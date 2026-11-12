Au Sud-Liban, où la guerre entre Israël et le Hezbollah se poursuit, cinq maires de villages chrétiens ont lancé, lundi 9 novembre, un appel à l'aide aux évêques et patriarches catholiques du pays. Le père Najib Alamil est prêtre dans l'un de ces villages du sud. Il témoigne auprès d'Aleteia du quotidien des habitants de Rmeich, marqué par l'angoisse, les privations et l'isolement.

Copier le lien Archiver l'article Écouter cet article Imprimer l'article Partager sur :

Depuis le mois de mars, le Sud-Liban est de nouveau l'otage de la guerre entre Israël et le Hezbollah. Occupée en partie par l'armée israélienne et coupée du reste du pays, la zone est régulièrement ciblée par des frappes. Si certains villages ont été entièrement dépeuplés et rasés, d'autres se maintiennent, non sans grandes difficultés. Lundi 9 novembre, les maires de cinq villages chrétiens ont lancé un appel à l'aide au Conseil des patriarches et des évêques catholiques du Liban, dont la session annuelle se tient toute la semaine. Les cinq édiles demandent aux chefs de l'Église un soutien pour sécuriser les routes, permettre le "retour volontaire des déplacés" et l'accès sans risque aux terrains agricoles, ou encore la protection du patrimoine religieux. Le père Najib Alamil, prêtre dans l'un des cinq villages, à Rmeich, témoigne des nombreuses épreuves vécues par les habitants au quotidien. "On dit souvent que les habitants du Sud-Liban sont habitués à la guerre. C’est faux", assure-t-il à Aleteia. Il évoque les difficultés, son désir "que les armes se taisent" et son espérance, enracinée dans une foi solide.

Aleteia : Dans ce contexte marqué par la guerre, comment se passe la vie quotidienne à Rmeich ?

Père Najib Alamil : Depuis toujours, dans ce village situé à l’extrême sud du Liban, à moins d’un kilomètre de la frontière avec Israël, nous menions une vie simple : les oliviers, l’agriculture, la messe du dimanche, les fêtes, les mariages et les enfants qui jouent dans les ruelles. Mais aussi et depuis toujours, la guerre. Ce qui pèse le plus, c’est l’incertitude. Chaque matin, on se réveille en se demandant si la nuit prochaine sera calme ou si un tir viendra faire vibrer ou casser les fenêtres. Les explosions, même lointaines, finissent par s’infiltrer dans le corps. On sursaute pour un rien. On vit dans l’attente du prochain bruit. Même un adulte ne peut le supporter, alors qu'en est-il des enfants ? Comme le village n’a pas subi des destructions directes - les bombardements ont touché les bords du village (les terrains éloignés) - les dégâts sont limités à quelques vitres cassées et des fissures dans les maisons. Et comme la guerre s’est enfin calmée chez nous, les habitants retrouvent progressivement une vie normale, avec des difficultés quotidiennes et des privations. Ils essayent de réparer les dégâts, difficilement, car ils n’ont pas les moyens pour le faire, la majorité des habitants étant actuellement au chômage ou avec un salaire très faible (quelques centaines d’euro). Les enfants sont à nouveau accueillis aux écoles de Rmeich, ils retrouvent leurs amis, même s'il en manque quelques-uns qui se sont déplacés. Les écoles tiennent difficilement avec les coûts et l’incapacité des parents à régler les frais de scolarité. Les commerces n’ouvrent plus régulièrement.

Pouvez-vous bénéficier d'approvisionnements réguliers ?

L’approvisionnement n’est plus possible, sachant que le village est maintenant isolé du reste du pays et l’accès est conditionné par une autorisation : d'abord, la municipalité de Rmeich dépose une demande auprès du comité de coordination 72h à l'avance. Connu sous le nom de Mechanism, il s'agit d'un organisme à cinq parties, où siègent les États-Unis, qui en assurent la présidence, la France, la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL), l'armée libanaise et l'armée israélienne. Le comité transmet la liste des voyageurs à la partie israélienne et, lorsque l'accord enfin arrive, le convoi doit franchir le contrôle de l'armée libanaise et plusieurs barrières de l’armée israélienne avant de rejoindre Rmeich, sous l'escorte des Casques bleus de l'ONU. Le trajet, qui prend normalement trois heures, dure aujourd'hui entre 6 à 12 heures. Il y a des jours ou les accords ne sont pas donnés sous prétexte que la situation sur le terrain ne le permet pas. Les terrains ne sont pas tous accessibles à la récolte et la production locale est désormais limitée. Certains habitants ont perdu leurs terrains incendiés par la guerre, d’autres ne sont pas autorisés à y aller vu leur proximité de la frontière. De même pour les fermes (vaches, chèvres, poules, cochons…), elles sont toutes sur les bords du village et donc pas toutes accessibles. Peu d'habitants peuvent donc continuer leurs récoltes et poursuivre la production locale, mais on arrive quand même à se débrouiller. Nous espérons pouvoir récolter les olives ce mois sans se faire tuer ou tirer dessus, comme ce fut le cas d’un habitant, l’année dernière. Alors nous partageons ce que nous avons : un peu de pain, un peu d’essence, un peu de courage et beaucoup de prière. La solidarité est devenue notre seule richesse. C’est dans ces gestes-là que nous trouvons la force de continuer.

«On dit souvent que les habitants du Sud-Liban sont habitués à la guerre. C’est faux. On ne s’habitue jamais à la peur. On apprend seulement à vivre avec elle.»

Quel est le moral des habitants et le vôtre ?

Comme vous pouvez l’imaginer, vivre depuis mars dans une guerre violente (sans compter les guerres précédentes), isolés du reste du pays, ce n’est pas une situation facile à supporter. On dit souvent que les habitants du Sud-Liban sont habitués à la guerre. C’est faux. On ne s’habitue jamais à la peur. On apprend seulement à vivre avec elle, jour après jour, en espérant que demain sera un peu plus calme qu’hier. Nous sommes dans l’incertitude sur plusieurs sujets et sur notre futur et cela nous met dans une ambiance d’inquiétude et de peur constantes. Ce qui me brise le cœur, c’est de voir les jeunes perdre leur lumière. Ils ne voient plus le Liban dont ils ont toujours rêvé. Ils parlent d’émigration, de départ définitif. Ils me demandent s’ils ont encore un avenir ici. Je n’ai pas toujours les mots pour les rassurer. Je leur dis que la terre que Jésus a traversée mérite qu’on la protège, mais je comprends leur désir de vivre loin du bruit des armes. Je me demande ce que deviendra notre village si tous ceux qui peuvent encore construire quelque chose s’en vont. Que deviendra notre sort, les derniers chrétiens résistants dans la région ? Les gens viennent souvent me voir et me demander : "et après ?", et honnêtement je ne sais pas quoi leur dire et comment les rassurer. Je me repose beaucoup sur ma foi et sur mes échanges avec le nonce apostolique au Liban, Mgr Paolo Borgia. Il nous envoie en permanence ses encouragements à tenir, à résister et continuer à préserver notre terre.

Combien d’habitants sont encore là ? Y a-t-il eu beaucoup de départs ?

Malgré les alertes d’évacuation, nous sommes encore 6.000 chrétiens à Rmeich à l’heure actuelle, enracinés dans la foi et attachés à notre terre que Jésus un jour a traversée. Peu d’habitants sont partis vers Beyrouth ou plus au nord (à peu près 20%) par besoin de suivi médical, qui manque actuellement dans notre région. L’hôpital le plus près est à 70 km vers le nord, les hôpitaux de la région ont été bombardés. Les routes sont coupées et les secouristes de la Croix Rouge doivent demander l’autorisation pour se déplacer et prendre en charge les patients. Une partie de nos jeunes a rejoint les universités à Beyrouth et ne peut rentrer pour visiter la famille, faire le plein en nourriture et en monnaies pour assurer le séjour dans les logements universitaires.

Qu’attendez-vous concrètement de l’Église ? Recevez-vous des aides régulières ?

Depuis toujours, l’Église est à nos côtés, que ce soit par la prière ou les aides. Le Saint-Père lui-même nous a contactés (les prêtres des villages résistants du sud), il y a quelques mois, par appel vidéo sur WhatsApp afin de nous assurer de ses prières, de nous encourager à tenir et de nous promettre la paix. Le Pape suit nos nouvelles par Mgr Paolo Borgia. Celui-ci est un ami fidèle de la paroisse de Rmeich depuis plusieurs années et qui, malgré le danger et la difficulté du trajet, se rend très souvent dans la région pour prier avec les habitants, assister à leurs événements et célébrer les offices à nos côtés. Au début de cette dernière guerre, seules quelques associations ont réussi à arriver jusqu’aux villages avec des aides humanitaires malgré le danger du trajet, accompagnées par Mgr Borgia. Ces associations permettent notre survie et notre résistance.

«Je vous sollicite pour prier avec nous afin que la paix règne au Moyen-Orient, que les armes se taisent.»

Hormis l'approvisionnement, quels sont les besoins urgents de la population ?

La scolarité des enfants devient une priorité avec l’absence de moyens des parents. À Rmeich, il y a une école primaire, une école technique et un lycée publics, ainsi que deux écoles catholiques. Ces écoles ont besoin d’argent pour assurer leurs missions et payer les salaires des enseignants. En second lieu, une chose importante à considérer est d'assurer un suivi psychique pour tous les habitants. Nous n'avons pas de spécialistes dans le village ni de séances de suivi à distance pour le moment. Les habitants ont besoin de respirer. Donc si les restrictions étaient levées demain, Rmeich aurait besoin d'une équipe de psychologues et, aussi, de routes ouvertes et sécurisées pour sortir de la région et pouvoir y retourner sans souci. Cela permettrait à nos étudiants à Beyrouth de rentrer chez eux pour passer Noël en famille, aux habitants de pouvoir se soigner dans des hôpitaux, et aux commerçants de s'approvisionner en nourriture et besoins vitaux. Les habitants qui subissent tout en ont marre d’être emprisonnés dans leur propre village…