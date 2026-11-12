Pourquoi le Vatican peine-t-il tant à se faire entendre en Chine ?

Il y a un siècle, le 28 octobre 1926, Pie XI sacrait les premiers évêques chinois. C’était l’espoir d’une diffusion massive du christianisme en Chine, pays alors très prometteur. Depuis la grande rupture de 1949, raconte le géopolitologue Jean-Baptiste Noé, l’Église tente toujours de desserrer l’étau de l’État communiste.

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L’événement a marqué son temps. Le 28 octobre 1926, Pie XI sacrait évêques six prêtres chinois dans la basilique Saint-Pierre. Des prêtres spécialement venus à Rome pour leur ordination afin de marquer leurs liens et leur fidélité au siège pétrinien. Ces sacres marquaient alors une véritable volonté missionnaire et l’espoir d’un christianisme d’expansion en Chine.

Un clergé local

Dès Léon XIII, l’Église eut la volonté de former un clergé local, autochtone, pour favoriser la vivacité des Églises particulières et ne pas donner l’impression que la christianisation était le bras armé de la colonisation. En novembre 1919, Benoît XV publia un premier texte d’envergure avec la lettre apostolique Maximum illud. Le prêtre autochtone y est présenté comme "merveilleusement adapté à instiller la foi" dans le cœur de ses compatriotes. Pour le Pape "on ne doit pas former un clergé indigène de classe inférieure" : la formation du clergé autochrome doit être solide et identique à celle du clergé européen. L’objectif est notamment que ce clergé puisse donner des évêques locaux afin de ne plus être dépendant des évêques européens. Benoît XV souhaite s’affranchir de la collusion entre évangélisation et colonisation. Le missionnaire "n'est pas un envoyé de sa patrie, mais du Christ", écrit-il, même si dans les faits, les pays européens soutiennent la mission comme relais de leur influence dans les pays.

Cette politique de Benoît XV trouve sa concrétisation en Chine avec son successeur Pie XI. En 1922, le nouveau Pape nomme Celso Costantini (1876-1958) premier délégué apostolique en Chine. Celui-ci arrive à Hong Kong en novembre. Deux ans plus tard, de mai à juin 1924, se tient à Shanghai, alors ville des concessions européennes, notamment française, le premier concile plénier de Chine, présidé par Mgr Costantini. Pour la première fois, des membres du clergé autochtone y siègent. Le concile recommande de confier la direction des communautés à des prêtres et à des évêques chinois, ce qui oblige à des ordinations. En décembre 1924, quarante et une circonscriptions ecclésiastiques sont élevées au rang de vicariats apostoliques.

Les premiers évêques

Dans l’Empire du Milieu, l’Église se structure et s’organise. En juin 1926, Pie XI annonce sa volonté d’ordonner évêque six prêtres chinois. Il choisit la date du 28 octobre parce qu'elle est l'anniversaire de sa propre ordination épiscopale. Les six impétrants quittent Shanghai le 10 septembre, à bord du paquebot américain President Adams. Le navire n’a pas été choisi par hasard : le Saint-Siège n’a pas voulu d’un bâtiment français ou italien pour ne pas donner l’impression d’être inféodé à l’un ou l’autre de ces pays (la France parce que puissance coloniale en Chine, l’Italie parce que nous sommes avant les accords du Latran et que les relations entre le Vatican et l’État italien sont rompues). Après plusieurs semaines de traversée, le navire accoste à Naples d’où les prêtres prennent le chemin de Rome. Un très long périple, mais Pie XI a choisi d’ordonner lui-même ces évêques pour bien montrer le lien qui les unit à Pierre et au siège pétrinien.

Le développement catholique chinois se poursuit. En 1946, Pie XII crée cardinal Thomas Tien Ken-sin, qui devient ainsi le premier cardinal chinois de l’histoire. L’Église en Chine compte alors plus de 3 000 missionnaires étrangers, plus de 2 500 prêtres chinois, 25 évêques chinois et 114 étrangers. Le nombre de catholiques est estimé à près de quatre millions. Tout semble aller pour le mieux, jusqu’à la grande rupture de 1949 et la persécution qui a suivi.

1949 : la fin du rêve chinois

Dès 1951, le nouveau gouvernement chinois crée le Bureau des affaires religieuses, toujours en vigueur, qui prend le contrôle de toutes les religions, et donc l’Église catholique. Les relations diplomatiques avec le Saint-Siège sont alors rompues, et le sont toujours aujourd'hui. Débute alors un temps de persécution. Les missionnaires étrangers sont expulsés ; les prêtres et les évêques chinois sont persécutés. En 1957 est créée l'Association patriotique des catholiques chinois, Église officielle du régime, qui est encore à ce jour la seule reconnue. Puis l’année suivante, en 1958, deux évêques sont consacrés sans mandat pontifical. C’est le début d’un schisme et d’une situation complexe que Benoît XVI a tenté de résoudre, ainsi que François et Léon XIV après lui. Sans résultat réellement probant. Avec la Révolution culturelle lancée en 1966, de nombreuses églises sont détruites et les chrétiens des catacombes sont persécutés. La mort de Mao (1976) et l’ouverture de Deng Xiaoping desserrent un peu l’étau, sans rétablir la pleine liberté.

L'Accord provisoire entre le Saint-Siège et la République populaire de Chine sur la nomination des évêques est signé à Pékin le 22 septembre 2018. C’est un accord secret puisque son texte n'a jamais été publié. La Chine recommande les candidats, le pape les nomme, et dispose d'un droit de veto, que celui-ci n’a jamais exercé. Dans les faits, il est même arrivé que le pape reconnaisse a posteriori des évêques ordonnés par Pékin. Depuis 2018, les tensions n’ont pas cessé mais l’accord a été renouvelé, la dernière fois en octobre 2024 jusqu’en octobre 2028.

Une commémoration ambivalente