation animale et nous confronte à notre propre vulnérabilité. L’artiste n’a pas besoin de nous montrer la souffrance d’une souris de laboratoire, mais nous demande ce que nous éprouverions si nous occupions sa place. Les auteurs du livret posent alors une question sans détour : "Qui a le droit d’exploiter qui ?"

Les animaux dans l’iconographie chrétienne

Dans un musée diocésain, ce questionnement prend un relief particulier. Les auteurs du livret attirent également notre attention sur la place des animaux dans l’iconographie chrétienne. Une Annonciation peinte vers 1490 nous rappelle combien la tradition chrétienne a eu recours à l’animal pour donner figure à l’invisible : la colombe y signifie l’Esprit Saint. Ailleurs, la lithographie d’Oskar Laske représentant la prédication de saint Antoine de Padoue aux poissons (1919) met le franciscain face à une assemblée qui l’écoute. Comme le rappelle la notice consacrée à l’œuvre, l’artiste représente ici une communication entre les espèces qui dépasse les frontières habituelles du monde humain. L’image prête à sourire ; elle invite surtout à considérer les créatures autrement que comme un décor. Quant à saint François d’Assise, dont nous connaissons la prédication aux oiseaux, il n’a pas attendu nos débats écologiques pour appeler les animaux ses frères.

Cette lecture des œuvres nous ramène aussi à la Genèse : que signifie pour l’homme "dominer" le vivant, s’il reçoit également la mission de cultiver et de garder le jardin ? La domination est-elle un droit d’usage illimité ou une responsabilité envers une création qui ne nous appartient pas ? L’exposition ne confond pas l’homme et l’animal ni ne transforme le musée chrétien en tribunal. Elle place nos habitudes sous le regard des œuvres et nous oblige à reconnaître ce que nous préférons ne pas voir.

Leopold BirstingerOtto Mauer [Portrait d’Otto Mauer], 1947.Aquarelle et gouache sur papier.Dom Museum Wien, collection Otto Mauer. Pierre Téqui

Otto Mauer écrivait que la liberté offerte par l’art est infiniment précieuse, parce qu’elle révèle l’œuvre de Dieu créateur. Devant ce raton laveur incongru, on comprend ce qu’il pouvait vouloir dire. L’art n’est pas tenu d’illustrer des vérités religieuses que nous connaissons déjà. Il peut aussi déplacer notre regard, et nous demander quelle place nous laissons aux autres créatures dans le monde que nous partageons avec elles.