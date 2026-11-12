Quand travailler ne protège plus de la pauvreté

Longtemps considéré comme le meilleur rempart contre la pauvreté, le travail ne garantit plus aujourd'hui de pouvoir vivre dignement. Dans son rapport 2026 sur l'état de la pauvreté en France paru ce 12 novembre, le Secours Catholique documente cette dégradation. Une situation qu'éclaire le parcours de Mélanie, mère de famille célibataire habitante de Beaufort, dans le Jura.

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69,3%. C’est le taux d’emploi atteint en France par les 15-64 ans en 2025. Son niveau le plus élevé depuis 1975. Une progression qui ne s’accompagne pourtant pas d’une diminution de la pauvreté. Bien au contraire. En 2024, en France métropolitaine, le taux de pauvreté atteint son niveau record depuis sa création en 1996 : 15,4%. Près de 10 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Des chiffres en apparence contradictoires dont le rapport 2026 sur la pauvreté du Secours Catholique-Caritas France, publiés ce 12 novembre, donne à comprendre les causes et les enjeux.

C'est l'un des enseignements les plus frappants du rapport : la stabilité du contrat ne garantit plus un niveau de vie suffisant. "La forte inflation de 2022 et 2023 a considérablement augmenté le prix des biens de première nécessité, notamment de l’énergie et de l’alimentation", peut-on lire dans le document. En 2025, le salaire médian des personnes accueillies par le Secours catholique et employées en CDI à temps plein avoisine 1.500 euros nets mensuels. Mais le niveau de vie médian des ménages dont la personne de référence est en CDI tombe à 1.111 euros, sous le seuil de pauvreté fixé à 1.350 euros. Surtout, 36,7% de ces ménages expriment une demande d'aide alimentaire auprès de l'association. Pour Didier Duriez, président du Secours Catholique, "tout ça n’arrive pas par hasard". La progression de la pauvreté parmi les personnes en emploi ne relève pas d'une simple évolution économique. Elle est aussi le produit de choix politiques. "Beaucoup de réformes ont été menées sur le marché du travail, avec les lois sur le plein-emploi, pour augmenter la flexibilité", estime-t-il. À ses yeux, ces politiques ont progressivement privilégié le retour rapide à l'emploi plutôt que la qualité des postes proposés et l'accompagnement des personnes les plus fragiles. À cela s'ajoute le poids des charges familiales. Parmi les ménages dont la personne de référence est en CDI accueillis par l'association, les familles avec enfants sont majoritaires. Les mères isolées représentent, quant à elles, 32,1% de ces ménages.

Retrouver une véritable sécurité économique : une difficulté croissante

Le temps partiel constitue un autre facteur de précarisation. "En 2025, le travail à temps partiel concerne 17,7% des personnes en emploi dans la population générale, mais atteint 27,6% des adultes en emploi accueillis par le Secours Catholique." Il touche particulièrement les femmes et les mères isolées, qui doivent tenter de concilier leurs contraintes familiales avec la nécessité de disposer de revenus. Dans certains secteurs, comme l'aide à domicile, le commerce, la restauration ou le nettoyage, les horaires morcelés et les contrats courts rendent difficile l'obtention d'une rémunération suffisante. Pour Didier Duriez, cette évolution traduit un changement profond du rapport au travail. "On a oublié que les personnes en situation de précarité ont besoin d'accompagnement. Pas seulement d'une incitation à reprendre une activité."

"La précarité n’est plus seulement une situation temporaire ou une étape dans un parcours professionnel, mais peut devenir une condition durable, caractérisée par l’instabilité de l’emploi, des revenus et des droits sociaux."

À Beaufort, dans le Jura, le parcours de Mélanie illustre cette difficulté à retrouver une véritable sécurité économique. Mère de deux enfants âgés de six et treize ans, ancienne aide-soignante pendant plus de dix ans, elle connaît un burn-out, une séparation difficile et plusieurs années de précarité. Au RSA, elle disposait alors d'environ 1.100 euros mensuels, aides comprises. "Je ne faisais pas de sorties payantes. Je privilégiais les activités gratuites. Je mangeais un repas par jour pour que mes enfants ne manquent de rien", raconte-t-elle.

Mélanie participe à la création de "La Salamandre", épicerie solidaire fondée sur la mixité sociale, où les bénéficiaires peuvent faire leurs courses à des tarifs adaptés à leurs ressources. La Salamandre

Orientée vers le Secours catholique par une assistante sociale, elle bénéficie d’abord des paniers alimentaires avant de devenir bénévole. Elle participe à la création d’une épicerie solidaire fondée sur la mixité sociale, où les bénéficiaires peuvent faire leurs courses à des tarifs adaptés à leurs ressources. Aujourd'hui, Mélanie reprend le chemin de la formation : elle souhaite revenir vers le métier d'aide-soignante, cette fois auprès de personnes en situation de handicap. Depuis septembre 2026, elle suit un dispositif de formation destiné à valider son projet professionnel et à l'orienter vers une qualification. "Je suis rémunérée par la région. Je devrais pouvoir disposer d'environ 1.100 euros par mois avec cette formation." Mais cette reprise d'activité ne suffit pas à rétablir son équilibre financier. "Je suis obligée d’avoir recours à une aide alimentaire. Sinon, ce ne serait pas possible avec mes deux enfants. Je ne pourrais plus me nourrir." Un parcours qui illustre que la reprise d’activité, même lorsqu’elle s’inscrit dans un projet professionnel construit, ne signifie pas automatiquement la fin des difficultés matérielles. Un point que le rapport souligne bien : "La précarité n’est plus seulement une situation temporaire ou une étape dans un parcours professionnel, mais peut devenir une condition durable, caractérisée par l’instabilité de l’emploi, des revenus et des droits sociaux."

Réhabiliter l'accompagnement des personnes

Pour Didier Duriez, cette fragilité économique se double d'un phénomène plus insidieux : la stigmatisation des personnes pauvres et le recul du sentiment de solidarité. "Depuis une vingtaine d'années, les pauvres sont devenus des assistés dans le discours public", observe-t-il. Une évolution qui nourrit, selon lui, le soupçon selon lequel les allocations décourageraient les personnes de travailler. "Ce n'est pas ce qu'on observe sur le terrain."

"Il faut repenser l'accompagnement, garantir l'accès aux droits et prendre en compte les situations individuelles."