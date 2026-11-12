Près de 10 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté en France. Dans son rapport annuel sur l'état de la pauvreté publié ce 12 novembre, le Secours Catholique décrit une précarité qui s'aggrave, se cumule et touche de plus en plus de familles, y compris des personnes qui travaillent. Son président, Didier Duriez, dénonce l'inaction politique et appelle à changer de regard sur les plus pauvres.

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La pauvreté gagne du terrain en France, mais semble peiner à s'imposer dans le débat politique. C'est le paradoxe que souligne le Secours Catholique dans son rapport annuel sur l'état de la pauvreté en France, publié en ce 12 novembre 2026. Près de 10 millions de personnes vivent désormais sous le seuil de pauvreté, fixé à 60% du niveau de vie médian. En 2024, le taux de pauvreté a atteint 15,4%, son niveau le plus élevé depuis la création de cet indicateur en 1996.

Sur le terrain, les constats de l'association sont tout aussi alarmants. En 2025, parmi les ménages accueillis par le Secours Catholique, 27,3% ne disposent d'aucune ressource financière et plus de 95% vivent sous le seuil de pauvreté. Leur niveau de vie médian s'établit à seulement 568 euros par mois, contre 2.249 euros pour l'ensemble de la population française.

"À force de voir ces chiffres augmenter année après année, ne risque-t-on pas une forme de banalisation de la misère ?" La réponse de Didier Duriez, président du Secours Catholique-Caritas France, est sans ambiguïté : les Français, eux, ne se résignent pas. Un sondage OpinionWay réalisé auprès de la population française pour l'association montre que 80% d'entre eux estiment que la pauvreté a augmenté au cours des dix dernières années. "Nous, on ne s'y habitue pas", insiste-t-il. Ce qui inquiète davantage le président de l'association est la faible réaction du monde politique. À l'approche de la présidentielle de 2027, il regrette que la situation des personnes en précarité soit si peu présente dans les discours et les débats.

Une pauvreté qui s'accumule et enferme

La pauvreté ne se résume pas à un manque d'argent. C'est l'un des principaux enseignements du rapport, qui insiste sur son caractère multidimensionnel. Difficultés financières, précarité professionnelle, problèmes de santé, instabilité du logement, ruptures de droits et isolement se conjuguent et s'alimentent mutuellement. En 2025, 55% des ménages rencontrés par l'association cumulent au moins deux de ces difficultés.

Le logement constitue un facteur majeur d'aggravation. Désormais, 36% des ménages accueillis n'ont pas accès à un logement stable, contre 26% dix ans plus tôt. La part de ceux qui vivent à la rue ou dans un squat est passée de 4,8% à 7% entre 2015 et 2025. Et cette réalité touche aussi les familles : 18% des ménages sans domicile rencontrés par l'association sont des familles avec enfants.

«Il faut sortir d'une vision trop restrictive de la pauvreté, souvent réduite à la seule question des revenus.»

La santé est également prise dans ce cercle vicieux. La proportion de ménages confrontés à des problèmes de santé ou de handicap atteint 22,7%, contre 18,6% en 2015. Le manque de ressources retarde l'accès aux soins, tandis que la maladie peut empêcher de travailler et aggraver encore les difficultés financières. "Il faut précisément sortir d'une vision trop restrictive de la pauvreté, souvent réduite à la seule question des revenus, souligne Didier Duriez. L'isolement, l'absence de soutien et les difficultés à se projeter dans l'avenir sont tout aussi déterminants."

Les enfants, visages trop souvent invisibles de la pauvreté

Autre réalité que le rapport entend mettre en lumière : la place des enfants. Ils représentent 39% des personnes accueillies par le Secours Catholique. Les femmes constituent, elles, 56% des personnes rencontrées et les mères isolées représentent près d'un quart des ménages accompagnés. "Les gens ne s'en rendent pas compte", observe Didier Duriez à propos de la présence des enfants parmi les personnes en situation de pauvreté. "Dans l'imaginaire collectif, la précarité reste souvent associée aux personnes âgées ou aux personnes sans domicile que l'on croise dans la rue. Les familles pauvres et leurs enfants demeurent beaucoup moins visibles."

Cette pauvreté peut pourtant s'inscrire dans la durée et se transmettre d'une génération à l'autre. Le rapport rappelle qu'en France, selon les travaux de l'OCDE, il faut en moyenne six générations à un enfant né dans un ménage pauvre pour atteindre le niveau de vie moyen. Une donnée qui vient contredire l'idée selon laquelle le travail suffirait toujours à sortir de la précarité.

Travailler ne protège plus nécessairement de la pauvreté

C’est l’un des points forts dénoncés par le rapport : l'emploi ne constitue plus systématiquement un rempart contre la pauvreté. Parmi les personnes accueillies par le Secours Catholique, le taux d'emploi atteint 73%. Mais 22,8% occupent un emploi précaire. Temps partiel subi, contrats instables, faibles rémunérations ou activité dépendante des plateformes peuvent maintenir les personnes dans une situation de grande fragilité.

Les politiques publiques privilégient le retour rapide à l'emploi sans accorder suffisamment de place à l'accompagnement.

Didier Duriez pointe notamment les effets de la précarisation du marché du travail et de l'ubérisation. "Il y a les travailleurs indépendants qui maîtrisent leur activité et leur expertise de ceux qui dépendent directement des plateformes et des donneurs d'ordre, sans véritable autonomie. On a oublié que ces personnes ont besoin d’être aidées. Les politiques publiques privilégient le retour rapide à l'emploi sans accorder suffisamment de place à l'accompagnement." Pour le président du Secours Catholique, la question n'est donc pas seulement de remettre les personnes au travail, mais de leur permettre d'accéder à des emplois qui garantissent réellement des conditions de vie dignes.

La difficulté de l’accès aux droits

Le non-recours aux prestations sociales constitue un autre signal d'alarme. En 2025, 39,4 % des ménages français accueillis par l'association et éligibles au RSA ne le percevaient pas. Ils étaient 24,6% en 2015. Complexité administrative, dématérialisation des démarches, difficultés à obtenir un rendez-vous ou à faire renouveler ses droits : autant d'obstacles qui éloignent les personnes des dispositifs censés les protéger. Le sondage OpinionWay confirme cette difficulté : 72% des Français estiment que la dématérialisation des démarches administratives constitue un frein à l'accès aux droits.

La honte et la crainte du jugement deviennent des obstacles supplémentaires à l'accès à l'aide.

Didier Duriez insiste particulièrement sur les difficultés rencontrées par les personnes étrangères. "Pour elles, l'accès aux papiers et le renouvellement des titres de séjour peuvent devenir un véritable parcours d'obstacles. Près de 40% des personnes accueillies par l'association en 2025 sont en attente de régularisation", dénonce le président du Secours Catholique. Cette difficulté d'accès aux droits se double d'un sentiment de suspicion. Depuis une vingtaine d'années, déplore-t-il, le regard porté sur les personnes pauvres a évolué : "les pauvres" sont devenus "des assistés". "Cette représentation est entretenue par certains discours politiques et médiatiques qui présentent les prestations sociales comme une incitation à ne pas travailler."

Le sondage OpinionWay révèle cette ambivalence : si 82% des Français jugent les minima sociaux indispensables, 63% estiment qu'ils découragent de travailler. Pour Didier Duriez, cette contradiction est révélatrice d'une défiance qui s'est progressivement installée dans la société. Il en constate les effets jusque dans les territoires ruraux. Avec ses dispositifs itinérants, notamment les Fraternibus, le Secours Catholique va à la rencontre des personnes isolées. Mais certaines hésitent à venir, par peur d'être identifiées comme pauvres. "La honte et la crainte du jugement deviennent des obstacles supplémentaires à l'accès à l'aide", insiste Didier Duriez.

Un changement de cap attendu avant 2027

Face à ce constat, le Secours Catholique ne se contente pas de dresser un état des lieux. Il appelle à un véritable changement de paradigme : passer d'une politique de "gestion de la pauvreté" à une politique de "prévention". L'association demande notamment une revalorisation significative du RSA et son ouverture aux jeunes de 18 à 25 ans, un "filet de sécurité" nécessaire selon elle. Elle plaide également pour des emplois stables et correctement rémunérés, un accès effectif aux droits, le développement de l'accueil physique dans les services publics et une politique ambitieuse du logement. "Il faudrait d’urgence un plan national de lutte contre la pauvreté sur cinq ans, avec des objectifs précis et une évaluation annuelle. Logement, éducation, accès aux droits : les politiques doivent être pensées ensemble plutôt que traitées séparément", affirme Didier Duriez. Il reconnaît que ces mesures ont un coût à court terme, mais estime que l'absence d'action coûtera davantage à la société dans les années à venir. "Il faut investir plus tôt dans les parcours des jeunes et garantir un socle de ressources aux personnes les plus fragiles. On porte ces mesures depuis longtemps, mais du côté du monde politique, rien n’est réellement mis en place."

On appelle à un sursaut politique sur le sujet de la pauvreté, sinon on en paiera les conséquences plus tard. On ne combat pas la pauvreté en culpabilisant ceux qui la subissent.